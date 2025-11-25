20ºÐÆüËÜ¿Í¤Î¾×·â¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¡¡³¤³°¼Â¶·¤â¶ÃØ³¡Ä¥í¥ó¥°ÃÆ¤ò¸½ÃÏÀä»¿¡Ö¥·¥ç¡¼¡×
±ö³·ò¿Í¤¬·è¤á¤¿¤³¤ÎÆü¤Î2ÅÀÌÜ
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Î20ºÐFW±ö³·ò¿Í¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î23Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¡Ê4-2¡Ë¤Ç¾×·â¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤°ì·â¤Ë¸½ÃÏ¤Î¼Â¶·¤â»×¤ï¤ºÀä¶«¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Î¼Â¶·¤â¶ÃØ³¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï3-2¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£Æ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éNEC¤¬¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤ÇMFº´Ìî¹ÒÂç¤¬¥¡¼¥×¡£Ãæ±û¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ÏÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À±ö³¤¬Áê¼êGK¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤¹¤°³°¤«¤é¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£±ö³¤Ï¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤Ç¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¥Á¡¼¥à4ÅÀÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ö³¤Î°ì·â¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ÖNL TIMES¡×¤Ï¡Ö¥±¥ó¥È¡¦¥·¥ª¥¬¥¤¤Î¥·¥ç¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¼éÈ÷¿Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¥ß¥¹¤«¤éÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤È¸À¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö40¥ä¡¼¥É¤Îµ÷Î¥¤«¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥ô¥§¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¼é¤ë¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë