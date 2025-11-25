IMF¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÉéºÄÈæÎ¨¡¢º£Ç¯¤Î48¡¥2¡ó¤«¤éÍèÇ¯¤Ï51¡¥5¡ó¤Ë¾å¾º¡×
¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤Î´Ú¹ñ¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ¤ÎÀ¯ÉÜÉéºÄÈæÎ¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò½Ð¤·¤¿¡£Ã»´üÅª¤Ë¤Ï·Êµ¤³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¶âÍ»¤ò´Ë¤á¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏºâÀ¯À¯ºö´ðÄ´¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½èÊý¤ò²¼¤·¤¿¡£
IMF¤Ï24Æü¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ¯¼¡¶¨µÄÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£IMF¤ÏËèÇ¯²ÃÌÁ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ·ÐºÑ¾õ¶·¤òÅÀ¸¡¤·¡¢À¯ºö¤ò´«¹ð¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÇ¯¼¡¶¨µÄ¤Ï9·î11¡Á24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
IMF¤ÏÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Î³ÈÄ¥ºâÀ¯À¯ºö¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¹ÎÄêÅªÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£IMF¤Ï¡Ö½½Ê¬¤ÊÀ¯ºöÍ¾ÎÏ¤È·ÐºÑ¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¸½»þÅÀ¤Ç´ËÏÂÅª¤ÊÄÌ²ß¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤¬Å¬ÀÚ¤À¡£·Êµ¤²¼Êý¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼Â²½¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤ËÄÉ²ÃÅª¤Ê´ËÏÂÀ¯ºö¤â¹ÍÎ¸¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤ÀIMF¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»ñ¶âÊü½Ð¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ®Ä¹»Ù±ç¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¸¦µæ³«È¯¤È³×¿·Ê¬Ìî¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î½õ¸À¤ò½Ð¤·¤¿¡£
Ä¹´üÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¤Ï½èÊý¤¬°ã¤Ã¤¿¡£IMF¤Ï¡ÖÀøºßÀ®Ä¹Î¨²óÉü¸å¤ÏÊª²Á¾å¾º°µÎÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆºâÀ¯À¯ºö´ðÄ´¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£IMF¤Ï¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ¤Ç´ÉÍýºâÀ¯¼ý»ÙÀÖ»úµ¬ÌÏ¤òº£Ç¯4¡¥5¡ó¡¢ÍèÇ¯4¡¥3¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï4¡¥1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
GDPÈæ¤ÎÀÖ»úµ¬ÌÏ¤¬º£Ç¯¤Î48¡¥2¡ó¤«¤éÍèÇ¯¤Ï51¡¥5¡ó¤ËÁý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£IMF´ð½à¤ÇÀ¯ÉÜÉéºÄÈæÎ¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£ºâÀ¯·òÁ´ÀÔÌÂ»¤¬·ë¶ÉÌ¤ÍèÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤À¡£
IMF¤ÏºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÃÊ¤È¤·¤ÆºÐÆþ³È½¼¤È»Ù½Ð¸úÎ¨²½ÅØÎÏ¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖºâÀ¯´ð½àÅÀ¤ò´Þ¤à¿®Íê²ÄÇ½¤ÊÃæ´üºâÀ¯ÂÎ·Ï¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ºâÀ¯´ð½àÅÀ¤Ï¹ñ¤ÎÉéºÄÈæÎ¨¤Ê¤É¤òË¡Åª¤Ëµ¬Äê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÀÆð¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦3¡Á5Ç¯Ã±°Ì¤Ç·òÁ´À¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£2022Ç¯¤«¤éºâÀ¯ÀÖ»úµ¬ÌÏ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î3¡ó°Ê²¼¤Ç°Ý»ý¤¹¤ëºâÀ¯½àÂ§Æ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤À¡£
IMF¤Ïº£Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î0¡¥8¡ó¤«¤é0¡¥9¡ó¤Ë0¡¥1¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï1¡¥8¡ó¤Ç°Ý»ý¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Î³ÈÄ¥ºâÀ¯À¯ºö¤ÈÂçÅýÎÎÁªµó¸å¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¾ÃÈñ¿´Íý¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÌ±´Ö¾ÃÈñ¤¬²óÉü¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£IMF¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö´Ú¹ñ·ÐºÑ¤¬25Ç¯²¼È¾´ü¤«¤é²óÉü¶ÉÌÌÆþ¤ê¡¢26Ç¯¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê²óÉü·¹¸þ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÂÐ³°ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤È¤ß¤¿¡£IMF¤ÏËÇ°×¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¿¼²½¤Î²ÄÇ½À¡¢AI¼ûÍ×Æß²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦È¾Æ³ÂÎÉÔ¿¶¤Ê¤É¤ò¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£IMF¤Ï¡Ö¹â¤Þ¤Ã¤¿ÂÐ³°ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆâ¼û¤ÈÍ¢½Ð´ðÈ×¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ì±´Ö¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±²È·×ÉéºÄ´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆó½Å¹½Â¤²þÁ±¤Ê¤É½êÆÀ´ðÈ×³ÈÂç¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£IMF¤ÏÍ¢½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤ÉÀèÃ¼À½Â¤¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¡¦ÉÊÌÜ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
IMF¤Ï´Ú¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ïº£Ç¯2¡¥0¡ó¡¢ÍèÇ¯1¡¥8¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£·Ð¾ï¼ý»Ù¹õ»úÉý¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÉê²Ý¤Ê¤É¤Çº£Ç¯¤ÈÍèÇ¯¤Ï°ì»þÅª¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÍ¢½Ð²óÉü¤È³¤³°Åê»ñ½êÆÀÁý²Ã¤Ê¤É¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£