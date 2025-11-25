¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ÏiPhone¤è¤êÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡ÄÀïÎ¬¤â¼Ò°÷¤â°ìÎ®¤Ê¤Î¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬Éé¤±Â³¤±¤ëŽ¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÍýÍ³Ž£
¢£À¤³¦¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡×
Âè1¾Ï¡§À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ï¡¢»ö¶È¤À¤±¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤¬¼¨¤¹¡È´ë¶ÈOS¡É¤È¤¤¤¦¿·»þÂå¤Î·Ð±Ä¸¶Íý
´ë¶È¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÌ¿®²ñ¼Ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ë¶È¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î5¼Ò¡½¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¢Exxon Mobil¡Ê¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡Ë¡¢Delta Air Lines¡Ê¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡Ë¡¢Berkshire Hathaway¡Ê¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡Ë¡½¡½¤ò¡È¶È¼ï¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÇÊ¬Îà¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¼Á¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅþÃ£¤·¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é5¼Ò¤¬ËÜÅö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¼ïÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö´ë¶È¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò²¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡ÈOS¡ÊOperating System¡¢´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö¶È¤Ï¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£OS¤¬¸Å¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥ê¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸¶Íý¤Ç¤¢¤ê¡¢5¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¤½¤Î¡ÈOS¡É¤ò¶ËÃ¼¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢OS¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é·Ð±Ä¤òÂª¤¨¤ë»×¹Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤Àº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÊÑ³×¤¬³Ý¤±À¼ÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬É½ÁØ¤ÇÄä»ß¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬¡ÈÊÌ²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÉÎ©¡É¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¡£ËÜÍèÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯OS¤À¤«¤é¤À¡£
ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¶È³¦¤¬°ã¤¦5¼Ò¤¬¡¢´ë¶ÈOS¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É»÷¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
1¡¥°ì¸«¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î5¼Ò¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹½Â¤¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤º¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ5¼Ò¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÄÌ¿®¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢AI¡¢È¾Æ³ÂÎ¡ÊArm¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëSoftbank Vision Funds¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢SVFs¡Ë¤òÂ«¤Í¤ëµðÂç´ë¶È½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Åª¤ÊÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢iPhone¡¦Mac¡¦Apple Watch¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢iOS¤È¤¤¤¦OS¡¢App Store¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¡¢Apple Music¤äiCloud¡¢Apple TV¡Ü¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼OS´ë¶È¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¡¢¸¶Ìý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÃµºº¤«¤éÀ¸»º¡¢Í¢Á÷¡¢ÀºÀ½¡¢²½³ØÉÊ¡¢ÄãÃºÁÇµ»½Ñ¤Þ¤Ç¡½¡½Ê¸ÌÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÎ°è¤ò¥Õ¥ëÅý¹ç¤·¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¼ÂÊª¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡¢¹Ò¶õÍ¢Á÷¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤»º¶È¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSkyMiles¡Ê¥¹¥«¥¤¥Þ¥¤¥ë¡Ë¡×¤ÈAmex¡Ê¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡ËÄó·È¤Ë¤è¤ë¡ÈÎ¹ ¡ß ¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤Ç¤â¤¢¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ø¿Ê²½¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢ÊÝ¸±¡¢Å´Æ»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢À½Â¤¡¢¾®Çä¤ê¡¢Åê»ñ¡Ä¡ÄÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÂ«¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÍÂ¤«¤ê¶â¡Ê¥Õ¥í¡¼¥È¡Ë¤ò¡ÈÊ£Íø»ñËÜ¡É¤È¤·¤Æ²ó¤¹¤³¤È¤Ç±ÊÂ³À¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î¡ÈÊ£ÍøOS¡É¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡½¡½¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¤³¤Î5¼Ò¤Ï°ìµ¤¤Ë¡ÈÆ±¤¸¼¡¸µ¡É¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¡×¡ß¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¡×
2¡¥´ë¶ÈOS¤È¤Ï²¿¤«¡©¡½¡½¡Ö´ë¶È¤òÆ°¤«¤¹¿¼ÁØ¥³¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È¤è¤ê¤âÀè¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¹½Â¤
´ë¶ÈOS¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÃæ¿õ¤Ç¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ»×·èÄê¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤ØÅ¬±þ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ñËÜ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´íµ¡¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤«¡×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¿¼ÁØÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö¶È¤ÏOS¤Î¾å¤ÇÆ°¤¯¡È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¢¥×¥ê¡Ê¿·»ö¶È¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¡¢OS¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤éÉ¬¤º¿êÂà¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¡ÈÀïÎ¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÉºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤À¡£
3¡¥¡Ö5¼Ò¤Î´ë¶ÈOS¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö»ñËÜ¶â³Ê¡×¤È¤¤¤¦³Ë¡½¡½´ë¶È¤Ï¡È²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È²¿¤ò¿®¤¸¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ñËÜ¤ò»È¤¦¤«¡É¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë
´ë¶ÈOS¤Î³Ë¤Ë¤Ï¡È»ñËÜ¶â³Ê¡ÊCapital Personality¡Ë¡É¤¬¤¢¤ë¡£´ë¶È¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö»ñËÜ¤ò¤É¤¦ÃÖ¤¯¤«¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î5¼Ò¤Î»ñËÜ¶â³Ê¤Ï¡¢¼Â¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡§¡È´°àú¤µ¤ÎÈþ³Ø¡É
¡¦¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡§¡È¸½¼Â¤Ø¤Î·É°Õ¡É
¡¦¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡§¡ÈÀ¸Â¸¤ÎËÜÇ½¡É
¡¦¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡§¡È¿®Íê¤ÎÊ£Íø¡É
¤³¤ì¤é¤Ï¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤âÍýÇ°¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ñËÜÇÛÊ¬¡¢¥ê¥¹¥¯Àß·×¡¢µ»½ÑÅê»ñ¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆ°¤¤Î¡È¿¼ÁØ¥³¡¼¥É¡É¤È¤·¤Æ´ë¶ÈOS¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í³Ê¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¡×¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4¡¥¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¤¬¡Ö´ë¶ÈOS¤Î¹ü³Ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
´ë¶ÈOS¤ò¹½À®¤¹¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¡È»ñËÜ¤Î»È¤¤Êý¡É¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅê»ñÈ½ÃÇ¤äºâÌ³»ØÉ¸¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤òº¬ËÜ¤«¤éµ¬Äê¤¹¤ë¡£
7¤Ä¤ÎÂÎ·Ï¤È¤Ï¡½¡½
¢ ROIC¡ÊReturn on Invested Capital¡§Åê²¼»ñËÜÍø±×Î¨¡¢»ñËÜ¤ò¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨Åª¤ËÆ¯¤«¤»¤ë¤«¡Ë
£ FCF¡ÊFree Cash Flow¡§¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡¢Ì¤ÍèÅê»ñ¤Î¤¿¤á¤Î¼«Í³¡Ë
¤ B¡¿S¹½Â¤¡ÊBalance Sheet¡§Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡¢´ë¶È¤Î»ýµ×ÎÏ¡Ë
¥ ¥ê¥¹¥¯Àß·×¡Ê´íµ¡¤ò¤É¤¦²ÁÃÍ²½¤¹¤ë¤«¡Ë
¦ Story Finance¡Ê¸ì¤ëÌ¤Íè¤È»ñËÜÇÛÊ¬¤Î°ìÃ×¡Ë
§ ±ÊÂ³¹½Â¤¡ÊºÆÈ¯ÌÀ¤ÈÊ£Íø¡Ë
5¼Ò¤Ï¤³¤Î7¹àÌÜ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦³ÑÅÙ¤Ç¶ËÃ¼¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢7ÂÎ·Ï¤ò¡ÈÎ©ÂÎÅª¡É¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µºà¤Ë¤Ê¤ë¡£
5¡¥¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¤¬¡Ö´ë¶ÈOS¤Î¶ÚÆù¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
»ñËÜOS¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼OS¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ Platform Strategy¡Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀß·×¡Û¡§»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î²ÁÃÍ¸ò´¹¤òÂ¥¤¹¾ì¤òÀß·×¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¸ú²Ì¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀïÎ¬
£ Innovation Ambition¡ÚCore¡Ê¥³¥¢ÎÎ°è¡Ë¡¿Adjacent¡ÊÎÙÀÜÎÎ°è¡Ë¡¿Transform¡ÊÊÑ³×·¿¡¦ÇË²õÅªÎÎ°è¡Ë¤Î»ñËÜÇÛÊ¬¡Û¡§´ë¶È¤¬¥³¥¢¡¦ÎÙÀÜ¡¦ÊÑ³×¤Î3ÎÎ°è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ»½ÑÅê»ñ¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤«¤òÄê¤á¤ëÀïÎ¬»Ø¿Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÏAI·²ÀïÎ¬¡¢
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¿âÄ¾Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¢
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÏÎ¹OS¡¢
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤ÏÉ¬Í×µ»½Ñ¤ÎÀºÌ©¤ÊSense¡£
»ö¶È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢OS¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖËÜ¼ÁÅªÍýÍ³¡×
6¡¥¤Ê¤¼5¼Ò¤Ï¡ÈÅµ·¿Îã¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¾ÝÄ§Îã¡É¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«
¤³¤³¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
5¼Ò¤ÏÌÏÈÏÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬OS¤Î°Û¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤ò¶ËÃ¼¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¾ÝÄ§Îã¡É¤À¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö»ñËÜ¸úÎ¨ ¡ß Èþ³Ø ¡ß ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÅý¹ç¤È¤¤¤¦OS¡×¤Î¾ÝÄ§
¡¦¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¡Ö¸½¼Â¼çµÁ ¡ß Ä¹´ü»ñËÜ¹½Â¤¤È¤¤¤¦OS¡×¤Î¾ÝÄ§
¡¦¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯À©¸æ ¡ß ¶âÍ»²½¤È¤¤¤¦OS¡×¤Î¾ÝÄ§
¡¦¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï¡ÖÊ£Íø ¡ß ±ÊÂ³À¤È¤¤¤¦OS¡×¤Î¾ÝÄ§
¤³¤Î¡ÈÊÐ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤³¤½¡¢5¼Ò¤òÁª¤ó¤ÀºÇÂç¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
7¡¥ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÌäÂêÄóµ¯
¤¤¤ÞÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ë¶ÈOS¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¼ÁÅªÍýÍ³¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤â¡¢DX¤Ç¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£´ë¶ÈOS¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¤À¡£
»ñËÜÇÛÊ¬¤Ï¼é¤ê¤Ë·¹¤¡¢ROIC¤Ç»ö¶È¤òÉ¾²Á¤»¤º¡¢FCF¤ò¡ÈÌ¤Íè¤ÎÇ³ÎÁ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»ÄÍ¾¡É¤ÈÂª¤¨¡¢B¡¿S¤Ï·Ð±Ä¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤«¤ì¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¡¢Story¤È»ñËÜ¤¬°ìÃ×¤»¤º¡¢ºÆÈ¯ÌÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¥¢¥×¥ê¡ÊÀïÎ¬¡Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£
5¼Ò¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È´ë¶È¤ÏOS¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐºÆ¤ÓÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ê¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤«¤éAI´ë¶È·²¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂÎ¸³OS´ë¶È¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤ÏÀÐÌý²ñ¼Ò¤«¤éÄãÃºÁÇ¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤ØÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤éÎ¹OS´ë¶È¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤ÏÊ£Íø»ñËÜOS¤ò»ý¤Ä±ÊÂ³´ë¶È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
´ë¶ÈOS¤È¤Ï¡¢»ö¶È¤äÀïÎ¬°Ê¾å¤ËËÜ¼ÁÅª¤Ê¡È´ë¶È¤ÎÀµÂÎ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¶ËÃ¼¤Ê5¼Ò¡×¤òÅ°Äì²òË¶¤¹¤ë
Âè2¾Ï¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡½¡½5¼Ò¤Î¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤ò¿¼ÁØ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
Âè1¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¶¯¤µ¤Ï»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï´ë¶È¤Î¡È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤¹¤®¤º¡¢´ë¶È¤òËÜÅö¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖOS¡×¤È¤¤¤¦¿¼ÁØ¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡½¡½¤³¤Î5¼Ò¤Î´ë¶ÈOS¤ò¡¢°ì¼Ò¤´¤È¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë²òË¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é5¼Ò¤Ï¡ÈÅµ·¿Åª¤ÊÌÏÈÏÎã¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈOS¤Î°Û¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤ò¶ËÃ¼¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¾ÝÄ§Îã¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢5¼Ò¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢´ë¶ÈOS¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¤Î¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¡×¤È¤Ï
1¡¥¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡§Ì¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¤ò¡Ö¹½Â¤¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿´ë¶ÈOS
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¿®²ñ¼Ò¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤â¡ÖÅê»ñ²ñ¼Ò¡×¤Ç¤â¡ÖAI´ë¶È¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬É¬Í×¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÈÌ¤Íè¡É¤È¤À¤±¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç´¶¤³¤½¤¬´ë¶ÈOS¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¡È¾åÎ®¡É¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Ä©Àï¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£PC¥½¥Õ¥ÈÎ®ÄÌ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢·ÈÂÓ»ö¶È»²Æþ¡¢¤½¤·¤Æ2020Ç¯Âå¤«¤é¤ÏAI¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ø¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤À¡£¡ÖÌ¤Íè¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÀè¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£
Ì¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¤Ï¡¢»ñËÜÇÛÊ¬¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤ì¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤É¤Î´ë¶È¤è¤ê¤âÂçÃÀ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î»º¶È¤Î¡È»ÙÇÛ³¬ÁØ¡É¤Ø»ñËÜ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¡¢AI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·²¡¢Ê¬»¶¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤ÆSoftbank Vision Funds¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢SVFs¡Ë¤Ë¤è¤ëÁ´À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Åê»ñ¡£
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¡ÖÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¡×
ÄÌ¿®»ö¶È¤¬À¸¤à¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÌ¤ÍèÅê»ñ¤ÎÇ³ÎÁ¡×¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£´ë¶È¤Î¡È¼é¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Î¡ÈÃÆÌô¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼OS¤Ë¤â¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Û¤É¡¢Sense¡ÊÌ¤Íè»¡ÃÎ¡Ë¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤´ë¶È¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤âµ©¤Ç¤¢¤ë¡£AI¤¬À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Î¹½Â¤¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤È¸«È´¤¤¤¿¤È¤¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤½¤ÎÄ¾´¶¤òSeize¡Ê³ÍÆÀ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ËÃû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤òTransform¡ÊºÆ¹½À®¡Ë¤¹¤ë¡£´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ¤Íè¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈºÆµ¯Æ°¡É¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤³¤½¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×OS¤ÎËÜ¼Á¤À¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï±ÊÂ³´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°ÂÄêÀ¡×¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëºÆ¹½À®·¿¤Î±ÊÂ³À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â»ö¶È¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¡¢Åê»ñ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÊÑ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¤ò¡È»ñËÜOS¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢´ë¶È¤òÁ°¤Ø²¡¤·½Ð¤¹µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖiPhone¤Î²ñ¼Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
2¡¥¥¢¥Ã¥×¥ë¡§´°àú¤µ¤ÎÈþ³Ø¤¬Á´³¬ÁØ¤ò´Ó¤¯¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯OS¡×
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò¡ÈÀ½ÉÊ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡É¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î´ë¶È¤Î¶¯¤µ¤ÎËÜ¼Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤Î´ë¶È¤è¤ê¤â¡ÖÈþ³Ø¡×¤ò·Ð±Ä¤ÎÃæ¿õ¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÈþ³Ø¤ò»ñËÜÇÛÊ¬¡¢µ»½ÑÅý¹ç¡¢¥ê¥¹¥¯Àß·×¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎOS¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬ÌÂ¤ï¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤Ë¤¢¤ë¡£iPhone¡¢iPad¡¢Mac¡¢Apple Watch¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£iOS¤È¤¤¤¦OS¡¢App Store¤È¤¤¤¦Î®ÄÌÌÖ¡¢Apple Music¤äiCloud¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î³¬ÁØ¤¬°ìËç´ä¤Î¤è¤¦¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¡È¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯OS¡É¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅý¹ç¹½Â¤¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎROIC¡Ê40¡óÄ¶¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤¤«¤é»ñËÜ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÎ¸³¤ÎÀß·×¤È»ñËÜ¹½Â¤¤ÎÀß·×¤¬Æ±°ì¤ÎÈþ³Ø¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ñËÜ¤¬¡ÈÈþ¤·¤¯²óÅ¾¡É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¿¤Î¶¯¤µ¤Ï¡ÖºÆÈ¯ÌÀ¤Î¥ê¥º¥à¡×¤Ë¤¢¤ë
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬ºÆÅê»ñ¤È¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ò¹â¤á¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢»ñËÜ¤Èµ»½Ñ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÂÎ¸³¤¬¡Ö°ì¤Ä¤ÎOS¡×¤È¤·¤Æ½Û´Ä¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥¹¥¯Àß·×¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÈþ³Ø¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¸·Ì©¤ÊÅýÀ©¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¹âÅÙ¤ÊÊÝ¸î¡¢¥Ï¡¼¥É¤È¥½¥Õ¥È¤Î´°Á´°ìÂÎ²½¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÂ¤¤¤ÈÉÔ°Â¤ò¡È¹½Â¤Åª¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬¡¢OS¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¿¿¤Î¶¯¤µ¤Ï¡ÈºÆÈ¯ÌÀ¤Î¥ê¥º¥à¡É¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖiPod ¢ª iPhone ¢ª ¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¢ª ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë ¢ª ¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊVision Pro¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¼«¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢´°àú¤µ¤ÎÈþ³Ø¤òOS¤Ë»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÈþ³Ø¤¬»ñËÜ¡¢µ»½Ñ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÁÈ¿¥¤¹¤Ù¤Æ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î´ë¶ÈOS¡É¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÀÐÌý²ñ¼Ò¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×
3¡¥¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡§ÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¤òÆ°¤«¤¹¡ÖÊªÍýÀ¤³¦¤ÎOS¡×
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Û¤É¡¢¡È¸½¼Â¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦´ë¶È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´ë¶È¤ÎOS¤ÎÃæ³Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¤ÇÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿¸½¼Â¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³Ø¡¢´Ä¶µ¬À©¡¢»ñ¸»ÎÌ¡¢¶¡µëÌÖ¡¢µðÂçÀßÈ÷Åê»ñ¡¢µ»½Ñ³×¿·¡Ä¡ÄÀ¤³¦¤ÎÊ£»¨À¤¬ºÇ¤âÇ»½Ì¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê¸½¼Â¤ò¡¢ÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ê³Ø¤È»ñËÜ¤ÇÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¹½Â¤¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤ÈÃµººµ»½Ñ¤Ç»ñ¸»¤ò¸«¤Ä¤±¡¢À¸»º¤·¡¢Í¢Á÷¤·¡¢ÀºÀ½¤·¡¢²½³ØÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß¡¢¤µ¤é¤ËCCS¡ÊCarbon Capture and Storage¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦ÃùÎ±¡Ë¤È¤¤¤¦ÄãÃºÁÇÎÎ°è¤Þ¤ÇÅý¹ç¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëµðÂç´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸ÌÀ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆ°¤«¤¹¡ÈÊªÍýÀ¤³¦¤ÎOS¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
ROCE¡ÊReturn on Capital Employed¡¢»ÈÍÑ»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤Ï¾ï¤Ë¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¤³¦¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤ò²Ê³ØÅª¤Ê»ñËÜÇÛÊ¬¤ÇµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿¡£Ã»´üÅª¤ÊÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢30¡Á50Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤¬³Î¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ËÅê»ñ¤·Â³¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤âÍýÁÛ¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¼çµÁ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡£Ã¦ÃºÁÇ¤Ï¡ÖÀ§Èó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹½Â¤¡×¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£¿åÁÇ¡¢CCS¡¢¿¨ÇÞµ»½Ñ¡¢ºÆÀ¸Ç³ÎÁ¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤ÎÎ°è¤«¤é½ç¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£µ»½ÑÁªÂò¤È»ñËÜÇÛÊ¬¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¡ÈÀ¤³¦¤Î·Á¡É¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ò¸ì¤é¤º¡¢¸½¼Â¤òÆ°¤«¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³ØÅª»ñËÜOS¤ÈÄ¶Ä¹´ü»ëÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î´ë¶È¤ò¡ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥éOS¡É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÇËÃ¾¡×¤·¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬Éü³è¤Ç¤¤¿¥ï¥±
4¡¥¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡§´íµ¡¤òµ¡Ç½¤ËÊÑ¤¨¤¿¡ÖÀ¸Â¸¤ÎOS¡×¤«¤é¡¢¡ÈÎ¹OS´ë¶È¡É¤Ø
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Û¤É¡¢¡ÈÀ¸Â¸¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Àµ¤·¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë´ë¶È¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ò¶õ¶È³¦¤Ï¡¢Ç³ÎÁ²Á³Ê¡¢·Êµ¤¡¢´¶À÷¾É¡¢ÃÏÀ¯³Ø¡¢Å·¸õ¤È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â³°Éô¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÀÈ¼å¤Ê»º¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï2005Ç¯¤ËÊÆ¹ñÏ¢Ë®ÇË»ºË¡Âè11¾Ï¡Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¡Ë¤ò¿½ÀÁ¡¢°ìÅÙÇËÃ¾¤·¡¢»à¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÇËÃ¾¤ò¡Ö´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È´ë¶ÈOS¤½¤Î¤â¤Î¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¹Ò¶õ¤È¤¤¤¦»ö¶È¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ÀïÎ¬¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õ¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¹Ò¶õ¤òÄ¶¤¨¤ëOS¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÎ¹ ¡ß ¶âÍ» ¡ß ¥Ç¡¼¥¿¡É¤È¤¤¤¦»°°Ì°ìÂÎ¤Î¡ÖÎ¹OS¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
SkyMiles¡Ê¥¹¥«¥¤¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Î¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÄÌ²ß²½¤·¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¤ò»ñ»º¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¡£Amex¡Ê¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤ÎÄó·È¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Î¹Á°¸å¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò¼ý±×¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶âÍ»´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±¿¹Ò¥Ç¡¼¥¿¡¢·èºÑ¥Ç¡¼¥¿¡¢¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÙ±ä¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¡ÈÎ¹»þ´Ö¤ÎOS¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥ë¥¿¤Ï¹Ò¶õ¶È³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎROIC12¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¡È»°ÁØ¥Ø¥Ã¥¸OS¡É¤À¡£±¿¹Ò¥ê¥¹¥¯¤Ïµ»½Ñ¤Ç¡¢¼ûÍ×¥ê¥¹¥¯¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Ç¡¢ºâÌ³¥ê¥¹¥¯¤ÏAmex¡Ê¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¼ý±×¤ÇµÛ¼ý¤¹¤ë¡£¹Ò¶õ¤È¤¤¤¦¹â¥ê¥¹¥¯»ö¶È¤ò¡¢¶âÍ»¤È¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡ÈÄã¥ê¥¹¥¯²½¡É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡¢´íµ¡¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë´ë¶ÈOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿´ë¶È¤À¡£À¸Â¸¤ÎËÜÇ½¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢Î¹OS´ë¶È¤È¤·¤ÆºÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¢£¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ¨¤¤¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÀ¨¤ß
5¡¥¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡§»ñËÜ¤ò»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö±ÊÂ³»ñËÜOS¡×
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤É¤Î´ë¶È¤È¤âÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»ñËÜ¤½¤Î¤â¤Î¡É¤òOS¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î´ë¶È¤À¤«¤é¤À¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸±»ö¶È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¥Õ¥í¡¼¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸ÜµÒ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¤¦¤ÁÊÝ¸±ÎÁ»ÙÊ§¤¤½àÈ÷¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¡Ê¾Íè»ÙÊ§¤¦¤Ù¤ÉéºÄ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¤Û¤ÜÌµÍø»Ò¤Î±Êµ×»ñËÜ¤È¤·¤Æ´ë¶È¤¬¼«Í³¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤òÊ£Íø¤Ç²ó¤·¡¢Å´Æ»¡ÊBNSF Railway¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ÊBHE¡Ë¡¢À½Â¤¡¦¾®Çä¤ê¤Ê¤É¤Î¼Â¶È¤òÊÝÍ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¶È ¡ß Åê»ñ ¡ß ¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎÊ£Íø¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈCEO¤ÎÅ¯³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å°Äì¤·¤¿¡ÈÀ¿¼Â¤µ¡É¤È¡ÈÄ¹´ü¼çµÁ¡É¤¬OS¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢²á¾ê¤ÊÀ®Ä¹Êª¸ì¤ò¸ì¤é¤º¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤â¡Ö¡Ê¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈCEO¼«¿È¤¬¡ËËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¡×¤Ë¹Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎÑÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñËÜOS¤ÎÍ×·ï¤À¡£¿®Íê¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î»ñËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£Íø¤ò²ó¤¹Á°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
µ»½Ñ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÆÈÆÃ¤À¡£¼«¤éºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤ËÅê»ñ¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÊ£Íø¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤à¡£´ë¶È¤¬»ö¶È¤Èµ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡È¼«¸Ê´°·ë¡É¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¡¢µÕ¤Ë¶¯¤µ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢»ñËÜ¤ò»þ´Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëOS¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤À¡£¤½¤ì¤Ïµ»½Ñ¤Ç¤âÀ½ÉÊ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡È¿®Íê¤ÈÊ£Íø¡É¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊOS¤Ç¤¢¤ë¡£
±ÊÂ³¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¤É¤¦¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤³¤ì¤é5¼Ò¤Ï¡¢¶È³¦¤â»ö¶È¤â¹½Â¤¤â°ã¤¦¡£¤·¤«¤·´ë¶ÈOS¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ë¶È¤ÎËÜ¼Á¤ò°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é5¤Ä¤ÎOS¤Ï¸ß¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶ÈOS¤Î¡ÈÁ´ÂÎÁü¡É¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
´ë¶È¤¬Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡©
±ÊÂ³¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¤É¤¦¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¤³¤Î5¼Ò¤ÎÃæ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é´ë¶ÈOS¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ´ë¶È¤ØÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢´ë¶È¤Î¡ÈOS½ñ¤´¹¤¨¡É¤ËÉ¬Í×¤Ê»×ÁÛ¤Èµ»½Ñ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤¬¼å¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀïÎ¬¤¬°¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Âè3¾Ï¡§ÆüËÜ´ë¶È¤¬¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤È¤¡¢²¿¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ì¤ÐÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡½¡½5¼Ò¤ÎOS¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡È¼¡¤Î10Ç¯¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¹½Â¤²þ³×ÏÀ¡É
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¡½¡½¤³¤Î5¼Ò¤ò¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Ï»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯OS¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
´ë¶ÈOS¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¡ÈÆ°ºî¸¶Íý¡É¤Ç¤¢¤ë¡£»ñËÜ¤ò¤É¤¦ÇÛÊ¬¤·¡¢µ»½Ñ¤ò¤É¤¦°·¤¤¡¢ÁÈ¿¥¤ò¤É¤¦Æ°¤«¤·¡¢´íµ¡¤ò¤É¤¦µÛ¼ý¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«¡£¤³¤Î¿¼ÁØ¥³¡¼¥É¤³¤½¤¬´ë¶È¤Î¶¯¤µ¤ò·è¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´ë¶ÈOS¤Ï¡È¥¢¥×¥ê¡Ê»ö¶È¡Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤êÍÚ¤«¤ËÆñ¤·¤¤¡É¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡È½ñ¤´¹¤¨¤ì¤Ð´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ÉÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤¬¤É¤ÎÉôÊ¬¤ÎOS¤ò¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ò¡¢À¤³¦5¼Ò¤Î´ë¶ÈOS¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
1¡¥ÆüËÜ´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÀïÎ¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖOS¡×¤Ç¤¢¤ë
¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤¬¼å¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀïÎ¬¤¬°¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤À¡£
¤à¤·¤í¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÀïÎ¬¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ñÎÁ¤âåºÎï¤Ç¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤âÅª³Î¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡½¡½OS¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¸Å¤¤OS¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¡Ê¿·µ¬»ö¶È¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡£OS¤¬´ë¶È¤Î¿¼ÁØ¹½Â¤¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÀïÎ¬¡¦ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆOS¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀïÎ¬ÊÑ¹¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖOS½ñ¤´¹¤¨¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡©¡¡¤½¤ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤ÎÍ×ÁÇ¡½¡½»ñËÜ¶â³Ê¡ÊCapital Personality¡Ë¤ò°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
2¡¥ºÇ½é¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö»ñËÜ¶â³Ê¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Î¿Í³ÊOS¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡È´ë¶È¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
»ñËÜ¶â³Ê¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ËÜÇ½Åª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È»ñËÜ¤Î»È¤¤Êý¤ÎÊÊ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡ÖÀ³Ê¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤â¡Ö¿Í³Ê¡×¤¬¤¢¤ë¡£Àè½Ò¤·¤¿¤¬¡¢5¼Ò¤Î»ñËÜ¶â³Ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡È´°àú¤µ¤ÎÈþ³Ø¡É
¡¦¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¡È¸½¼Â¤Ø¤Î·É°Õ¡É
¡¦¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡ÈÀ¸Â¸¤ÎËÜÇ½¡É
¡¦¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï¡È¿®Íê¤ÎÊ£Íø¡É
¤³¤Î¿Í³Ê¤Ï¡¢ÍýÇ°¤ä¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ñËÜÇÛÊ¬¡¦°Õ»×·èÄê¡¦µ»½ÑÆ³Æþ¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¤Ë¡¢¿¼ÁØÅª¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»ñËÜ¶â³Ê¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï°ÂÄê¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¡ÖÄ©Àï¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¡ÖÊ£Íø¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¡Ö´°Á´À¤òµá¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ç°ì´Ó¤·¤¿Åú¤¨¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
»ñËÜ¶â³Ê¤Ï´ë¶È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÄê¤á¤Ê¤¤¸Â¤êOS²þ³×¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤¬·èÄêÅª¤Ë¡Ö´ª°ã¤¤¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
3¡¥ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈOS¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡É¡½¡½7¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í¤Î¤É¤³¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë
Âè1¾Ï¡¦Âè2¾Ï¤Ç¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢5¼Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¡Ê»ñËÜOS¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤Î7¤Ä¤ÎÂÎ·Ï¤ÎÊ£¿ô¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ »ñËÜÇÛÊ¬¤¬¡Ö²£ÊÂ¤Ó¤Î¾®Î³¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÂçÃÀ¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÁ´Êý°Ì¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Îµ¢·ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ ROIC·Ð±Ä¤¬º¬¤Å¤«¤Ê¤¤
Íø±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ñËÜ¤ÎÆ¯¤¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬¼å¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×»ö¶È¤òÊú¤¨¤¹¤®¤ë¡£
£ FCF¤¬¡ÈÍ¾¾ê¡É¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
À¤³¦´ë¶È¤ÏFCF¤ò¡ÈÌ¤Íè¤òÇã¤¦»ñ¸»¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡ÈÍø±×¤¬½Ð¤¿·ë²Ì¡É¤È¤·¤«Âª¤¨¤Ê¤¤¡£
¤ B¡¿S·Ð±Ä¤Î»×ÁÛ¤¬Çö¤¤
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢P¡¿L¡ÊProfit and Loss Statement¡¢Â»±×·×»»½ñ¡Ë¤Ç¶ÈÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¡¢B¡¿S¤ÏºâÌ³¾õ¶·¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Î¶¯¼Ô¤Ï¡¢B¡¿S¡á´ë¶ÈOS¤Î¿´Â¡¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£
¥ ¥ê¥¹¥¯¤ò¡È²óÈò¡É¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë
À¤³¦´ë¶È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¡ÈÀß·×¡É¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¡ÈÈò¤±¤ë¡ÉÊ¸²½¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡£
¦ Story¤È»ñËÜÇÛÊ¬¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤È¡È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
§ ºÆÈ¯ÌÀ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¼å¤¤
ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈºÆÈ¯ÌÀ¡É¤¬³Ý¤±À¼¤Ç»ß¤Þ¤ë¡£OS¤ËºÆÈ¯ÌÀ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î7¤Ä¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎOS¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
4¡¥OS½ñ¤´¹¤¨¤Î¸°¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼OS¤ÎÅý¹ç¡×¤Ë¤¢¤ë¡½¡½µ»½Ñ¤Ï¡È¥¢¥×¥ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈOS¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤¢¤ë
ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤äDX¤ò¡Ö»ö¶È¶¯²½¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦´ë¶È¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£AI¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¼«Æ°²½¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò´ë¶ÈOS¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤¹¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¤Ï¡¢OS¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¿¼¤¤¡£
¢ Platform Strategy¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²½¡Ë
£ Innovation Ambition¡ÊCore/Adjacent/TransformÈæÎ¨¡Ë
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ò¡È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î»Üºö¡É¤È¤·¤Æ°·¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢À¤³¦´ë¶È¤Ï¡ÈOS¤È¤·¤Æ°ìÂÎ±¿ÍÑ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
OS¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¡¦ÊÑ²½Â®ÅÙ¡¦¼ý±×¹½Â¤¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¡£
¢£¥«¥®¤Ï¡Ö´ë¶ÈOS¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆÀß·×
5¡¥¡È´ë¶ÈOS¤Î½ñ¤´¹¤¨¡É¤Ë¤Ï½çÈÖ¤¬¤¢¤ë¡½¡½Âè1¤Ë»ñËÜ¶â³Ê¡¢Âè2¤Ë»ñËÜOS¡¢Âè3¤Ëµ»½ÑOS¡¢Âè4¤Ë±ÊÂ³OS
´ë¶ÈOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤È¤¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö½çÈÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È²þ³×¤ÏÉ¬¤º¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£
Âè1ÃÊ³¬¡§»ñËÜ¶â³Ê¤òÄêµÁ¤·Ä¾¤¹
´ë¶È¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö²¿¤ò¿®¤¸¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÍýÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»ñËÜÇÛÊ¬¤Î¸¶Â§¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè2ÃÊ³¬¡§»ñËÜOS¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»×¹Í7ÂÎ·Ï¡Ë¤òºÆÀß·×¤¹¤ë
»ñËÜ¶â³Ê¤ÇÄê¤á¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ñËÜÇÛÊ¬¡¦ROIC±¿ÍÑ¡¦B¡¿S¶¯²½¡¦¥ê¥¹¥¯Àß·×¡¦FCFÀß·×¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
Âè3ÃÊ³¬¡§µ»½ÑOS¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬3ÂÎ·Ï¡Ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë
´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëAI¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢»ñËÜOS¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¡¦ÇÛÃÖ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè4ÃÊ³¬¡§±ÊÂ³OS¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë
ºÆÈ¯ÌÀ¡ÊReinvention¡Ë¤ÈÊ£Íø¡ÊCompounding¡Ë¤ò´ë¶È¤ÎÂÎ¼Á¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡È100Ç¯´ë¶È¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
6¡¥ÆüËÜ´ë¶È¤ÏOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÊÌ¤Î´ë¶È¡É¤ËºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡½¡½OS¤Ï´ë¶È¤Î¡È¿Í³Ê¡É¤È¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò·è¤á¤ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÄÌ¿®²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡ÖAI´ë¶È·²¡×¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥á¡¼¥«¡¼¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³OS´ë¶È¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¡ÖÀÐÌý´ë¶È¡×¤«¤é¡ÖÄãÃºÁÇ¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¡×¤ØÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡ÖÎ¹OS´ë¶È¡×¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï¡ÖËÂÀÓ²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡ÖÊ£Íø»ñËÜOS´ë¶È¡×¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÈOS¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
OS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏÌ¾Á°¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢¡ÈÊÌ¤Î²ñ¼Ò¡É¤È¤·¤ÆºÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
7¡¥ºÇ½ª·ëÏÀ¡½¡½ÆüËÜ´ë¶È¤¬¼¡¤Î10Ç¯¤ÇÀ¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö´ë¶ÈOS¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê½ñ¤´¹¤¨¡×¤Ç¤¢¤ë
»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢OS¤Ç¾¡¤Ä»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÁç¤ÎOS¤Ç²ÃÂ®¤òÂ³¤±¡¢
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÈþ³ØOS¤Ç»ñËÜ¤Èµ»½Ñ¤Î½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢
¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï¸½¼ÂOS¤ÇÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆ°¤«¤·¡¢
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÏÀ¸Â¸OS¤ÇÎ¹OS´ë¶È¤ØÊÑ¤ï¤ê¡¢
¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤Ï±ÊÂ³OS¤Ç100Ç¯´ë¶È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î5¼Ò¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¡È¹½Â¤¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÅ¯³Ø¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÍ¦µ¤¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¸°¤Ï¡¢»ö¶È¤Ç¤âÀïÎ¬¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈOS¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
´ë¶ÈOS¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢´ë¶È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤«¤à¼çÂÎ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë