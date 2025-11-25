Â¹ÀµµÁ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âŽ¤AI¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¤¬À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëŽ£ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£Â¹ÀµµÁ¤Î¡ÖÀÚÇ÷¤·¤¿¾ÇÁç´¶¡×
Á°²óµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¢Exxon Mobil¡Ê¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡Ë¡¢Delta Air Lines¡Ê¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡Ë¡¢Berkshire Hathaway¡Ê¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡Ë¤Î5¼Ò¤ò¡Ö´ë¶ÈOS¡ÊOperating System¡¢´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡Ë¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡Ê»²¾È¡Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ÏiPhone¤è¤êÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡ÄÀïÎ¬¤â¼Ò°÷¤â°ìÎ®¤Ê¤Î¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬Éé¤±Â³¤±¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¡Ó¡Ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¾ÝÄ§Îã¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¡á´ë¶ÈOS¤Î¡È¹ü³Ê¡É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¡á´ë¶ÈOS¤Î¡È¶ÚÆù¡É¡¢Î¾¼Ô¤ÎÍ»¹ç¡á¡È´ë¶ÈOS¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Ð±ÄÃ±°Ì¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¡¢¡È´ë¶È¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¹½Â¤¡É¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Âè1Éô¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡½¡½¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¡×¤ò´ë¶ÈOS¤Ø¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¡È°Û¼Á¤Ê´ë¶È¡É¤ÎÀµÂÎ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Û¤É¡¢À¤³¦¤Î·Ð±Ä»×ÁÛ¤«¤é¤â¡¢ºâÌ³¥Õ¥ì¡¼¥à¤«¤é¤â¡¢»ö¶È¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¤âÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤´ë¶È¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢AI´ë¶È¤Ç¤â¡¢»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤È¤â´°Á´¤Ë¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï²¿¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢»ñËÜ¤Èµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿´ë¶ÈOS¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ¤â¡ÈÌ¤ÍèÊÐ½Å¡É¤Î´ë¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ò¡ÈOS¡É¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
1¡¥¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö»ö¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¡×¤Ç¤¢¤ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÎÎò»Ë¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î»ö¶È¤ò¼é¤ê¡¢¼þÊÕ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Ê²½¥â¥Ç¥ë¤òºÎ¤ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡ÈÌ¤Íè¤Î»ÙÇÛ³¬ÁØ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¡É¡¢¡È¤½¤³¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅÒ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò´°Á´¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
PC¥½¥Õ¥ÈÎ®ÄÌ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥É¡¢·ÈÂÓ¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¤½¤·¤ÆAI¡£»þÂå¤Î¡ÈÅ¾´¹ÅÀ¡É¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎºÇ¤âÀèÃ¼¤ÎÎÎ°è¤Ø¿¿¤ÃÀè¤ËÆÍÆþ¤·¤¿´ë¶È¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀè¸«À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÂ¹ÀµµÁ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¤Íè¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷¤·¤¿¾ÇÁç´¶¤³¤½¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ë¶ÈOS¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶ËÃ¼¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤Î»ÙÇÛ¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤ò¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤êÂçÃÀ¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¡£²áµî¤ä¸½ºß¤Î°ÂÄê¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂ¾¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤«¤éº¬ËÜÅª¤ËÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤´ë¶È¡×
2¡¥»ñËÜ¶â³Ê¡§¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¡×¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤ÎÌ¤ÍèÊÐ½Å
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡È´ë¶È¿Í³Ê¡á»ñËÜ¶â³Ê¡É¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌ¤Íè¤Ø¤Î¶ËÃ¼¤ÊÊÐ½Å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖÈþ³Ø¡×¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤¬¡Ö¸½¼Â¡×¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤¬¡ÖÀ¸Â¸¡×¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤¬¡ÖÊ£Íø¡×¤òOS¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎOS¤ÎºÇ¿¼ÁØ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Ç÷Åª¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¾ÇÁç¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»ñËÜÇÛÊ¬¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Arm¡Ê¥¢¡¼¥à¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Îº¬´´µ»½Ñ¤òÀè¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë
¡¦Softbank Vision Funds¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢SVFs¡Ë¤Ç¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¡×¤òÀè¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯
¡¦AIÃæ¿´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤ì¤Ð¡¢Â¨ºÂ¤ËAI´ë¶È·²¤Ø»ñËÜ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÌ¤Íè¤ÎÂ¸ºß¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡É¤È¤¤¤¦¡¢OS¤Î¿¼ÁØ¥³¡¼¥É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
3¡¥¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤ò²òË¶¤¹¤ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎOS¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¡× ¡ß ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¡×¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎÎ°è¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¡ÈÆÍ½Ð¡É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¥ROIC¡§Ã»´üÊÑÆ°¤Ï·ã¤·¤¤¤¬¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤ÇÌ¤ÍèROIC¤òÄÉµá
3¡¥FCF¡§ÄÌ¿®CF¤òÌ¤ÍèÅê»ñ¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ
4¡¥B¡¿S¡§¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡È¹¶·â·¿¹½Â¤¡É
5¡¥¥ê¥¹¥¯Àß·×¡§¥ê¥¹¥¯¤ò¡ÈÌ¤Íè¤òÃ¥¤¦Å¨¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌ¤Íè¤òÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÉð´ï¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦
6¡¥Story ¡ß »ñËÜ¡§¸ì¤ê¡Ê¾ðÊó³×Ì¿¢ªAI·²ÀïÎ¬¡Ë¤È»ñËÜ¤Î°ìÃ×¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¶¯¤¤
7¡¥±ÊÂ³¹½Â¤¡§°ÂÄê·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈºÆ¹½À®·¿¡É¤Î±ÊÂ³À¡ÊÅÝ¤ì¤ºÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡Ë
Â¾¼Ò¤¬¶Ñ¹Õ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡È¶ËÃ¼¤µ¤òOS¤ÎÉð´ï¤ËÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
4¡¥ÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö´ë¶ÈOS¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¡×¤¬°Û¾ï¤ËÂ®¤¤
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤«¤é°Õ»×·èÄê¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏDynamic Capabilities¡ÊÊÑ²½ÂÐ±þÎÏ¡Ë¤¬¶ËÃ¼¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡ÊÆÃ¤ËSense¡Î¡áÌ¤Íè»¡ÃÎ¡Ï¤ÈSeize¡Î¡á³ÍÆÀ¡Ï¡Ë¡£
AI¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÏAI´ë¶È·²Á´ÂÎ¤ËÅê»ñÀïÎ¬¤òÀû²ó¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡Öµ»½Ñ¤òÍý²ò¤·¤¿¸å¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤¬¡ÈÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡É¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤ò¸µ¤ËÀè¤ËÄ¥¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ç¤â¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ç¤â¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ç¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¡ÈÌ¤Íè»¡ÃÎ ¢ª µð³ÛÅê»ñ ¢ª ÁÈ¿¥¤ÎºÆ¹½À®¡É¤Î»°Ï¢Æ°¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¹âÂ®¤Ç¹Ô¤¦´ë¶È¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡£
5¡¥¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖÊÑÆ°À¡×¤Ï¼åÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢OS¤Î¡È»ÅÍÍ¡É¤Ç¤¢¤ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¸í²ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¼ý±×¤¬¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤´ë¶È¡áÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÅªÉ¾²Á¤À¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ÏµÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ý±×ÊÑÆ°¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¡ÊTransformÊÐ½Å¡Ë¤òOS¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È¹½Â¤¤ÎÉ¬Á³¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¼åÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»ÅÍÍ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦Ì¤Íè¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð¼ý±×¤¬¿¶¤ì¤ë
¡¦¤·¤«¤·Ì¤Íè¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¹½Â¤¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÊÐ½Å¤òOS¤È¤·¤ÆÄê¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤À¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×
6¡¥¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSVFs¡Ë¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÖÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¤ÍèOS¤Î¹¹¿·µ¡¹½¡×¤Ç¤¢¤ë
SVFs¤ò¡ÈÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£SVFs¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×OS¤ÎÌ¤Íè¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥¢¡¼¥à¤È¤¤¤¦¡ÈÌ¤Íè¤Î´ðÈ×OS¡É¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¾å¤ËAI´ë¶È·²¤È¤¤¤¦¡ÈÌ¤Íè¥¢¥×¥ê·²¡É¤òÀÑ¤ß¡¢SVFs¤È¤¤¤¦¡ÈÌ¤ÍèÃµº÷¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¡¦SVFs¡áOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦AIÅê»ñ·²¡áÌ¤Íè¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤À¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎOS¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÀè¤ËÇã¤¤¡¢Ì¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÁõÃÖ¡É¤È¤·¤ÆSVFs¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7¡¥¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î±ÊÂ³À¤Ï¡Ö°ÂÄê·¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÆ¹½À®·¿¡×¤Ç¤¢¤ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Î±ÊÂ³À¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤½Û´Ä¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤äÊ£Íø¡Ê¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î±ÊÂ³À¤Ï¡¢¡È°ÂÄêÀ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈºÆ¹½À®Ç½ÎÏ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÄÌ¿® ¢ª Åê»ñ
¡¦Åê»ñ ¢ª AI´ë¶È·²
¡¦AI ¢ª OS¥ì¥¤¥ä¡¼¾åÎ®¤ÎÇÆ¸¢¤Ø
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë´ë¶È¡×¤À¡£´ë¶È¤È¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÎÏ¡½¡½À¸Â¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈºÆÃÂÀ¸¡É¤òOS¤Ë¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
8¡¥¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Î¡ÈOS²þ³×¡ÉºÇÂç¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢´ë¶ÈOS¤ò¡È¼«Ê¬¤Ç½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¿´ë¶È¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï»ö¶È²þ³×¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢OS¤Î½ñ¤´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢OS¤½¤Î¤â¤Î¤ò²¿ÅÙ¤âºî¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¦OS ver.2¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ë¶È
¡¦OS ver.3¡§ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È
¡¦OS ver.4¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Åê»ñ´ë¶È
¡¦OS ver.5¡§AI´ë¶È·²OS
¡¦OS ver.6¡§¥¢¡¼¥à¡õAIÃæ¿´¤ÎÌ¤ÍèOS
ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡È»ö¶È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈOS¡É¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Û¤É¡Ö´ë¶ÈOS¤Î½ñ¤´¹¤¨¡×¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ì¤Íè¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´ë¶ÈOS¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¡¢¶ËÃ¼¤Ê»ñËÜÇÛÊ¬¡¢AI¤Ø¤ÎÊÐ½Å¡¢SVFs¤Î±¿ÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤âºÆ¹½À®¤¹¤ë´ë¶È¹½Â¤¡½¡½¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤òÍß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤òÀè¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ÇÁç¤ò¡È´ë¶ÈOS¡É¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤¿À¤³¦¤Ë¤âÎàÎã¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤³¤ì¤«¤é¸þ¤«¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢»ö¶È²þ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯OS²þ³×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë´ë¶È¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤ò¡Öº¬ËÜ¤«¤éµ¬Äê¤¹¤ë¡×¤â¤Î
Âè2Éô¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¡½¡½´ë¶È¤Î¡Ö¹ü³Ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë»ñËÜOS¤Î¿¼ÁØ¹½Â¤
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¤Ï¡¢¡ÖºâÌ³Ê¬ÀÏ¤ÎÆ»¶ñ¡×¤Ç¤â¡ÖMBAÅª¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡È´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò²ò¼á¤·¡¢¤É¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤«¤ò·è¤á¤ëOS¥³¡¼¥É¡É¤Ç¤¢¤ë¡£7¤Ä¤ÎÂÎ·Ï¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¤Ä¤ÎOS¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡È7ËÜ¤ÎÇØ¹ü¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ »ñËÜÇÛÊ¬¡ÊCapital Allocation¡Ë¡½¡½´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë¡ÖºÇ½ÅÍ×OS¡×
´ë¶È¤Ï¡¢»ñËÜ¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë¡£»ñËÜÇÛÊ¬¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¡ÖÂ¸ºßÍýÍ³¡×¤È¡ÖÌ¤ÍèÀïÎ¬¡×¤òºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼¨¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬AI¤È¥¢¡¼¥à¤Ë¶ËÃ¼½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î²ÁÃÍ³¬ÁØ¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹Î¾ÎØ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤ÎÅý¹ç¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤¬ÄãÃºÁÇ¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤Îµ»½ÑÀ®½Ï¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤¬¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë»ñËÜ¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡¢À¸Â¸³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤¬¡È¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢Ê£Íø¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
»ñËÜÇÛÊ¬¤Ï´ë¶ÈOS¤Î¡Ö³Ë¡×¡£¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¢ ROIC¡ÊÅê²¼»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¡½¡½»ñËÜ¤¬¡ÈÈþ¤·¤¯Æ¯¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸
ROIC¤ÏÃ±¤Ê¤ëºâÌ³»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡È»ñËÜ¤ÎÆ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÂ¬¤ë¡ÉOS¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬40¡óÄ¶¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¡ß OS ¡ß ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½Û´Ä¤·¡¢»ñËÜ¤¬°ìÅÙ¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Î¹âROCE¡Ê»ÈÍÑ»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤Ï¡¢µðÂç¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ò¡È²Ê³ØÅª¤ËÇÛÊ¬¡É¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£
ROIC¤Ï´ë¶È¤ÎÉÊ¼Á¤òÉ½¤¹¡£¡Ö·Ð±Ä¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤ÏROIC¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
£ FCF¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡Ë¡½¡½´ë¶È¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸Ì¿Àþ
´ë¶È¤ÏÍø±×¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Î¤Ó¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÇã¤¦¤Î¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¡£FCF¤Ï´ë¶È¤Î¹ÔÆ°¤Î¼«Í³ÅÙ¡áÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤ò·è¤á¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¼¡¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ÊVision Pro¡Ë¤Ø¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ïµð³ÛFCF¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Å¾´¹¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏFCF¤¬¸ü¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤¬ÇËÃ¾¸å¤ËÉü³è¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢FCFÂÎ¼Á¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
FCF¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¡ÈÌ¤ÍèÅê»ñ¤ÎÇ³ÎÁ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¤ B¡¿S¹½Â¤¡Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥ÈOS¡Ë¡½¡½´ë¶È¤Î¡ÈÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤µ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¿¼ÁØ¹ü³Ê
ÆüËÜ´ë¶È¤ÏP¡¿L¤Ç´ë¶È¤ò¸ì¤ê¤¹¤®¤ë¤¬¡¢À¤³¦´ë¶È¤ÏB¡¿S¤òOS¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤¯¡£B¡¿S¤Ï´ë¶È¤ÎÂÑµ×À¡¦¹½Â¤¶¯ÅÙ¡¦´íµ¡¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò·è¤á¤ë¡£¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎB¡¿S¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å´ðÄ´¤ÎB¡¿S¤Ï´ë¶È¤Î¿®ÍêÀ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤ÎµðÂç¼ÂÊª¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï»²Æþ¾ãÊÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÊªÍýÅªOS¡É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤ÏB¡¿S¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤³¦´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È´ë¶ÈOS¤Î¿´Â¡¡É¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥ ¥ê¥¹¥¯Àß·×¡ÊRisk Architecture¡Ë¡½¡½¥ê¥¹¥¯¤ò¡ÖÅ¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ñ¸»¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëOS
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¡ÈÈò¤±¤ë¡É¡£À¤³¦´ë¶È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¡ÈÀß·×¤·¡¢²ÁÃÍ¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¡É¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÌ¤Íè³ÍÆÀ¤ÎÉð´ï¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤ÏÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ò²Ê³Ø¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï±¿¹Ò ¡ß ¼ûÍ× ¡ß ºâÌ³¤ò»°ÁØ¤Ç¥Ø¥Ã¥¸¤·¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤ÏÊÝ¸±¥ê¥¹¥¯¤ò¡È±Êµ×»ñËÜ¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Î¶¯¼Ô¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¡Ö°·¤¨¤ë¹½Â¤¡×¡áRisk Architecture¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¦ Story Finance¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È»ñËÜ¤ÎÀ°¹çÀ¡Ë¡½¡½¸ì¤ëÌ¤Íè¤È»ñËÜ¤Î¸þ¤¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
´ë¶È¤¬¸ì¤ëÊª¸ì¤¬»ñËÜÇÛÊ¬¤ÈÐªÎ¥¤¹¤ë¤È¡¢Åê»ñ²È¤â¼Ò°÷¤â¸ÜµÒ¤â¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡È¿Í´ÖÃæ¿´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ï»ñËÜÇÛÊ¬¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÈAI·²ÀïÎ¬¡É¤Ï»ñËÜ¤Î½¸ÃæÅê²¼¤ÇÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Î¡ÈÎ¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢SkyMiles¡Ê¥¹¥«¥¤¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÈAmex¡Ê¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡ËÄó·È¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¡£
Story¤ÈCapital Allocation¡Ê»ñËÜÇÛÊ¬¡Ë¤¬°ìÃ×¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ°¤¯Êª¸ìÂÎ¡É¤È¤Ê¤ë¡£
§ ±ÊÂ³¹½Â¤¡ÊReinvention ¡ß Compounding¡Ë¡½¡½´ë¶È¤¬¡ÈÀ¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤ëÎÏ¡É¤ÏOS¤ÎÀß·×¤Ë¤¢¤ë
±ÊÂ³´ë¶È¤Ï¡È¶öÁ³¡ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢ºÆÈ¯ÌÀ¡ÊReinvention¡Ë¡¢Ê£Íø¡ÊCompounding¡Ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¹½Â¤¤¬OS¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï10Ç¯Ã±°Ì¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·Â³¤±¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ö¶È¹½Â¤¤ò²¿ÅÙ¤âºÆ¹½À®¤·¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¿ô½½Ç¯Ã±°Ì¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÏÇËÃ¾¤«¤éÉü³è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤ÏÊ£ÍøOS¤ò100Ç¯¶á¤¯²ó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÂ³¤È¤ÏÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈOS¤Î»ÅÍÍ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£´ë¶È¤òÆ°¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤ØÆ§¤ß¹þ¤àÎÏ¤È¤Ï
Âè3Éô¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¡½¡½»ñËÜOS¤òÆ°¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö´ë¶È¤Î¶ÚÆù¡×
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í¤¬¡È¹ü³Ê¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¤Ï¡È¶ÚÆù¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¹ü³Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â´ë¶È¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¡£¶ÚÆù¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¤Íè¤ØÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
À¤³¦´ë¶È¤ÎOS¤Ï¡¢¤³¤³¤ÎÅý¹ç¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¡£
¡ Dynamic Capabilities¡½¡½Sense¡Ê»¡ÃÎ¡Ë¡¦Seize¡Ê³ÍÆÀ¡Ë¡¦Transform¡ÊºÆ¹½À®¡Ë
¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤Î¡È¿Ê²½Â®ÅÙ¡É¤ò·è¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦Seize¡§Sense¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ»ñËÜ¤ÈÁÈ¿¥¤òÅêÆþ¤¹¤ëÎÏ
¡¦Transform¡§ÁÈ¿¥¡¦»ö¶È¡¦»ñËÜ¹½Â¤¤òÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤´¹¤¨¤ëÎÏ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÏSense¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶¯¤¤¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏTransform¤¬Ê¸²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¸½¼Â¥Ù¡¼¥¹¤ÎSense¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¹Ô¤¦¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¥Ç¡¼¥¿Åý¹ç¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àSense¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï»Ô¾ì¿´Íý¤ÎSense¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Dynamic Capabilities¡ÊÊÑ²½ÂÐ±þÎÏ¡Ë¤Ï´ë¶ÈOS¤Î¡È²ÄÊÑÀ¡É¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ Platform Strategy¡½¡½´ë¶È¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈOS¡É¤Ë¤Ê¤ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦µ»½Ñ¡¦¼è°ú¡¦²ÁÃÍ¸ò´¹¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡ÈOS¹½Â¤¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎAI´ë¶È·²¤Ï¡ÈÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎiOS¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µëÌÖ¤Ï¡ÈÊªÍý¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÎSkyMiles¡Ê¥¹¥«¥¤¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤Ï¡ÈÎ¹¤Î·ÐºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤Ï¡È»ñËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¡¢¡È»Ô¾ì¤Î°ì»²²Ã¼Ô¡É¤«¤é¡È»Ô¾ì¤ò·Áºî¤ëOS¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
£ Innovation Ambition¡ÊCore¡¿Adjacent¡¿Transform¤Î»ñËÜÇÛÊ¬¡Ë¡½¡½´ë¶ÈOS¤Ë¡Ö»þ´Ö¼´¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÀïÎ¬
´ë¶È¤Ï
Adjacent¡Ê¶áÌ¤Íè¤Î³ÈÄ¥¡Ë
Transform¡Ê±óÌ¤Íè¤Î³×¿·¡Ë
¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î»þ´Ö¼´¤ò»ý¤Ä¡£
¤É¤³¤Ë»ñËÜ¤òÃÖ¤¯¤«¤Ï´ë¶ÈOS¤Î¡ÈÌ¤Íè¹½Â¤¡É¤ò·è¤á¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÏTransform¤Ë¶ËÃ¼¤ËÄ¥¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏCore¤ÈAdjacent¤ò¹âÅÙ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤ÏCore¢ªAdjacent¤ÎÄô»Ò·¿¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÏCore¡ÜAdjacent¤Î°ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤ÏCore½Å»ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«Å¯³Ø¡£
¤³¤ÎInnovation Ambition¡ÊCore¡¿Adjacent¡¿TransformÈæÎ¨¡Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈOS¤Î¡ÈÌ¤ÍèÃÏ¿Þ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö»ñËÜ¡ßµ»½Ñ¡ß±ÊÂ³¡×¤Ç¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤Ï´°À®¤¹¤ë
Âè4Éô¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í ¡ß ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬¤ÎÍ»¹ç¡½¡½Î¾¼Ô¤Î¸òÅÀ¤Ç¡¢´ë¶ÈOS¤Ï¡Ö´°Á´ÂÎ¡×¤Ë¤Ê¤ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í¡Ê¹ü³Ê¡Ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬¡Ê¶ÚÆù¡Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤òÊä´°¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¾¼Ô¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤È¤¡¢´ë¶È¤Ï¡ÈÃ±¤Ê¤ë²ñ¼Ò¡É¤«¤é¡È´ë¶ÈOS¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
Í»¹ç¤Î¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¡½¡½
1¡¥»ñËÜÇÛÊ¬ ¡ß Dynamic Capabilities
Ì¤Íè¤òSense¤·¤¿½Ö´Ö¡¢»ñËÜ¤¬¤½¤³¤ËÎ®¤ì¤ë´ë¶È¤Ï¶¯¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤ÎÅµ·¿¤À¡£
2¡¥ROIC ¡ß Platform Strategy
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½Â¤¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Û¤ÉROIC¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡á»ñËÜ¸úÎ¨¤ÎÁýÉýÁõÃÖ¤À¤«¤é¤À¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎROIC40¡óÄ¶¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½Â¤¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
3¡¥FCF ¡ß Innovation Ambition
TransformÎÎ°è¤ËÄ©¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢FCF¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤À¤±¤À¡£¤³¤ì¤¬¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ä¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤¬Ä¹´üÀïÎ¬¤òÉÁ¤±¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
4¡¥B¡¿S ¡ß Transform
Transform¤Ë¤Ï¡ÖÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹ü³Ê¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Transform¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏB¡¿S¤Î¶¯¤µ¤æ¤¨¡£
5¡¥¥ê¥¹¥¯Àß·× ¡ß ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¡ÈµÛ¼ýÂÎ¡É¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Î»°ÁØ¥Ø¥Ã¥¸OS¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¤Îã¤Ç¤¢¤ë¡£
´ë¶ÈOS¤¬´°À®¤¹¤ë½Ö´Ö
´ë¶ÈOS¤Ï¡¢»ñËÜ ¡ß µ»½Ñ ¡ß ±ÊÂ³¤È¤¤¤¦¡È3³¬·ú¤Æ¤ÎÅý¹ç¹½Â¤¡É¤Ç´°À®¤¹¤ë
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¡á´ë¶È¤Î¶ÚÆù
Î¾¼Ô¤ÎÍ»¹ç¡á´ë¶ÈOS¤È¤¤¤¦¡ÈÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¡É
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´ë¶ÈOS¤¬¶¯¸Ç¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Û¤É¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¯¡¢´íµ¡¤Ë¶¯¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Ä¹´ü¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤¦5¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤ÎOS¤Î°ìÉô¤ò¶ËÃ¼¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¾ÝÄ§Îã¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢5¼Ò¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È´ë¶ÈOS¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬´°Á´¤ËÎ©ÂÎ²½¤¹¤ë¡£
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë