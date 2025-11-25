¼Æºé¥³¥¦¡õÀî¸ý½ÕÆà¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¸ÉÆÈ¤È´î¤Ó
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¡¢¼Æºé¥³¥¦¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£·ÝÇ½³¦¤äÊóÆ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¡¢»É·ãÅª¤«¤Ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÈÈà½÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë·ÝÇ½½µ´©»ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î´Ø·¸À¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡Ö¿´¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¡£·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë²á¹ó¤µ¤ä¡¢°ìÊý¤ÇÌ£¤ï¤¦¹¬Ê¡¤Ê¤ÉÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ãÆÍ¤¹¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª¡¡¼Æºé¥³¥¦¡õÀî¸ý½ÕÆà»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¼Æºé¥³¥¦¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤¬·ãÆÍ¡ª¡ÖÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ËÜºî¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¼ÒÄ¹¡¢°æ²¬ºé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Æºé¤µ¤ó¤´¼«¿È¡¢µ¯¶È²È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëºé¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼Æºé¡§µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èºé¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò´Þ¤á¤ÆÅö¤Æ½ñ¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºé¤Ï±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶õ´Ö¤ä¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢ºé¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë·ÝÇ½½µ´©»ïµ¼Ô¡¢Ê¿ÅÄÁÕ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¼èºà¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ëÀî¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÕ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Àî¸ý¡§Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁÕ¤Î²áµî¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÈà½÷¤¬Êó¤¸¤ëÍýÍ³¤ä¡¢¿¿¼Â¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¦¥½¤Ï·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¤¤¿Í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤ò¤¹¤ëÁÕ¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤¿ÁÕ¤¬ºé¤òÆÍ·â¤·¤¿¤ê¡¢ºé¤¬¤½¤ó¤ÊÁÕ¤òÅ¨»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤¬¤ä¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¥¾¥¯¥¾¥¯¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î´Ø·¸¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Æºé¡§¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Àî¸ý¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÕ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Àî¸ý¡§¤¢¤Ï¤Ï¡ª
¼Æºé¡§ºé¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÁÕ¤ÏÆæ¤Î¿ÍÊª¡£µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Á¤é¤¬²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤éÍÈ¤²Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸ý¡§µ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºé¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÁÕ¤ÏÈà½÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼êÊÁ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ã¤ÈÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢ºé¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÉ½¾ð¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤È°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÇ÷´¶¤ò´Þ¤á¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¡Ö¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¡×
¡½¡½ÌÜÎÏ¤äÀ¼¿§¡¢É½¾ð¡¢¥ª¡¼¥é¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êü¤ÄÇ÷ÎÏ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Æºé¡§¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âµ¼Ô¤Î¿Í¤¬¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯²¿¤«°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÇø¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¾®½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¡£ÍÞÍÈ¤Î¤Ê¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ºé¤ÏÁê¼ê¤Îºö¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÁÕ¤ÎÃ¸¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¶²ÉÝ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸ý¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·Êý¤ËÍÞÍÈ¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤À¤·¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÁÕ¤Ï¡¢ºé¤Ë·ù¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤ê¡¢Äó¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÂ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤ÏÆÃ¤Ë·ù°´¶¤äÅ¨°Õ¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤ª¼Çµï¤¬Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤ÎÌÜÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Îºé¤Ï¡¢É½¾ð¤«¤é¤â°¦¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¡£°ìÊý¡¢µ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë»þ¤Ï³»¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºé¡¢ÁÕ¡¢¤É¤Á¤é¤âÌ£Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£º£²ó½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼Æºé¡§¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¤Á¤ó¤È¸À¸ì²½¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿»ö¤âÅ¬Åö¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼´¤Î¤¢¤ëÊý¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È´Å¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¥É¥é¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ´Å¤¨¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸ý¡§»ä¤ÏËö¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤«¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ª¥ó¤â¥ª¥Õ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼Çµï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡Ä¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Æºé¡§¤¢¤Ï¤Ï¡ª¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¤«¤â¡ª
¢¡·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸ÉÆÈ¤È´î¤Ó¡ÄÈô¤Ó¸ò¤¦¾ðÊó¤È¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤¦¡©
¡½¡½ËÜºî¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤äÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É½¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÀ¸¤¤ëÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼Æºé¡§¤¤¤¯¤é¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ÉÆÈ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦»Å»ö¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¸ÉÆÈ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À³Ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥¥Ä¥¤À¤³¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤ËÉ¬¤º¡Ö·ë²Ì¤ò¤¦¤Þ¤¯½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë°ì¿Í¤Ç¤½¤³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ìÄË¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ°ìÊý¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Æºé¡§¤Ï¤¤¡¢´î¤Ó¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ï²÷´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯±ï¤Î¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àî¸ý¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂçÊÑ¤µ¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Î½ÉÌ¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÉÆÈ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·àÃæ¡¢ºé¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬À¤´Ö¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤äSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤À¤±¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ðÊó¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¼Æºé¡§¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢È¿¹üÀº¿À¤äÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀº¿À¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ç¥ä¥ó¥¡¼µ¤¼Á¤ò¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬³Ú¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥Ö¥¿¥¤¥×16¿ÇÃÇ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Àî¸ý¡§¤¢¤Ï¤Ï¡ª¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡ª¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¡¢¿´¤ÎÈèÊÀ¤Î»ÅÊý¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«³Ú´ÑÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼õ¤±Î®¤¹½Ñ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë²Ð¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢º£¤Ç¤â²¿¤¬Àµ²ò¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¤â¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÈÆÈÎ©¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤â¡¢±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤È½Å¤Ê¤ë¼Æºé¤µ¤ó¡£ÆÈÎ©¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Æºé¡§¸ÉÆÈ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦»Å»ö¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼é¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤É¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÍê¤ê¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¸¶ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡ª¤¢¡¢»ä¤À¡×¤È¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÎÀ©¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â³Ú¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯30Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Àî¸ý¡§¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Ç¯¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶ÌÍøÊþ»Ò¡ÎG.P. FLAG inc¡Ï¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶ÌÍøÊþ»Ò¡ÎG.P. FLAG inc¡Ï¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£