¢£ÆÉÇä¤Î¥È¥Ã¥×¡¦ÅÏÊÕ»á¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¤Î´Ø·¸
¾®Àô¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Î»²ÇÒ¤ÎÈ¾Ç¯Á°¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¼þ°Ï¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÎÏÀÃÅ»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¤½¤Îµ¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¡¢¶¯¤¤ÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î1992¡ÊÊ¿À®4¡ËÇ¯¡¢Åö¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È·ù¤¤¤À¤¬¡¢ËèÆüºÇ½é¤ËÆÉ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼ÒÀâ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡Ì¥³¥é¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡Í´¶¾ðÅª¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÆÉ¤à¡£°ìÈÖÀè¤ËÆÉ¤ó¤ÇÆÉÇä¤Î¼ÒÀâ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¿·Ê¹¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÄ«Æü¤Ø¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÏÂÐÅù¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀï¸å45¡¢6Ç¯¤Î¤¦¤Á20Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¼ÁÎÌ¤È¤â¤Ë´°Á´¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎòÁ³¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆÉÇä¤Î¼Á¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡£¤Ü¤¯¤¬¤¤¤¦¤ó¤À¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë40²¿Ç¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ä«Æü¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤È¤Í¡£¤À¤«¤éÄ«Æü¿·Ê¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£Æü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡Ê1¡Ë¡×
¢£ÉÔ¶æÂ×Å·¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë
ÅÏÊÕ¤ÏÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹¡¦¼çÉ®¤È¤·¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¶ÉÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¸µÆü¤Î¼ÒÀâ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ØÆÈÀê¹ðÇò¡¡ÅÏÊÕ¹±Íº¡¡Ê¿À®ÊÔ¡ÙÂèÆó¾Ï»²¾È¡Ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¼ÒÏÀ¤Î´ðÁÃÅªÎ©¾ì¡×¤È¤µ¤ì¡Ê2¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¹ñºÝÅªÀÕÇ¤¤òÏÀ¤¸¤¿1984¡Ê¾¼ÏÂ59¡ËÇ¯¤Î¸µÆü¼ÒÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¾Â¦¿Ø±Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò½Å»ë¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê3¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÊÖ¤¹Åá¤ÇÈóÆ±ÌÁÃæÎ©¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÈ¿ÊÆ¿Æ¥½¤Îº¸ÍãÀïÎ¬¡×¤òÈãÈ½¤·¡¢¡Ö¸½¼Â¤òÌµ»ë¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÁªÂò¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¢¤êÌµÀÕÇ¤¡×¡Ö¿ÊÊâ¤òµ¶Áõ¤·¤¿ÊÝ¼éÅª¡¦´ÑÇ°ÅªÃæÎ©¼çµÁ¤ËÃ¿Å®(¤¿¤ó¤Ç¤)¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¤«¤é¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¼ÒÀâ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡ØÆÉÇäVSÄ«Æü¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿4ºý¤â¤Î½ñÀÒ¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê4¡Ë¡£ÅÏÊÕ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ«Æü¿·Ê¹¤Ï¡¢°ìÌÜÃÖ¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¶ÉÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÏÀÄ´¤Ç¤ÏÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ¶æÂ×Å·¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë»æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¤½¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÏÀÃÅ»ï¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ÏÀÀâÉôÌç¥È¥Ã¥×¤ÈÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒÈãÈ½¤Ç¡È¶¦Æ®¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ëµó¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤ÈÁêÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹ÏÀÀâ¼ç´´¤À¤Ã¤¿¼ãµÜ·¼Ê¸(¤è¤·¤Ö¤ß)¤À¡£À¯¼£¼èºà¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤ê¡¢ÏÀÀâ°Ñ°÷¤äÀ¯¼£ÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡£Åö»þ¤ÏÏÀÀâ¼ç´´¤È¤·¤Æ¼ÒÀâ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¤Ã¤Æ¤ÎÏÀµÒ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÊÔ½¸Ä¹¤¬´¶¤¸¤¿¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê°Õ¼±¡×
ÅÏÊÕ¤È¼ãµÜ¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÏÀÃÅ»ï¡ØÏÀºÂ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ãµÜ¤Ï2016¡ÊÊ¿À®28¡ËÇ¯¤Ë»àµî¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÃÌ¤Î¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åö»þ¡ØÏÀºÂ¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¸å¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÀ¯¼£ÉôÄ¹¤âÌ³¤á¤¿Ìô»Õ»û¹î¹Ô¤À¡£Âà¿¦¸å¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤â¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìô»Õ»û¤Ï¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤¬Ä«Æü¿·Ê¹¤È¶á¤¤ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢ÂÐÃÌ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®ÀôÁíÍý¤¬¹ñ²ñ¤Ç¡ØAµéÀïÈÈ¤ÏÀïÁèÈÈºá¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¡ØAµéÀïÈÈ¤¬ÀïÁèÈÈºá¿Í¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¡¢»²ÇÒ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¼ÒÀâ¤òºÜ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÒÀâ¤òÆÉ¤ó¤Ç»ä¤Ï¡¢¼çÉ®¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤³¤Î¼ÒÀâ¤ÎÊÑ²½¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È1¡¢2»þ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤¹¤°ÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï¼ãµÜ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤¬¶î¤±½Ð¤·¤Îµ¼Ô»þÂå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÈ·»³°ìÏº¡Ê¾¼ÏÂÊÔ¡ØÆÈÀê¹ðÇò ÅÏÊÕ¹±Íº¡ÙÂè»Í¾Ï»²¾È¡Ë¤Î¼óÀÊÈë½ñ´±¤òÌ³¤á¤¿¼ãµÜ¾®ÂÀÏº¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô½Ð¿È¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÂÐÃÌ¤òÂ¨ºÂ¤Ë²÷Âú¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¤ÏÂÐÃÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¼ãµÜ»á¤È¤ÎÀõ¤«¤é¤Ì°ø±ï
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ«Æü¿·Ê¹¤ÈÌ¾ÌÜ¤À¤±¤Ç¤âÆ±Ä´¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¤ÈÄ«Æü¤¬Æ±¤¸°Õ¸«¤À¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤âÂ¿¾¯¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÄ«Æü¤Î¼ãµÜ·¯¤ÈËÍ¤È¤ÎÂÐÃÌ¡£ËÍ¤Î¸À¤¦¡ÌÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡ÍÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èà¡Ì¼ãµÜ¡Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡×
Ìô»Õ»û¤ÏÅÏÊÕ¤¬ÂÐÃÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¼ãµÜ¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÏÀÃÅ¾õ¶·¤Ø¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ãµÜ·¼Ê¸¤µ¤ó¤À¤«¤é¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¼ãµÜ¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¡¢¼ãµÜ¾®ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤Æü¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬È·»³°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï´û¤ËÈ·»³²È¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
È·»³ÇÉ¤¬´´Éô²ñµÄ¤ò³«¤¯¤È¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï·úÊª¤Î¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë±ó¤¯¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ë¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼ãµÜ¤µ¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÏÈ·»³¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤¬¼ãµÜ·¼Ê¸Ä«Æü¿·Ê¹ÏÀÀâ¼ç´´¤À¤È¡£¤À¤«¤éÀõ¤«¤é¤Ì°ø±ï¤¬¤¢¤Î2¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»ä¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÅÏÊÕ¤È¤Ï¡ÖÃÎÅªÆù¿©½Ã¡×¤Ç¤¢¤ë
¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ËAµéÀïÈÈ¤¬¹çã«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤æ¤¨¤Ë¤½¤³¤ËÁíÍý¤¬¹Ô¤±¤ÐAµéÀïÈÈ¤¬Èþ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤ËÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï·³Éô¼çÆ³¤Î¤¢¤ÎÀïÁè¤ò¡¢¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Åö»þ¤ÎÏÀÃÅ¾õ¶·¤È¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤òÈþ²½¤·¡¢Îò»Ë¤òÈþ²½¤·¡¢ÅìµþºÛÈ½¤òÈÝÄê¤·¡¢¼«µÔÅª¤Ê»Ë´Ñ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±¦ÇÉÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¤½¤ì¤ËÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¥Î¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÄ«Æü¤À¤È¤«¡¢ÆÉÇä¤À¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Î¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿§¡¹¤Ê·Á¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¼ãµÜ¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤ò¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î·úÀßÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬±þ¤¸¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÂÐÃÌ¤ÏÅÏÊÕ¤Î¼¹Ì³¤¹¤ëÆÉÇä¿·Ê¹µì¼Ò²°¤Î¼çÉ®¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼çÉ®¼¼¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Ìô»Õ»û¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÃÎÅª´Ø¿´¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î²£¤Ë¡¢ËÜ¤¬10¿ôºýÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÉÕäµ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¡ØÌÌÇò¤¤½ê¤ËÉÕäµ¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Þ¡¼¥«¡¼¤ÇÀþ¤ò°ú¤¯¤ó¤À¡Ù¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦åÌÌ©¤ÊËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤ò¤·¤ÆÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¤¢¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ØÃÎÅªÆù¿©½Ã¡Ù¤È¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ë°¤¯¤Ê¤ÃÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾ï¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÃÎ¤Ë¾ï¤ËÀÜ¤·¤ÆÈ¯¸«¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²¿¤Ç¤â¿©¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ²²î´¶¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¢£Ä«Æü¿·Ê¹ÏÀÀâ¼ç´´¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤Èº¤¤ë¡×
2»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤ÀÂÐÃÌ¤ÇÅÏÊÕ¤È¼ãµÜ¤Ï¡¢Ì÷¹ñ¿À¼ÒÅ¸¼¨»ÜÀß¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡¢·³¤äÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É¤ÎÀïÁèÀÕÇ¤¤òÆüËÜ¿Í¤¬¼«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¡¢Ã¯¤â¤¬»²ÇÒ¤Ç¤¤ë¹ñÎ©¤ÎÄÉÅé»ÜÀß¤Î·úÀß¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤Ç¡¢°Õ¸«¤¬¹çÃ×¤·¤¿¡Ê5¡Ë¡£À¯¼£µ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÍ×¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿Ìô»Õ»û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢2¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¿¼¤¯µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¤È¼ãµÜ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¡¢100¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢120¡ó°ìÃ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÉÇä¡¢Ä«Æü¤ÎºÙ¤«¤¤¼ÒÀâ¤Î¼çÄ¥¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀïÁè¤äAµéÀïÈÈ¤òÈþ²½¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤ò´í¤¦¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£·³¹ñ¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤Ê»ëºÂ¤òÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤â¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬Ä«Æü¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤Èº¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÄÏÀ
¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¡¼¥¿¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¡¢½ñÊª¤«¤é¤ÎÃÎ¼±¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÈÏÀÍý¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÎäÀÅ¤Ç¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤É½¸½¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼ãµÜ¤µ¤ó¤â¿§¡¹ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â¤¢¤ë¼ï¤ÎºÍÇ½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ä´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÃßÀÑÅØÎÏ·¿¤È´¶³Ð·¿¤È¤¤¤¦¡¢2¤Ä¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤¬¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£
¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢Í«¤¨¤¿¤êÇº¤ó¤À¤ê»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÅÓÃæ¤«¤é¶ÛÄ¥¤ÏÈ´¤±¤Æ¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤âÉ¬»à¤À¤·¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤âÉ¬»à¤À¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿È¯¸À¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤½¤¦¤ÈÌ´Ãæ¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹âÌ¾¤Ê³Ø¼Ô¤ÎµÄÏÀ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¼èºà¤ä¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡¢ÈéÉæ´¶³Ð¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿µÄÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆÃ¸¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¢£¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ëÀïÁèÂÎ¸³
Ìô»Õ»û¤ÏÅÏÊÕ¤Î¼çÄ¥¤ò´Ö¶á¤ÇÊ¹¤¡¢ÊÝ¼éÏÀµÒ¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï±¦Íã¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ì±Â²¼çµÁ¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¡£¸½¼Â¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ÆÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢¹¹¤Ë¤½¤³¤Ë¿Í´Ö¤ÎÎò»Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Àè¹Ô¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀïÁè´Ñ¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¡¢À¯¼£»×ÁÛ¤¬ÊÝ¼é¤À¤È¡£¤³¤ì¤ÏÁ´Á³Ì·½â¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÊÝ¼é¤ÏÉý¹¤¤¤·¡¢¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¡£¤À¤«¤éåºÎï»ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
ÅÏÊÕ¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÀïÁè´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÁíÍýÂç¿Ã¤Î¹ÔÆ°¤Ë¿µ½Å¤ò´ü¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡Ì¿À¼Ò¤Ëã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤Î¡Íµ¾À·¼Ô¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤Í¡£·³¹ñ¼çµÁ¤Î¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¤À¤±¤¬¡¢»à¤ó¤Ç¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ä¹ó¤Ê»à¤ËÊý¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¹ñÌ±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³«ÀïÏÀ¼Ô¡¢¼çÀïÏÀ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¹ó¤Ê»à¤ËÊý¤ò¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¤½¤¦¤Ç¤¹¤ï¤Ê¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤òº¬¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÀïÁèÂÎ¸³¤¬¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÀïÁèÂÎ¸³¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÌÎ¦·³¡ÍÆóÅùÊ¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¡¢ÍýÍ³¤Ê¤·¤Ë¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤â¤¦ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÊNHKÂçºåÊüÁ÷¶ÉÊóÆ»ÈÖÁÈ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ °Â°æ ¹À°ìÏº¡Ë