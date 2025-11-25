»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û»ö¾ð¡£SNS¤äÆ°²è»ëÄ°¤ÇÄ¹°ú¤¯¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ»þ´Ö¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï
ÉÂÅª¤Ê¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹¡Ö°ÍÂ¸¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ¾Ý¤ËÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤á¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£
¤À¤ì¤â¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÍ½ËÉ¤Î¤·¤«¤¿¡¢È´¤±½Ð¤·Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤¬¤ï¤«¤ëËÜ ¥²¡¼¥à¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢SNS°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡Ù¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ï³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¤Ê¬¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¦¤Á¡¢¤È¤¯¤Ë10Âå¡¢20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬SNS¡ÊSocial Networking Service¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÐÏ¿¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¿Í¤È¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ç¤â¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£LINE¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢SNS¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸»ú¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¿Í¤Î¶á¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡¦¥³¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤äÀ¸³è¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎÆ°¸þ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢³èÍÑ¤Î¤·¤«¤¿¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢SNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬°ìÌÜÎÆÁ³
¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤Ë¤«Åê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹âÉ¾²Á¤Î¿ô¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡¢SNS¾å¤ÎÍ§¤À¤Á¤Î¿ô¤Ê¤É¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¿Í¤«¤é¤â¸«¤é¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
È¿±þ¤¬Âç¤¤¤¤È²÷´¶¤âÂç¤¤¯¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿ô¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤¤¡¢Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤òÆÀ¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È±ê¾å¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â°ì¼ï¤Î°ÍÂ¸¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª
SNS¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤ÊÉÑÈË¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸«¤ë¤À¤±¡×¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤ò²¡¤¹¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¹Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÍÂ¸¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÏÃÂê¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Û¤ÉÂ¾¿Í¤ÎÅê¹Æ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ë¤¬¤¢¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ë¤·¤í¸«¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤í¡¢Â¾¼Ô¤È¼«Ê¬¤È¤ò¤¯¤é¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢¤Ä¤Í¤Ë¼ê¸µ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âSNS¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ°²è»ëÄ°¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¤Ò¤È¸ý¤ËÆ°²è¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Î¤µ¤ìÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î³Ú¤·¤ß¤äµÏ¿¤Î¤¿¤á¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½²á¾ê¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¦¤Á¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤Î¤ÏÆ°²è»ëÄ°¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£ÍÎÁ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÉÊ¤¾¤í¤¨¤Î¤è¤¤¥ì¥ó¥¿¥ë
¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£°ìÄê¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¡¡¹¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»ëÄ°¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢SNS¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤è¤ê¤Ï¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è
¶áÇ¯¤Ï¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢15¡Á60ÉÃ¤¯¤é¤¤¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¨¤ë¡¢»É·ã¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ã»¤¤Æ°²è¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤¬¶Ê¼Ô¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤âÁàºî¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ±¤¸Æ°²è¤¬¤¯¤êÊÖ¤·ºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢²èÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¡Ê»Ø¤ò³ê¤é¤»¤ë¡Ë¤È¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬ÌÌÇò¤«¤í¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡Ö¼¡¤ÎÆ°²è¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥¹¥ï¥¤¥×¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
»öÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¡¢»£±Æ¤ÈÆ±»þ¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÇÛ¿®¤Ç¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Î×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤¦¤¨¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åê¤²Á¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ëÄ°¼Ô¤¬ÇÛ¿®¼Ô¤ËÁ÷¶â¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤ò¤¢¤ª¤ë¤·¤¯¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Åê¹Æ¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ë
Æ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºî¤ê¼ê¡¦Á÷¤ê¼ê¤Ë¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°²ó¿ô¤äÉ¾²Á¤Î¿ô¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¡¢¤½¤ì¤¬¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¤¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê¹Æ¡¦ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
