¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè13Àá ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë vs ¥»¥Ó¥ê¥¢ »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤È¥»¥Ó¥ê¥¢¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î25Æü05:00¤Ë¥¹¥Æー¥¸¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Ï¥Ú¥ì¡¦¥ß¥¸¥ã¡ÊMF¡Ë¡¢¥¥±¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥Æ¥é¥Ä¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ï¥¢¥³¥ë¡¦¥¢¥À¥à¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
34Ê¬¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥É¥Ê¥ó¡¦¥ä¥Ì¥¶¥¤¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Á¥Ç¥é¡¦¥¨¥¸¥å¥±¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î48Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Î¥Æ¥£¥ê¥¹¡¦¥Éー¥é¥ó¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ú¥ì¡¦¥ß¥¸¥ã¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
54Ê¬¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¨¥É¥¥¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ý¥ë¡¦¥í¥µー¥Î¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
62Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥é¥â¥ó¡¦¥Æ¥é¥Ä¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
71Ê¬¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥Ö¥ê¥ë¡¦¥½¥¦¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥°¥á¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥°¥Ç¥ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
74Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¥±¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ú¥ì¡¦¥ß¥¸¥ã¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Û¥Õ¥ì¡¦¥«¥ìー¥é¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ô¥Ã¥±¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
84Ê¬¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-0¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢86Ê¬¥»¥Ó¥ê¥¢¤¬ÆÀÅÀ¡£Áê¼ê¥Áー¥àÁª¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢2-1¤È¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥çー¥ë¤Ï50Ê¬¤Ë¥¨¥É¥¥¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¡ÊMF¡Ë¡¢71Ê¬¤Ë¥Ú¥ì¡¦¥ß¥¸¥ã¡ÊMF¡Ë¡¢85Ê¬¤Ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢90+7Ê¬¤Ë¥Ý¥ë¡¦¥í¥µー¥Î¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ï90+4Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥ê¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-25 07:20:17 ¹¹¿·