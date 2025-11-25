´Ú¹ñ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¡¢91ºÐ¤ÇÀÂµî¡Ä±éµ»¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤¿¡È±Ê±ó¤Î¸½Ìò¡É
´Ú¹ñ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬25Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£91ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤ËÀÂµî¤·¤¿¤È¤·¡¢¤Þ¤À¾Æ¹á½ê¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
1934Ç¯Òù¶ÀËÌÆ»²ñÇ«»Ô¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥É¡¦¥Õ¥§¥ê¥ç¥ó¥·¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢4ºÐ¤Î¤È¤¤ËÁÄÉãÊì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥½¥¦¥ë¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£¸ÍÀÒ¾å¤Ï1935Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï¥½¥¦¥ë¹â¹»¡¦¥½¥¦¥ëÂç³ØÅ¯³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢1960Ç¯¤ËKBS1´ü¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¹ñÆâºÇ¹âÎð¤Î¸½ÌòÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï1970¡Á80Ç¯Âå¤Ë´Ú¹ñÊüÁ÷±éµ»¼Ô¶¨²ñ²ñÄ¹¤ò3ÅÙÌ³¤á¡¢1992Ç¯¤ÎÂè14ÂåÁíÁªµó¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¼ç¼«Í³ÅÞ¡ÊÌ±¼«ÅÞ¡Ë¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¥½¥¦¥ëÃæÏ²¡Ê¥Á¥å¥ó¥é¥ó¡Ë¹ÃÁªµó¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤ÆÌ±¼«ÅÞÉûÊóÆ»´±¤ä´ÚÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î´´»ö¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±é·à¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â²¢À¹¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê±é·à¡Ø¥´¥É¡¼¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ù¤òÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏKBS±éµ»Âç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î¤Î´Ú¹ñPDÂç¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏºÆ¤Ó·ò¹¯ÌäÂê¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÂåÍý¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤¬ÂÎÄ´¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±Î½ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥°¥Ë¥ç¥ó¤¬¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥°¥Ë¥ç¥ó¤Ï8·î19Æü¡¢±é·à¡Ø¥´¥É¡¼¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ù¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤â¡Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ë¡Ë²ñ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÊÌ¤ÎÃÎ¿Í±Û¤·¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÉ¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£