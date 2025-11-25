¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥Ð¥¤¥·¥¯¥ëÃÆ¡ÖËÜÅö¤Ë40ºÐ¡©¡×¡¡°µ´¬¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡Ö±³¤Ç¤·¤ç?¡×
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÄÌ»»954ÅÀÌÜ¤Ï¥Ð¥¤¥·¥¯¥ëÃÆ
¡¡40ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Ãè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î23Æü¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ï¥ê¥¸Àï¤Ç¶ÃØ³¤Î¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë40ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²øÊª¤¹¤®¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ä¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½MF¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ê¤É¤Ç3-1¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤È±¦Â¤Ç¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¥´¡¼¥ëº¸¤ËÈô¤ó¤Ç¡¢Áê¼êGK¤Ë¤è¤ëÉ¬»à¤Î¥»¡¼¥Ö¤âÆÏ¤«¤º¤Ë¥´¡¼¥ëÆâ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¬¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»954¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê¡¢ÄêÈÖ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë40ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²øÊª¤¹¤®¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂà²½¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤À¤¬¡¢6·î¤ÎËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤òºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¿ô¡¹¤ÎÆÀÅÀµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë