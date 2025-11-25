2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¡ª·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ËÅ·²¼¤ò¼è¤é¤»¤¿Äï¡¦½¨Ä¹¤ÎÄ¶Àä¼êÏÓ
2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ò»Ù¤¨¤¿Äï¡¦½¨Ä¹¤È¤Î´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë·»¡¦½¨µÈ¤ò¡¢¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¡£
½¨Ä¹Ë´¤¸å¡¢½¨µÈ¤ÎÅ·²¼¤¬Êø²õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤«¤é¡¢¸½Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥·¥Ã¥×¡¢ÁÈ¿¥¤Î°ÂÄê¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊËÜ¼Á¤ò¡¢¡ØË¿Ã½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡¡Å·²¼¤ò¤È¤Ã¤¿·»Äï¡¡Àï¹ñÉð¾Êª¸ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥È¥Ã¥×¤ÈÊäº´
È¯ÁÛÎÏ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¥ô¥¡¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤Ò¤È¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤É¤³¤«´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ë¡¢Ìî¿´²È¤Î¼ÒÄ¹¡£
¼ÒÄ¹¤ò¼ÂÄ¾¤Ë»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿ÊÏ©¤¬´Ö°ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¯½õ¸À¡¦Ä¾¸À¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡¢È½ÃÇÎÏ¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¡¢²¹¸ü¤Ê¤Ò¤È¤¬¤é¤Î¡¢¼ÂÌ³²È¤ÎÀìÌ³¡£
ÆüËÜ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÊäº´Ìò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤¬¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÌ±¤Î¿È¤«¤éÅ·²¼¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÀ¹Þ¤Ë¤Þ¤Ç¾º¤ê¤Ä¤á¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤È¡¢¤½¤Î£³ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤Ç¡¢·»¤Î²ÈÍè¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÉ´ËüÀÐ¤ÎÂçÂçÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂçÏÂÂçÇ¼¸À¡×¡¢¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¤ÎºËÁê¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿½¨Ä¹¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Å·ºÍ·³»Õ¤ÎÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ï¡¢¤³¤Î·»Äï¤ÎÀ³Ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¤¤¤Þ¤ï¤Î¤¤ï¤Ë¡¢¡Öº¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤ì¡×¤È¡¢Äï¤Î½¨Ä¹¤ËÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½¨µÈ¤µ¤Þ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÂçÌÚ¤Ç¤¹¡£½¨Ä¹¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÌÚ¤ò»Ù¤¨¤ëº¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤ì¡×
¤Þ¤µ¤Ë½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Ï¡¢¾å¤Ø¾å¤Ø¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¹â¤ß¤ò¤á¤¶¤¹ÂçÌÚ¤È¡¢¤½¤ì¤òÃÏÃæ¿¼¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤ëº¬¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Û¤¦¤â¤Ê¤¤Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¼ÀÁö¤¹¤ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê·»¤Î½¨µÈ¤¬¤·¤¯¤¸¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Äï¤Î½¨Ä¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë¸«¼é¤ê¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¿Ã·»Äï¡¦À®¸ù¤Îµ°À×
½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Ï¡¢ÈøÄ¥¤ÎÃæÂ¼¶¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¨µÈ¤¬Èª»Å»ö¤ò¤¤é¤Ã¤Æ¡¢²È¤òÈô¤Ó¤À¤·¤¿¤¢¤È¡¢½¨Ä¹¤ÏÊì¤ÈËå¤ÈÃçÎÉ¤¯ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî¿´¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿½¨Ä¹¤Ë¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¤ËÅ¾µ¡¤¬¤ª¤È¤º¤ì¤Þ¤¹¡£·»¤Î½¨µÈ¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÂ·ÚÁÈÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¨µÈ¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤à¡¢¤ª¤ì¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢Äï½¨Ä¹¤òÀâÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£Êì¤Ï¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½¨Ä¹¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¹¤¨¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤¯¤ï¤ò¼Î¤Æ¤Æ»ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢·»¤ò½õ¤±¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Î½¨Ä¹¤Ï¡¢ÁÔÂç¤ÊÌ´¤òÊú¤¯·»¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£ÃåÁÛ¤Ï¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âç»¨ÇÄ¤Ê¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ë·»¤ò¡¢åÌÌ©¤Ë¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
½¬»ú¤ä»»½Ñ¡¢Ä¢Êí¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ê¤É¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢ÆÈ³Ø¤ËÎå¤ß¡¢ÉðÍ¦¤òÃÃ¤¨¡¢·»¤Î½ÐÀ¤¤ò¶âÁ¬¡¦ÉðÎÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
·»¤ÎÀï¤ËÉ¬Í×¤Ê¶âÁ¬¤ò´ÉÍý¤·¡¢·»¤Î½ÐÀ¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÁýÂç¤¹¤ë²È¿Ã¤ÎÉÔËþ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤ê¡¢Áè¤¤¤ò¤Ê¤À¤á¡¢½¾¤¨¤¿ÂçÌ¾¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¤·¡¢·»¤ÎÌ´¤¬¹â¤³¤í¤Ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤¤ºÍµ¤¤È¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿½¨µÈ¤ËÂÐ¤·¡¢·ðÌó¡¢¤¤Þ¤¸¤á¡¢ÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ç²¹¸ü¤Ê½¨Ä¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¸ß¤¤¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ò¹ª¤ß¤ËÊä¤¤¹ç¤¦¤³¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î½¨Ä¹¤ÎÊäº´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½¨µÈ¤ÏÅ·²¼¿Í¤È¤Ê¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½¨Ä¹¤Î¥¹¥´¥¤¼ÂÎÏ
¤·¤«¤â½¨Ä¹¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ê¤ë·»¤ÎÊäº´Ìò¡¢·ø¼Â¤ÇÍÇ½¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éð¾¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤â¤½¤Ê¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤¾¤ó¤Ö¤ó¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¡¢½¨Ä¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÉé¤±ÃÎ¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡£
½¨µÈ¤¬Â·ÚÁÈÆ¬¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢½¨Ä¹¤ÏÀï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤¬µÞÂ®¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÂçÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿®Ä¹¤òÅÝ¤·¤¿ÌÀÃÒ¸÷½¨¤È¤Î»³ºê¤ÎÀï¤¤¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î¤¢¤È¤á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Î¼ÆÅÄ¾¡²È¤È¤ÎìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤Ç¡¢½¨µÈ¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï°ËÀª¡¦°Ë²ì¹¶¤á¡¢µª½£Ê¿Äê¡¢»Í¹ñÊ¿Äê¡¢¶å½£Ê¿Äê¤ÎÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¨Ä¹¼«¿È¤¬ÁíÂç¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÎÏÂçÌ¾¤¿¤Á¤ò¤Ò¤¤¤¤Æ¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¾¡Íø¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤¯¤ß¤ÊÀï¤¤Êý¤Ç¡¢½¨µÈ¤ËÅ·²¼Åý°ì¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½¨µÈ¤Î¼»ÅÊ¤È¿®Íê
½¨µÈ¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Î¿ÍË¾¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤ä¤ä¼»ÅÊ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌÓÍø°ìÂ²¤ä¡¢»Í¹ñ¤ÎÄ¹½¡²æÉô¡¢¶å½£¤ÎÅçÄÅ¤é¡¢³°ÍÍÂçÌ¾¤¿¤Á¡¢ÃãÆ¬¤ÎÀéÍøµÙ¤é¤Ë¹¥¤â¤·¤¯»×¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¨µÈ»Ò»ô¤¤¤ÎÉð¾¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤äÊ¡ÅçÀµÂ§¤é¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½¨Ä¹¤ò¡¢½¨µÈ¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ç¡¢Äï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÆóÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·½¨µÈ¤Ï½¨Ä¹¤ÎÄ¾¸À¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë·»¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Ãé¼ÂÌµÈæ¤Î½¨Ä¹¤Î¿´¤ò¡¢¤¹¤³¤·¤âµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£½¨Ä¹¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤«ÃÎ¤ê¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Îò»Ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤ò¤·¤¿¤¬¤¨¡¢Å·²¼¤ò¼êÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¿Ã²È¤¬¡¢¤¿¤È¤¨ÆÁÀî²È¹¯¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¹¤°¤ì¤¿ÀïÎ¬²È¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Âçºä¾ë¤È¤È¤â¤ËÌÇ¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½¨Ä¹¤Î»à¡¢½¨µÈ¤ÎÌÂÁö
ÂçÌ¾¤¿¤Á¤È¤ÎÆñ¤·¤¤³°¸ò¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¡¢ÎäÀÅ¤Ë½õ¸À¡¢°Õ¸«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿½¨Ä¹¤¬52ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢½¨µÈ¤Ï¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶ò¤«¤Ê¹ÔÆ°¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
±ù¤Ç¤¢¤ë´ØÇò½¨¼¡¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ÇÃãÆ¬¤ÎÀéÍøµÙ¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤Ë»à¤òÌ¿¤¸¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÌµËÅ¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ä«Á¯½ÐÊ¼¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç½¨Ä¹¤Ë¤è¤êÄÃ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë¿Ã²È¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤ÎÆâÊ¶¤â¸²ºß²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤²È¿Ã¤È¸Å»²¤Î²È¿Ã¤È¤ÎÂÐÎ©¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÈ¿ÌÜ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅçÀµÂ§¡¦²ÃÆ£À¶Àµ¤é¤ÎÉðÃÇÇÉ¤È¡¢ÀÐÅÄ»°À®¡¦¾®À¾¹ÔÄ¹¤éÊ¸¼£ÇÉ¤ÎÂÐÎ©¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò²ºÊØ¤Ë¼ý¤á¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿½¨Ä¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¤ò»Ù¤¨¤ëº¬¤³¤½½ÅÍ×
·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ë¿Ã²È¤ÎÊø²õ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Î´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Ë¿Ã²È¤ÎÉðÃÇÇÉ¤ÈÊ¸¼£ÇÉ¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤â½¨Ä¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡»Ù¤¨¤ëº¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÌÚ¤ÏÅÝ¤ì¤ë¡£
·»Äï¤Î¶¯¤¤å«¤Ç¡¢ÆüËÜÎò»Ë¾å¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖË¿Ã½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡×¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÇ¡¼Â¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
