¸µ¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×À¿»Ò¡¢Íè½Õ¤«¤éµþÅÔ¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¿»Ò¡Ê36¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íè½Õ¤«¤éµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¿»Ò¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤ËÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤ÆµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°Ü½»¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«µþÅÔ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡¢¤ÈÆó½½Âå¤Îº¢¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤½¤¦¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ç¤â¤Õ¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡¡¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤ÇÌÀÆü¤¬¤¯¤ëÌóÂ«¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê½Õ¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¡¢¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡¡¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£