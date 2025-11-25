ÍµÈ¹°¹Ô¡¢Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¡È100±ß¿¢Êª¡É¤Ë¶Ã¤¡ª°¦¹¥²È¤âÃíÌÜ¤¹¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×±à·Ý
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë±à·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëBS½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÌ´¤¬ºé¤¯ ÍµÈ±à·Ý ¡ÁRoad to start a garden shop¡Á¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£
11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡È°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°é¤Æ¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÈËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Ç±à·Ý¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°¦¹¥²È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¡£
¤½¤ó¤Ê100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¤ò¼«Âð¤ÇÂç¤¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÍÕ¤¬60¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç°é¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥Æ¥é¤ËÍµÈ¤â¶Ã¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¿¢ÊªÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¤Î±à·Ý¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢100±ß¤Ç±à·Ý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£