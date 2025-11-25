Í­µÈ¹°¹Ô¡¢Âç¤­¤¯°é¤Ã¤¿¡È100±ß¿¢Êª¡É¤Ë¶Ã¤­¡ª°¦¹¥²È¤âÃíÌÜ¤¹¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×±à·Ý

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Í­µÈ¹°¹Ô¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë±à·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëBS½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÌ´¤¬ºé¤¯ Í­µÈ±à·Ý ¡ÁRoad to start a garden shop¡Á¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£

11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡È°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¡¢Âç¤­¤¯°é¤Æ¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£

¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÈË­ÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Ç±à·Ý¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°¦¹¥²È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¡£

¤½¤ó¤Ê100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿¢Êª¤ò¼«Âð¤ÇÂç¤­¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

ÍÕ¤¬60¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç°é¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥Æ¥é¤ËÍ­µÈ¤â¶Ã¤­¡£¤µ¤é¤Ë¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¿¢ÊªÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¤Î±à·Ý¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢100±ß¤Ç±à·Ý¤òËþµÊ¤Ç¤­¤ë¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£