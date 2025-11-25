¡Ú¥É¥é¥Þ¹Í»¡¡Û¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢Ææ¤Ê¤³¤È¡½¡½¥Û¥ó¥â¥Î´¶ÇúÈ¯¤Î¿·¥¥ã¥é¤â¹ßÎ×¡ª
¡¡¡ÖSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤ÆËë¤ò³«¤±¤¿¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¡£¥Æ¥ìÄ«Ï¢¥É¥é½é¼ç±é¤ÎÂçÀôÍÎ¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Æ¥ìÄ«Ï¢¥É¥é½é¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤µÓËÜ²È¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢È´·²¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¤Ê¤«¡¢Â¾¤Î½©¥É¥é¥Þ¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ10·î21Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Àè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥â¥ÎÍè¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ð¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤ÇÀâÆÀÎÏÈ´·²¤ÎËûÀÖ»ù¡Ê¤Þ¤í¤¢¤«¤¸¡Ë±é¤¸¤ë¡¢¿·¥¥ã¥é¡ÈÇò¤¤ÃË¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¡¢Êª¸ì¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤½¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡½¡½¡©¡¡Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ï»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤ÈÂÐÌÌ
¢¡1Ëü¿Í¤òµß¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«
¡¡¿ÍÀ¸µÍ¤ß¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊ¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤ÎÃû¼ÒÄ¹¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿E¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ß¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¡£¡Öº£Æü¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¿¨¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌºÊ¡¦»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¿¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¼ÒÂð¤ÇÀ¸³è¡£Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âè5ÏÃ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ÎÈ¯¸½¤·¤¿»Íµ¨¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤³¤È¡¢Ê¸ÂÀ¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§ÌîæÆÊ¿¡Ë¤Î5¿Í¤È¡¢¡ÖYoung3¡×¤³¤È»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢¶å¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤¾¤Î¡ÈÇò¤¤ÃË¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÊ¬´ôÅÀ¡Ë¤òÌá¤·¤ËÍè¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Young3¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¶õ¤Ë¸þ¤±¡¢»Ø¤ò¥Ñ¥Á¥ó¤ÈÌÄ¤é¤·¡¢Àã¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£º£¤â¤Ê¤ª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëSF¥É¥é¥Þ¡ØSPEC¡Á·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý Ì¤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂÐºö·¸»ö·ïÊí¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎËû¤Î°µÅÝÅª¥Û¥ó¥â¥Î´¶¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£²èÌÌ¤Î¤³¤Á¤é¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Ó¥Ó¥Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¡¢È¾Ã¼¤Ê¤¤ÀâÆÀÎÏ¤À¡£
¢¡ÉñÆ§²È¡¦ËûÀÖ»ù¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡ÈÇò¤¤ÃË¡É
¡¡ÇÐÍ¥¡¢ÉñÆ§²È¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËû¤Ï¡¢¸½ºß¡¢82ºÐ¡£1965Ç¯¤ËÅâ½½Ïº¤Î·àÃÄ¡Ö¾õ¶··à¾ì¡×¡Ê¹È¥Æ¥ó¥È¡Ë¤Ë»²²è¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°Å¹õÉñÆ§¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¦ÅÚÊýÃ§¤Ë»Õ»ö¡£1972Ç¯¤ËÉñÆ§¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢ÂçñÑñÌ´Ï¡Ê¤À¤¤¤é¤¯¤À¤«¤ó¡Ë¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¡£¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é·ÌÃ«¡Ù¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤ÎÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¤È¡¢Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤È¤â¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢¤Ê¤¾¤Î¡ÈÇò¤¤ÃË¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¡ÈÉñÆ§²È¡¦ËûÀÖ»ù¡É¤ÎÍçÂÎ¤ËÇòÅÉ¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¼ÂÎÏ¤Ï±ÇÁü³¦¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤â¡Ø²çÏµ¡ÒGARO¡Ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¡¢º£Ç¯¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡ÖËû¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª¡×¤È»×¤¨¤ëÌòÊÁ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Âè5ÏÃÊüÁ÷¸å¤ËÁê´Ø¿Þ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Ëû±é¤¸¤ë¡ÈÇò¤¤ÃË¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ð¥é¥ó¥¹Åª¤Ë¡¢Çò¤¤ÃË¤Îº¸±¦¤Ë¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ìÁ´ÂÎ¤ËÍí¤à¿·¥¥ã¥éÅêÆþ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡À¤³¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°¦¡©
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«SF¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌîÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î½éSFÏ¢¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£ËèÏÃ¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢5ÏÃ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÂè5ÏÃ¥é¥¹¥È¤Ç¡¢»Íµ¨¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤è¤®¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢Ê¸ÂÀ¤«¤éÃû¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£Ãû¤³¤½»Íµ¨¤ÎËÜÅö¤ÎÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î»ö¸Î¡ÊÇúÇË¡©¡Ë¤Ï²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤Ì¤Î¤ÏÉ×¤Ê¤é¤Ì¡¢»Íµ¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡º£²ó¡¢Ê¸ÂÀ¤ÏÃû¤«¤éºÇ½ªÌÜÅª¤¬¡Ö10Ç¯¸å¤Ëµ¯¤¤ë1Ëü¿Í¤¬»à¤ÌÂç»´»ö¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿¿¤ÎÌÜÅª¤¬»Íµ¨¤òµß¤¦¤³¤È¤À¤È¤·¤¿¤é¡£1Ëü¿Í¤ÎÃæ¤Ë»Íµ¨¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È·Ç¤²¤ë¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤ÎÈ¯Ã¼¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¨¥¯¥µ¥Ð¥¤¥È¡É¤ÊÃû¤Î°¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¸ÂÀ¤Ï¡¢»Ô¾¾¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤Ç1000Ëü¿Í¤¬»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡£1Ëü¿Í¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¡¢1000Ëü¿Í¤Î»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡©¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë²óÈò¤¹¤ë¡¢Âè3¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÊÁ±¡Ë¤È¥ô¥£¥é¥ó¡Ê°¡Ë¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÇò¤¤ÃË¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡£Ì¤Íè¤ÎÃû¤Ê¤Î¤«¡£¤¢¤Î¥Û¥ó¥â¥Î´¶¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæÎ©¤Ë¤¤¤ë¡È²¿¤«¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ãû¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢Ê¸ÂÀ¤Î°Û¼Á¤µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£±ß¼ä¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ß¼ä¡¢ºù²ð¡¢È¾Â¢¤Ï¡Ö°¦¤æ¤¨¤Ë¡×ºá¤òÈÈ¤·¤¿3¿Í¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿²£ÎÎ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¡¢µ¶¤ê¤ÎºÊ¡¦»Íµ¨¤Ø¤Î°¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÊý¸þ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤»¤è¡¢Ê¸ÂÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¡ã¥Ò¡¼¥í¡¼¡ä¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¡ã°¦¡ä¤¬É¬Í×¤À¡×¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¤Èµ¿Ìä¤òÊ®½Ð¤µ¤»¤¿¤À¤±¡£ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁÏÂ¤¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§Ë¾·î¤Õ¤ß¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
