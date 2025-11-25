¿·¼ÖÌó500Ëü±ß!? ¡È7Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡É¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿RAV4¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡È300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡É¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤â¥¢¥ê¤Î¡ÖÁ´Ä¹4.6mµéSUV¡×ÊÆ¹ñ¤ËÅÐ¾ì¤Ø
Ìó500Ëü±ß¡© ¿··¿RAV4
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎËÌÊÆË¡¿Í¤Ï2025Ç¯10·î22Æü¡¢¿··¿¡ÖRAV4¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È²Á³Ê3Ëü¥É¥ëÂæÁ°È¾¤ÇÆ±Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡RAV4¤Ï1994Ç¯¤Ë½éÂå¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾èÍÑ¼Ö¤Î²÷Å¬À¤ÈSUV¤ÎÁöÇËÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï1996Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼SUV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¤Ï6ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·³«È¯¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖArene¡×¡Ê¥¢¥ê¡¼¥ó¡Ë¤ò¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾À©¸æ¤«¤é¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£µ¡Ç½¤Þ¤Ç¤òÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥È¥è¥¿´é¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥³¤Î»ú¥é¥¤¥È¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥³¥¢¡×¡¢Ìµ¹ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡Ö¥é¥®¥Ã¥É¡×¡¢Áö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òµ¡Ç½¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀß·×»×ÁÛ¤òºÎÍÑ¤·¡¢³Æ¼ïµ¡Ç½¤òÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤ËÅç¤Î¤è¤¦¤Ë½¸ÌóÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏHEV¤ÈPHEV¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤Þ¤¿¤Ï4WD¤Ç¤¹¡£HEV¡¢PHEV¤È¤â¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï½¾Íè·¿¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PHEV¤ÎEVÁö¹Ôµ÷Î¥¤â23¡óÁý¤È¤Ê¤ëºÇÂç52mile¡ÊÌó84km¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡HEV¥â¥Ç¥ë¤ÏÁí¹ç½ÐÎÏ191ÇÏÎÏ¡¢PHEV¥â¥Ç¥ë¤ÏFF»ÅÍÍ¤Ç268ÇÏÎÏ¡¢4WD»ÅÍÍ¤Ç¤Ï304ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤Ï¥³¥¢¤¬¡ÖLE¡×¡ÖXLE¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¡¢¥é¥®¥Ã¥É¤¬¡Ö¥¦¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¡ÖSE¡×¡ÖXSE¡×¡¢¤½¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤Î¡ÖGR SPORT¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹181.0in¡Ê4600mm¡Ë¡ßÁ´Éý73.0in¡Ê1854mm¡Ë¡ßÁ´¹â66.£·¡Êi1694mm¡Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹105.9in¡Ê2690mm¡Ë¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â8.1in¡Ê205mm¡¢¤¤¤º¤ì¤âSE¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«»ÅÍÍ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ÏHEV¤¬¸½ÃÏ¤È¥«¥Ê¥À¡¢PHEV¤ÏÆüËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü¥É¥ëÂæÁ°È¾¡ÊÌó470Ëü±ß¡Á520Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤ÆRAV4¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÅÅÆ°¼Ö¡ÊHEV¡¢PHEV¡Ë¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ã¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤òÇÑ»ß¡£Á´¼ÖÅÅÆ°¼Ö¡ÊHEV¤ÈPHEV¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëSUV¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë°ìÂæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£