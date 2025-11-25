¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡ÙSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¡È¿§ÃËÁÈ¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÚ½ÐæÆÌò¤Ë·èÄê
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²ÃÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ ¡È¿§ÃËÁÈ¡Ê¤¤¤í¤ª¤È¤³¤°¤ß¡Ë¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÚ½ÐæÆ¡Ê¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀÚ½ÐæÆ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÀÚ½ÐæÆ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¤Ï1980Ç¯¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È²þÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£1985Ç¯¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¡¦ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤Ê¥®¥ã¥°¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¤¬À¼¤ò±é¤¸¤ëÀÚ½ÐæÆ¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó½¸ÃÄ¡È¿§ÃËÁÈ¡É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£Ä¹È±¤ÇÈþ·Á¤ÊÍÆ»Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¤¤À³Ê¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤â¤¹¤ë¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Î©¤Á»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤ò¤³¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤¿ÀÚ½Ð æÆ¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø´ñÌÌÁÈ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤È°ìÆ²Îí¡Ê¤¤¤Á¤É¤¦¤ì¤¤¡ËÌò¤Î´ØÃÒ°ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÂè1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¡¢12·î21Æü¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÆ²ÎíÌò¤Î´ØÃÒ°ì¡¢Îä±Û¹ëÌò¤ÎÉðÆâ½ÙÊå¡¢½ÐÀ¥·éÌò¤Î¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢Âç´Ö¿ÎÌò¤Î¾®ÎÓÀé¹¸¡¢ÊªÀ±ÂçÌò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢ÀÚ½ÐæÆÌò¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£º´µ×´ÖÂç²ð
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¤ò¤³¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤¿ÀÚ½Ð æÆ¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø´ñÌÌÁÈ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤â¤·³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤¢¤Þ¤ê»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸²½º×¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ëº£¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤Þ¤Þ»²²Ã¤Ç¤¤¿¤é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÀÚ½ÐæÆ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
