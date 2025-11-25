¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ú±Ø¤Ö¤é¡Û038¡¡»°¶¿Ãæ±û±Ø¡¡¤½¤Î4¡¡¿ÀÃ«»³À®½¢±¡¡¡Ã«¸ýÉÔÆ°Âº¡¡Ã«¸ý°ð²Ù¿À¼Ò
¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡Ö¿ÀÃ«»³À®½¢±¡¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÃ«¸ýÉÔÆ°Âº¡×¤Î»³Ìç¡£
Î©ÇÉ¤Ê¾âÏ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÞÅ·¤Ç¤âµÕ¸÷¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ó¥É¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾âÏ°¤È»²Æ»¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇåºÎï¤Ê¤ªÆ²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»°¶¿¼·Ê¡¿À¤Î·ÃÈæ¿Ü¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¼ê¤È¸ý¤ò¾ô¤á¤Æ¤ªÉÔÆ°ÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£2³¬¤ÎÁë¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»û¤Î¤ª½¬»ú¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°ÌÀ²¦¤Ë¤´°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£
¶Æâ¤Ë¡Ö¾¡³¤½®¸øÈêÊ¸¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇì¼ß¾¡°ÂË¼¸ø¡×¤È²«¿§¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉôÊ¬¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ú¤Ï¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ç¤¹¤¬Î®ÀÐ¤Ë´ÁÊ¸¤Ê¤Î¤ÇÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª»û¤ÎÊý¤Ë»£±ÆŽ¥¾Ò²ð¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À®½¢±¡¤ò¼µî¤·¤ÆÃ«¸ý°ð²Ù¿À¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
°ð²Ù¿À¼Ò¤Î¾¯¤·¼êÁ°¤Ë¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¡£
¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤Î¾®²°¤Î³°¤ËÇÏÆ¬´ÑÀ¤²»Êî»§¤ÎÀÐÈê¤¬3ÂÎ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¤Î2ÂÎ¤¬¸Å¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Ë¡ÖÇÏ¡¡·³¡×¤È¤¢¤ê±¦¤Ë¡ÖÌÀ¼£¡ß¡ßÇ¯¡×¤ÈÈ½ÆÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤¤¤µ¤¤Êý¤â¡¢¿É¤¦¤¸¤Æ¡ÖÌÀ¼£¡×¤¬È½ÆÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¢¨¡¡¡ß¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤»ú
¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤Î¾®²°¤Î²£¤ËÆ»É¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±¦¤Ï¡Ö¿·»ÍÔ¢Âè»°½½¶åÈÖ¡×¤ÈÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
À®½¢±¡¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÇÃ«¸ý°ð²Ù¿À¼Ò¡£
ÀµÌÌ¤«¤éËÜÆ²¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¸æâÇÂ°¤ÎÇò¸Ñ¤¬¿·µì3ÁÈ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í³½ï½ñ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç±ïµ¯¤¬Ì¤¾Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¼Ò°Ê¾å¤Î°ð²Ù¿À¼Ò¤¬¹çã«¤µ¤ì¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµ°ì°Ì°ð²ÙÂçÌÀ¿À¡×¤ÎÄ»µï¤òÀø¤Ã¤Æ¿ÀÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆ²¤Ï³¬ÃÊ¤ò¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤ËÀÐÈê¤¬Ê¤Æ²¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«»ö¤Ê¹®¿½Åã¤Ç¤¹¡£
º¸¤Ï¡¢ÀÄÌÌ¶â¹äÁü¤¬¥¥ì¥¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉôº¸¤ÏÇíÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Æü¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Â²¼¤Î¼Ùµ´¤ÏÄÁ¤·¤¯´é¡¢»°±î¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¡ÖµýÊÝ½½»ÍÇ¯¡×¡Ê1729Ç¯¡Ë¤ÈÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£µýÊÝ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÆÁÀîµÈ½¡¡Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãæ±û¤Ï¡¢Ê¸»ú¤¬È½ÆÉ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£±¦¤Ï¡¢¡Ö¸µÏ½Æó¡×¡Ê1689Ç¯¡Ë¤¬È½ÆÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¾ÈøÇÎ¾Ö¤¬±ü¤ÎºÙÆ»¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡£
¹®¿½Åã¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»°¶¿Ãæ±û±Ø¤«¤é1.5km¤Îµ÷Î¥¤â¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥ó¥Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Î³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤é¤º¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ë¤ª¤É¤ê¸ø±à¡×¤ÎËÌÀ¾Â¦¤ÎÃ¼¤Ç¤¹¡£±¦¤ÎÆ»Ï©¤Ë±è¤Ã¤Æ±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¡¥ìŽ¥¥³¥í¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
»°¶¿Ãæ±û±Ø¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÂ¦¤«¤é±Ø¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£¸òÈÖ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ø½Ð¸ý¤Ë¡Ö»°¶¿»Ô¾¦¹©²ñÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°¡¡2010Ç¯¡×¤Î¡Ö¤«¤¤¤Á¤ã¤ó¡¡¡õ¡¡¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¤ÎÄ»¡Ö¥«¥¤¥Ä¥Ö¥ê¡ÊòìÄ»¡Ë¡×¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¤¿¥â¥Î¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬¡Ö¤«¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¼¡²ó¤Ï¡¢ÌÔ½ëÆü¤Î7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë»°¶¿»Ô¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¤òË¬¤Í¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸/½»ÅÄ»êÏ¯¡Ë
¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¡ºÇ¶¯¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¡ÄÍËÜ°ìÌé¡¡ÁÏ±Ñ¼Ò¡¡2014Ç¯10·î23Æü¡¡Â¾