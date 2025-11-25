¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡È³ØÀ¸ºÇ¶¯¡É¹õÅÄÄ«Æü¡¢È¢º¬Á°¾¥Àï¤Ç´ÓÏ¿¤ÎÂç²ñ¿·¡ª¥Õ¥¡¥óÀïØË¡Ö¹õÅÄ¤Î¥ä¥Ð¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡×
¡È³ØÀ¸ºÇ¶¯¥é¥ó¥Ê¡¼¡É¤¬°µ´¬¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÈ¢º¬Á°¾¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤¬¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë27Ê¬37ÉÃ62¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£°Û¼¡¸µ¤ÎÁöÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ÀïØË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä¹õÅÄ¤¬¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿½Ö´Ö
11·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æpresents MARCHÂÐ¹³Àï2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¤Î5Âç³Ø¤¬1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤òÁè¤¦ÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¾¥Àï¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¹»¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤¦Âè4ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñÃíÌÜ¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖºÇ¸å¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦ºÇ¶¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢16¼þÌÜ¤ÇÁá¡¹¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÌµÍý¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤º¤ËÀèÆ¬¤ò¥¡¼¥×¡£½ªÈ×¤Ï3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤¹¤È¡¢23½µÌÜ¤«¤é¹õÅÄ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¡£
¤°¤ó¤°¤ó¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤¹¹õÅÄ¤Î°ì¿ÍÎ¹¡£¥é¥¹¥È1½µ¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤Á¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¹õÅÄ¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë27Ê¬49ÉÃ60¤ò¹¹¿·¤¹¤ë27Ê¬37ÉÃ62¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤ËÀÄ³ØÂç¤ÎÄáÀîÀµÌé¡Ê¸½GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿27Ê¬43ÉÃ33¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ÈÀÄ³ØÂçµÏ¿¤òÌó6ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ëÂçµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÄ³ØÂç¤ÎOB¤Ç2025Ç¯¤ÎÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï9¶è¤òÎÏÁö¤·¤¿¡¢FBCÊ¡°æÊüÁ÷¤ÎÅÄÃæÍªÅÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È²ó¤ê¤â¤Õ¤¿²ó¤ê¤âÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸åÇÚ¤ÎÁö¤ê¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¹õÅÄ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¶¯¤¤¤Î¡¢¡¢¡¢¡©¡©¡×¡ÖÄ«Æü¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¥Ã¥Ô¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¹õÅÄ¡×¡Ö¹õÅÄ¤Î¥ä¥Ð¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¹õÅÄ¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡Ö¹õÅÄÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡×¡Ö¹õÅÄ¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ð¤»¤½¤¦¤À¤Ê¥¿¥¤¥à¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¡¢4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç²ñ¿·µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Û¤È¤ó¤É°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥Ä¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÂç³ØÀ¸¤ÇÎ¦¾å¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¥ì¡¼¥¹¡£¤½¤³¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡£È¢º¬¤È¸À¤¨¤ÐÀÄ³Ø¡¢ÀÄ³Ø¤È¸À¤¨¤ÐÈ¢º¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È1¥«·î´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´°÷¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬¾å°Ì10¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à28Ê¬01ÉÃ08¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿MARCHÂÐ¹³Àï¡Ë