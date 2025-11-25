¾¡¤Ä¤È¤«Éé¤±¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬Àï¤¦ÍýÍ³¡¡¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤Ç»ê¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ª¤â¤í¤¤¡×¤Î»×¹Í
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë0-3¡Ê112-116¡ß2¡¢111-117¡Ë¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤ÎÀ¤³¦Àï¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï²¿¤ò·ü¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Àï¤¦ÍýÍ³¤ò»î¹çÁ°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£
¡¡Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢·ý¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£½é²ó¤Ï¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¸«¤ëÅ¸³«¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ªÈ×¤ËÆá¿ÜÀî¤¬º¸¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¡¢2²ó¤Ë±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÅö¤Æ¤¿¡£3²ó¤È4²ó¤Ï¡¢¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿°æ¾å¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£4²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸3¼Ô¤¬38-38¤ÈºÎÅÀ¡£¸ß³Ñ¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡6²ó¡¢7²ó¤ÈÈïÃÆ¤¬Áý¤¨¤¿Æá¿ÜÀî¡£8²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç0-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Á°¤Ë½Ð¤Æ¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Ä¤¬°æ¾å¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£·èÃå¤ÏÈ½Äê¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÎòÁ³¡£Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿°æ¾å¤ËÂÐ¤·¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£0-3¡Ê112-116¡ß2¡¢111-117¡Ë¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ47ÀïÁ´¾¡¡£2023Ç¯4·î¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢54ÀïÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£µÏ¿¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿Æá¿ÜÀî¤Ë¡¢È´¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê³×Ì¿¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢Æá¿ÜÀî¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£Å¾¸þ¤«¤éÌó3Ç¯¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¡×¡£¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¶¥µ»¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ëËèÆü¤À¡£Æá¿ÜÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¦¼Ô¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡ÖÌÜÅªÃÏ¤Ï¤Ï¤ë¤«Àè¡×¤ÈÅý°ìÀï¤ä³¬µé¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°æ¾åÂó¿¿¤ò¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ½éÀï¤Ï¡¢°æ¾å¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ü¥ê¥ª¡¦¥½¥ê¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤È¤ÎÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿°æ¾å¤È¡¢6²óÀï¤«¤éÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Æá¿ÜÀî¡£Ìó2Ç¯È¾¤¬·Ð¤ÁÆá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²£ÊÂ¤Ó¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î°æ¾å¤ò¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¡£¶¥µ»¤òÄ¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°æ¾å¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë²¡¤·¤¿¡×¤È¸«¤é¤ì¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤¤ÀÆá¿ÜÀî¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆËÍ¤«¤é¡ØÁ´¤ÆÃ¥¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¿Ä¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¡¢Ìò³ä¡×¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤â³×Ì¿¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤Æ¤âÁ´¤Æ¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆá¿ÜÀî¤ÏÀï¤¦¤Î¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤â¤ÎÆ±»Î¤¬Àï¤¦»î¹ç¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£½ãÅÙ¤Î¹â¤¤³ÊÆ®µ»¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÉÂ¤ó¤À¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òµß¤¦»î¹ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÁ´Éô½Ð¤·¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢À¨¤¯¿ÍÀ¸¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¥¢¥ó¥Á¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ß·ÅÄ Ä¾¿Í / Naoto Sawada¡Ë