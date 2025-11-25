2¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÂ¾¿Í¤¬»º¤ó¤À»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÀÕÇ¤¡Ä¡×°é»ùÃæ¤Î³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¤¬ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Î³ëÆ£¤ò¹ðÇò¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤ä°é»ùÃæ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë½Ö´Ö
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52¡Ë¡£ÉðÆâ¤Ï7Ç¯Á°¤Î2018Ç¯¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¡£¸½ºß¡¢7ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¡¦Ä¾¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È5ºÐ¤ÎÄ¹½÷2¿Í¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤Î²ÈÂ²¤è¤ê¤âå«¤òºî¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÍÉ¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤È»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹ÉðÆâ¡£2013Ç¯40ºÐ¤Î»þÄ¾¤µ¤ó¤È·ëº§¤·4Ç¯´ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÄÌ¤¦¤âË¾¤ó¤À·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ÍÜ»Ò¤òÄ´¤ÙÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤¬»º¤ó¤À»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÀÕÇ¤¡Ä¡×¤È¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¸À¤¦ÉðÆâ¡£¤·¤«¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÁ°¤Ë¡Ö»ä¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢²È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉðÆâ¡£Ä¹ÃË¤¬À¸¸å11¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç10¥«·îÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¼ÂÊì¤µ¤ó¤È¤è¤¦¤ä¤¯ÊÂ¤Ù¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤É¤ó»ä¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£