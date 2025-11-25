ÍßµáÉÔËþ¤ÊÊÝ¸î¼Ô¡ÖÀèÀ¸¤È¤Ê¤éÉâµ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÄÀ¸ÅÌ¤ËÉÔÎÑ¤òË½¤«¤ì¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶µ»Õ¤ÈPTA¤Î¡É¥¤¥±¥Ê¥¤´Ø·¸¡É
¶áÇ¯¡¢ÃÔ´Á¤äÅð»£¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤Î¶µ¿¦°÷¤¬ÀÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÊóÆ»¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝÊ¸²Ê¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ËÀÈÈºá¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¡¦·±¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¶µ¿¦°÷¤Ï320¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÈ¾¿ô¤Î157¿Í¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀË½ÎÏ¡×¤òÍýÍ³¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ïº£¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¤à¤·¤í¡¢ÀÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¸½Âå¤ÎÎÑÍý´Ñ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ê¿Á³¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÙ¤¯¤È¤â1970Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÏÀ»¿¦¤Ê¤é¤Ì¡ÈÀ¿¦¡É¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤ÇÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½÷¶µ»Õ¤ÈPTA²ñÄ¹¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¡×¡Ö½÷À¸ÅÌ¤ÎÀ¸ÍýÆü¤ò¿¦°÷¼¼¤ÇÂçÍ½ÁÛ¡×¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¡¢¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù1976Ç¯11·î4Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè4²ó
¡Ø¡È½÷ÀÆÈ¿ÈÎÀ¤Ç¶µ»ÕÆ±»Î¤¬ÂçÃÀÉÔÎÑ¡É¡¡¡ÈPTA²ñÄ¹¤¬½÷¶µ»Õ¤ÈÉÔÎÑ²¹ÀôÎ¹¹Ô¡É¡Ä¡¡ÃµÄå¤¬Ë½¤½Ð¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éâµ¤Íß¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Ã´Ç¤¶µ»Õ¤¬Ëè½µ¼ø¶È¤ò¼«½¬¤Ë¤¹¤ë¥ï¥±
À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤ÎKÀèÀ¸¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢Ëè½µ¡¢¿åÍËÆü¤«ÌÚÍËÆü¤Î¸á¸å¤Î1»þ´ÖÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ø¶È¤ò¼«½¬¤Ë¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¹»³°¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËèÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Î¤Ê¤«¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ÃëµÙ¤ßÃæ¤Ë¹»³°¤ËÂÔµ¡¤·¡¢Èø¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÅÌÊâ¤Ç¼ºÇÔ¡£2²óÌÜ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸«¼º¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤·¤íÃ´Ç¤¶µ»Õ¤À¤«¤é¡¢Ïª¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£3²óÌÜ¤Ï¡¢Á°¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÃÏÅÀ¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ï¡¢½»Âð³¹¤Î¤¢¤ë°ì¸Í·ú¤Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£É½»¥¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¾Á°¤À¡£
±ü¤µ¤ó¤é¤·¤¤½÷¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¡¢¸¼´Ø¤Ë¼«Å¾¼Ö¤´¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤Ô¤ó¤È¤¯¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹»Ä¹¤ÈKÀèÀ¸¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¡¢»ö¼Â¤ò¥º¥Ð¥ê¤ÈÌ©¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃ´Ç¤¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢PTA¤ÇÊ¸²½Éô¤Î²ñÊó¤ò½Ð¤¹¤Î¤òKÀèÀ¸¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËºÇ¯²ñ¤Î¤È¤¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢Æâµ¤¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¥Í¥¿¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤È¤Ï¥º¥ë¥º¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢PTA¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°û¤ß²ñ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡ØÀèÀ¸¤È¤Ê¤éÉâµ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤â¤Î¡×¡ÊÆ±¹»PTA¤Î°ì¿Í¡Ë
È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡ÖÎã¤Î»°É©½Å¹©¶ÈÇúÇË»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥é¡¼ºîÀï¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¤È·Ù»ëÄ£¤Î¤¢¤ë·º»ö¤¬±Ì¤é¤·¤¿¡£
¡ÖËÅç¶è¤Ë¡¢¤É¤¦¤â²ø¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØÊÙ¶¯Éô²°¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤ÆÃË¤¬Ï»¾ö´Ö¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¬¡¢½»¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¤°¤é¤¤¤·¤«¤³¤Ê¤¤¡£ÃË¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ËÃÇÈ±¤Î½÷¤¬¤¤ÆÌ©²ñ¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¸ø°Â¾ï¼±¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡ÊÈ¿¼Ò²ñÅª½¸ÃÄ¤Î¡Ë²á·ãÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÄ¥¤ê¤³¤ó¤À¡£
Ä¥¤ê¹þ¤ß3ÆüÌÜ¤Ë¡¢¤¤¿¡£½÷¤¬¤µ¤¤Ë¤¤Æ¡¢8»þ¤´¤í¡¢ÃË¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¾ð¤ò¤¤¤¿¤¤¤È¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÁêÅö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥¢¥¸¥È¤Ï¥¢¥¸¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¾ð¤ò¤¤¤¤Æ¤³¤ó¤É¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡£
ÃË¤Ï28ºÐ¡¢ÆüÂÎÂç½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø¤ÎÂÎÁà¶µ»Õ¤Ç¡¢½÷¤Ï¤½¤ÎPTA¤Î¥Ð¥ì¡¼Éô°÷¡£ÀèÀ¸¤¬¤Ï¤ä¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥ì¡¼¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£ÃË¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤¹¤«¤é³Ø¹»¤Ë¤À¤±¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÊÝ¼éÅª¤ÊÃË¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¿µ¤à¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤È¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤Ï½÷À»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡ØÉÔÎÑ¤À¤±¤ËË°¤Â¤é¤º¶µ¤¨»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡Ä¡È³ØÆâÉÔ½ã°ÛÀ¸òÍ·¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¾¼ÏÂ¤Î³Ø¹»¤Ï¡ÈÊÑÂÖ¶µ»Õ¡É¤Î²¹¾²¤À¤Ã¤¿!?¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×1976Ç¯11·î4Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÉÔÎÑ¤À¤±¤ËË°¤Â¤é¤º¶µ¤¨»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡Ä¡É³ØÆâÉÔ½ã°ÛÀ¸òÍ·¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¾¼ÏÂ¤Î³Ø¹»¤Ï¡ÉÊÑÂÖ¶µ»Õ¡É¤Î²¹¾²¤À¤Ã¤¿!?
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Í¥¸,
ÆÁÅç,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ºßÂð°åÎÅ,
¿À»ö,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
½»Âð,
ÂçÁ¥