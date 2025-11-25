¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿²ÌÊª¤ò1½µ´Ö¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÃÇ¿©¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ä¡Öµß¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¥¤¥é¥ó¤Î·ºÌ³½ê¤Ç²×¹ó¤ÊÆÈË¼À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿½÷À³èÆ°²È¤Î¹ðÇò
°½¤È¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥óËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£ÈÈ¡¦»×ÁÛÈÈ¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¼é¤Ë¤è¤ëÊÜÂÇ¤Á¡¢ÀÅªµÔÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼ü¿Í¤ÎÃëÌë¤Î´¶³Ð¤òÃ¥¤¦¡ÖÇò¤¤¹éÌä¡×¡£¼ü¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»×ÁÛÈÈ¡¦À¯¼£ÈÈ¤È¤·¤ÆÉÔ¼Â¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£
13²ó¤ÎÂáÊá¤È5²ó¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë¤â¶þ¤»¤º¤Ë¡Ö¼«Í³¡×¤òÌÜ»Ø¤·Æ®¤¤Â³¤±¡¢¹öÃæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê½ê¶È¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä¡£
Á´À¤³¦¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÇò¤¤¹éÌä¡Ù¡ÊËÝÌõ¡§À± ·°»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØÇò¤¤¹éÌä¡ÙÏ¢ºÜÂè51²ó
¡Ø¡Ö½÷À¡×À¯¼£³èÆ°²È¤¬¥È¥¤¥ì¤Î¤Ê¤¤ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¡ÖÃËÀË¼¡×¤Ë¹´¶Ø¡Ä¼ü¿Í¤ÎÀº¿À¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö°ãË¡¹´¶Ø¡×¤Î¼ÂÂÖ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¸ì¤ê¼ê¡§¥ì¥Ï¥Í¡¦¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥¤
¥ì¥Ï¥Í¡¦¥¿¥Ð¥¿¥Ð¥¤¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢À¯¼£³èÆ°²È¡¢¥¤¥é¥ó»²²ÃÀïÀþ¡Ê²þ³×ÇÉ¤ÎÀ¯ÅÞ¡Ë¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
2016Ç¯1·î12Æü¤è¤ê1Ç¯´Ö¡¢¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¤Î½÷ÀË¼¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1Ç¯¤Î¶Ø¸Ç·º¤Ë²Ã¤¨¡¢À¯¼£À¯ÅÞ¤äÁÈ¿¥¤Ø¤Î»²²Ã¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤ò2Ç¯´Ö¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏIRGC¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¤Ï2014Ç¯¤ÎÁªµó»þ¤Ë¹ñÌ±ÀÄÇ¯ËÜÉô¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¥·¥ã¥Õ¥ì¥³¥ë¥É¡Ê¥¤¥é¥óÀ¾Éô¤ÎÄ®¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿²þ³×ÇÉ¤Î¼ã¼Ô½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥ê¥ê¤È¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Ð¥²¥ë¡¦¥¬¥ê¥Ð¥Õ¡Ê2005Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó»ÔÄ¹¡Ë¤ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÉî¿«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ï¥Í¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç3²óÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¤Î½÷ÀË¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£½é²ó¤Ï2010Ç¯¡¢2²óÌÜ¤Ï2013Ç¯¤ÎÅß¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤¬¡Ö¾åÁÊ¶Ø»ßÎá¡×¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ï2014Ç¯6·î20Æü¤Ç¡¢È¿ÂÎÀ©Åª¤Ê¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ò¤·¤¿ºá¤Ç6¥õ·î´Ö¹´¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÍÆµ¿¤Ï2010Ç¯¤ËIRGC¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²á¹ó¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÆÈË¼À¸³è
ÆÈË¼Æâ¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤209Åï¤Ç¤Ï¡¢ÍÑ¤òÂ¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£Ìë´Ö¤ÏÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê¤Ê¤«¤òÊâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´Ç¼é¤ËÂçÀ¼¤Ç¤É¤ä¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢·ù¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤è¤¯ÃÇ¿©¤·¡¢¤´¤¯¿ôÆü¤ò½ü¤¤¤ÆÃë¿©¤Ï¤Û¤ÜËè²óÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í¼¿©¤â¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µ¤Ë1²ó¡¢²ÌÊª¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤¿¡£
209Åï¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ß¤¸¤á¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¾×Æ°¡¢ÆÈË¼¤«¤é½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤â¥é¥¸¥ª¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Æü¤ò¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤Ã¤¿¡£Ýµ¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ôÆü¸å¡¢¡Ö¥Ð¥Ï¡¼¥ë¡×»æ¡Ê²þ³×ÇÉ¤Î¿·Ê¹¡Ë¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÈÂ¾¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂáÊáµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë½ÏÆÉ¤·¤¿¡£¤³¤Î1²ó¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·Ê¹¤Ï¡Ö¥¨¥Æ¥é¥Ã¥È¡×¡Ê¥¤¥é¥ó¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥Ú¥ë¥·¥ã¸ì¤Î¿·Ê¹¡¢¸½ºß¤ÏÀ¯¸¢¤ÎÀëÅÁµ¡´Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´Ç¼é¤Î¸ÀÆ°
700¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡Ø¥À¡Ù¡Ê¥»¥¤¡¼¥Ç¡¦¥¶¥Ï¥é¡¦¥Û¥»¥¤¥ËÃø¡ØÊì¡Ù¡£¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè»þ¤ÎÂÎ¸³¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿²óÁÛÏ¿¡Ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢7²óÆÉ¤ó¤À¡£ºÇ½é¤Î100¥Ú¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ºÇ½é¤ËÌá¤Ã¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥À¡Ù¤Î¤¢¤È¤âÊÌ¤Î¾®Àâ¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤Þ»×¤¦¤È¡¢¤¢¤ÎËÜ¤â¹éÌä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÀïÁè¤ä»¦¤·¹ç¤¤¡¢ÆÈË¼¤Ç¤Î»à¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Ä¥¤êµÍ¤á¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
2AÅï¤È¤Ï°ã¤¤¡¢209Åï¤Ç¤Ï½µ¤Ë1¡Á2²óÅÅÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ìë¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹´¶Ø´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¡¢Æ°Ø©¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°åÌ³¼¼¤Ë°å»Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
2AÅï¤Î´Ç¼é¤Ï209Åï¤Î´Ç¼é¤è¤êÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£209Åï¤Î´Ç¼é¤Ï²£ÊÁ¤Ç¡¢¼ü¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤òÌµ»ë¤·¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ü¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤ë·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£209Åï¤Ë¤¤¤¿´Ö¤Ï²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÁ´Éô¤Ç17Ì¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤Ë209Åï¤Î°ìÈÌË¼¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿Ãç´Ö¤â¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÈË¼¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¿ôÆü¤Ï°ìÈÌË¼¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Æ±Ë¼¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤À¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢´Ç¼é¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤é¼«»¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö³°¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹´¶Ø¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌÌÅÝ¤Ç¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼áÊü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£
ËÜÅö¤ÏÍºá¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤âBBC¤ä³°¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥¤¥ì¤ÎÍî½ñ¤¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë
ÆÈË¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥º¥Ü¥ó¤È¤¤¤¦ÉþÁõ¤Ç¡¢¿ÒÌä¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢¥Ò¥¸¥ã¥Ö¤òÃå¤±¡¢¥Á¥ã¥É¥ë¤òÈï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£2AÅï¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢209Åï¤Ç¤ÏºÇ½é¤«¤é¥Ö¥é¤ÎÃåÍÑ¤Ï¶Ø»ß¡£2AÅï¤ÎÊÉ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÆâÍÆ¤«¤é¤ÏÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£½Å¤¤ÎÌ·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
°ìÊý¡¢209Åï¤ÎÍî½ñ¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¡¢ÊÉ¤òºï¤Ã¤Æ¹ï¤ó¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¡£2AÅï¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÊÉ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬Î¾¿Æ¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Î³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¤½¤Î³¨¤ò¸«¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
209Åï¤Î³°µ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·Áë¤¬¤¢¤ëÃæÄí¤À¡£ÆÈË¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤Æ±¿Æ°¤·¤¿¡£Ê¢¶Ú¤òÃÃ¤¨¤¿¡£¿§¡¹¤ÊÊª¤òºî¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÈé¤Ç¤ªµ§¤êÍÑ¤Î¿ô¼î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÁõÃÖ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£·³ÍÑÌÓÉÛ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥´¥ï¥´¥ï¤Ç¡¢ÎéÇÒÍÑ¤Î¥Á¥ã¥É¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÝÌõ¡§À± ·°»Ò
¡Ø²ÈÂ²¤¬ÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤â¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¡Ä¡Ö¶¼¤·¤È×ø³å¡×¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¥¤¥é¥ó·ºÌ³½ê¤Î¡ÖàÄàÑ¤Ê¼ê¸ý¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
