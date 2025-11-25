¡Ú´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡ÛÆÁÀî²È¹¯¤¬¾®ÁáÀî½¨½©¤Ë¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤ò»Ø¼¨¡Ä´Ø¥ö¸¶Ä¾Á°¡¢²È¹¯¤Î¡Ö¿åÌÌ²¼¤ÎÀïÎ¬¡×¤òÅ°Äì²òË¶
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖÄÌÀâ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤äÁÏºî¤À¤Ã¤¿¡ª
È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¡ÖÀ¾·³¤Î¼óËÅ¼Ô¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¡ÇÔ¤Ï¾®ÁáÀî½¨½©¤Î¿²ÊÖ¤ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÀâ¤ò¡¢170ÄÌÍ¾¤ê¤Î½ñ¾õ¤«¤éÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´Ø¥ö¸¶¡×¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¶åµ´¼éÎ´¤È²ÅÎ´¤Î¡ÖÉã»ÒÂÐ·è¡×¡¢µþ¶Ë¹â¼¡¤Î¡ÖÀ¾·³¤È¤ÎÅ¨ÂÐ¡×¡ÄÆÁÀî²È¹¯¤¬¡Ö9·î10Æü¤ÎÂç³Á·èÀï¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ½ô¾¤ËÁ÷¤Ã¤¿Ê¸½ñ¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤È¾®ÁáÀî½¨½©¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢ËÌ¹ñÊýÌÌ¤Ø¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¹â¶¶ÍÛ²ð¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¹¯¤Ï¾®ÁáÀî½¨½©¤Î»È¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿
9·î11Æü¡¢²È¹¯¤ÏÀ¶¿Ü¤ËÃå¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢²È¹¯¤ÏÄ¹Åç¤ÎÊ¡ÅçÀµÍê¤«¤éÀï¾¡¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë²È¹¯¤ÎÊÖ½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤éÊ¡ÅçÀµÍê¤Ø¤Î½ñ¾õ
Â¼±ÛÄ¾µÈ¤Þ¤Ç¤Î½ñ¾õ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï·¬Ì¾ÊýÌÌ¤Ø¹¶¤áÆþ¤ê¡¢²Ð¤ò¤«¤±¡¢¼ó¤ò4¤Ä¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë´¶±Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤Á¤é¤ÎÊýÌÌ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌýÃÇ¤Ê¤¯ÂÐ½è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î12Æü¡¢À¾ÈøÀµµÁ¡ÊÆÁÀî²È²È¿Ã¡¢¸µË¿Ã½¨¼¡¤Î²È¿Ã¤À¤Ã¤¿¡Ë¤¬Ä¹Åç¤«¤éÀ¶¿Ü¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀµµÁ¤Ï¿ûµ¤À¶Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦¼Ô¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¹¯¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£À¶Ê¼±Ò¤Ï¡¢¾®ÁáÀî½¨½©¤Î²È¿Ã¤Ç¤¢¤ë¡£ÀµµÁ¤Ï²È¹¯¤«¤é¾®ÁáÀî½¨½©¤Î¤â¤È¤Øº¹¤·¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡ÙÂè3¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë²È¹¯¤Ï¡¢¾®ÁáÀî½¨½©¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»³²¬Æ»°¤Ìï¤òÄ¹Åç¤Ë¤Ä¤«¤ï¤·¤Æ¡¢½¨½©¤È¤ÎÏ¢ÍíÌò¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
9·î13ÆüÁáÄ«¡¢²È¹¯¤ÏÀ¾ÈøÀµµÁ¡¦¿ûµ¤À¶Ê¼±Ò¤é¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó½¨½©¤Î¿ØÃÏ¤Ø¤ª¤â¤à¤¯¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤Á¡¢À¶¿Ü¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë²È¹¯¤Ï¡¢½¨½©¤Ë¡ÖÈþÇ»ÊýÌÌ¤Ø¹¶¤á¹þ¤ó¤ÇÀ¾·³¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤â¤½¤ì¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âç³Á¤ËÃå¿Ø¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£
ËÌ¹ñÊýÌÌ¤Ø¤Î»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë²È¹¯
Æ±¤¸¤¯9·î13Æü¡¢´ôÉì¤ËÃå¿Ø¤·¤¿²È¹¯¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ã°±©Ä¹½Å¤«¤é¤Î½ñ¾õ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ä¹½Å¤ÏÁ°ÅÄÍøÄ¹¤È¸òÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ²È¹¯¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²È¹¯¤«¤é¤ÎÊÖ½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤éÃ°±©Ä¹½Å¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê½ñ¾õ¤ò¤¯¤ï¤·¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄÍøÄ¹¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¡¹¤ËÍøÄ¹¤È¤ÎÏÂÃÌ¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢±ÛÁ°ÊýÌÌ¤Ø¤Î¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤¿¤¯¤·²È¹¯¤Ï¤¤ç¤¦9·î13Æü¡¢´ôÉì¤ËÃå¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÀ¾·³¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÈøµÈ¼¡¡Ê²È¹¯¤ÎÂ¦¶á¡Ë¤«¤éÃ°±©Ä¹½Å¤Ø¤ÎÅº¤¨¾õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
À¾ÈøµÈ¼¡¤«¤éÃ°±©Ä¹½Å¤Ø¤ÎÅº¤¨¾õ
8·î22ÆüÉÕ¤Î½ñ¾õ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄÍøÄ¹ÅÂ¤ÈÏÂÃÌ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²È¹¯ÍÍ¤â¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤¤¤Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ²æËý¤·¤ÆÏÂÃÌ¤ò¿Ê¤á¡¢¾åÊý¤Ø¹¶¤á¹þ¤à¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È¹¯ÍÍ¤Ï¤¹¤°¤ËÂç³ÁÊýÌÌ¤Ç¹¶·â¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤éËÌ¹ñÊýÌÌ¤â¡¢ÌýÃÇ¤Ê¤¯Æ¯¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÊÌ°Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²È¹¯ÍÍ¤Ø¤¯¤ï¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¾åÊý¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Á°ÅÄÍøÄ¹ÅÂ¤Ø¤âÈôµÓ¤ò¤Ä¤«¤ï¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£Æ£Æ²¹â¸×¤ÏÀè¼ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸Æü¡¢²È¹¯¤Ï¡¢ÍøÄ¹¤Î¤â¤È¤ØÌÜÉÕ¤È¤·¤Æ¤Ä¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÊýÍºµ×¡Ê¤Ò¤¸¤«¤¿¤«¤Ä¤Ò¤µ¡Ë¡Ê°ËÀªÁ¦Ìî¡Ê¤³¤â¤Î¡Ë1ËüÀÐ¤ÎÁ°ÎÎ¼ç¡Ë¤Ë»Ø¼¨¤ò²¼¤·¤¿¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤éÅÚÊýÍºµ×¤Ø¤Î½ñ¾õ
¾®¾¾¤ÎÃ°±©Ä¹½Å¤«¤é½ñ¾õ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ÅÄÍøÄ¹¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Á¤é¤ØÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀá¤ËÄ¹½Å¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¾åÊý¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÄÌÚ½ÅµÈ¡ÊËÌ¾±20ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤âÆâ¡¹¤Ë¤³¤Á¤é¤ØÌ£Êý¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÄ¹¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¡¢»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÍ³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Á°ÅÄÍøÄ¹¤ÈÃ°±©Ä¹½Å¤Î´Ö¤ò¤È¤ê¤â¤Á¡¢Áá¡¹¤Ë±ÛÁ°¤Ø¿ÊÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤¤ç¤¦9·î13Æü¡¢´ôÉì¤ËÃå¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö¶¤ÅÌ¤É¤â¡×¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±¤¸Æü¡¢²È¹¯¤ÏÂçÅÄ¸¶À²À¶¡Ê²¼ÌîÂçÅÄ¸¶7000ÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤è¤ê¡¢²ñÄÅÊýÌÌ¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖ½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤éÂçÅÄ¸¶À²À¶¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤½¤Á¤é²ñÄÅÊýÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£½ËÃå¤Ç¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤èÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦9·î13Æü¡¢´ôÉì¤ËÃå¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¶¤ÅÌ¤É¤â¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤·¡¢¤è¤¤ÃÎ¤é¤»¤ò¤½¤Á¤é¤ØÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
8·î23Æü¤Ë´ôÉì¾ë¤ò¹¶Î¬¤·¤¿Åì·³¤ÎÀè¼ê½°¤Ï¡¢24Æü¡¢À¾ÈþÇ»¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¾·³¤ÎµòÅÀ¡¢Âç³Á¤Î¤ª¤è¤½4¥¥í¥á¡¼¥È¥ëËÌ¤È¤Ê¤ëÈþÇ»ÀÖºä¤ËÃå¿Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¡¢À¾¤Ø¤ª¤è¤½4¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿â°æ¤Þ¤Ç¤òÀêµò¤·¤¿¡£
8·î29Æü¡¢ÉÍ¾¾¤Ë¤¤¤¿ÊÝ²ÊÀµ¸÷¡Ê²¼ÁíÂ¿¸Õ1ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡¢ÆÁÀî²È²È¿Ã¡Ë¤Ï¡¢ÈþÇ»ÊýÌÌ¤Î¾õ¶·¤òÅì·³Êý¤Î½ô¾¤ØÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÊÝ²ÊÀµ¸÷¤«¤éÅì·³½ô¾¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤¤Î¤¦8·î28Æü¡¢Åì·³Àè¼ê½°¤«¤é²¿ÅÙ¤âÊó¹ð¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂç³Á¾ë¤Ë¤ÏÀÐÅÄ»°À®¡¦±§´îÂ¿½¨²ÈÅÂ¡¦¾®ÁáÀî½¨½©ÅÂ¡¦ÅçÄÅ°Ý¿·¡¦¾®À¾¹ÔÄ¹¤Î¤Û¤«Ë¿Ã²ÈÇÏ²ö½°¤ÎÀº±Ô¤é¤Î¿Í¿ô2Ëü¤Û¤É¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¿Í¿ô¤¬Êñ°Ï¤·¡¢¤µ¤ë8·î26Æü¤«¤éÉÕ¤±¾ë¤òÉáÀÁ¤·¤Æ¡¢»Å´ó¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç³Á¾ëÃæ¤«¤éÌÓÍøµ±¸µ¤Ø¡¢µß±çÍ×ÀÁ¤Î½ñ¾õ¤ò¤â¤Ã¤¿ÈôµÓ¤ò¸×¸ý¾ì¤ÇÀ¸¤±Êá¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·²¼¤Î¾¡Éé¤ÏÂç³Á¾ë¤Î¹¶¾ëÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¤Ã¤Èµ±¸µ¤Ï¸åµÍ¤á¤ËÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ì£Êý¤Ç¤¢¤ëÅì·³¤Ï7Ëü¡Á8Ëü¿Í¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸åµÍ¤á¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÝ²ÊÀµ¸÷¤¬ÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³Á¤Ë¤ÏÀÐÅÄ»°À®¡¦±§´îÂ¿½¨²È¡¦¾®À¾¹ÔÄ¹¡¦ÅçÄÅ°Ý¿·¤é¤Î¤Û¤«¡¢¾®ÁáÀî½¨½©¤â¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¾®ÁáÀî½¨½©¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊô¹Ô½°¤Î»Ø¼¨¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¶á¹¾¹ñÆâ¤ËÉÛ¿Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê9·î12ÆüÉÕÀÐÅÄ»°À®½ñ¾õ¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
9·î1Æü¡¢Åì·³Àè¼ê½°¤Ï¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤Îµï¾ë¤¬¤¢¤ë¶á¹¾º´ÏÂ»³ÊýÌÌ¤Ø½ÐÄ¥¤·¡¢Êü²Ð¡¦´£ÅÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÅì·³¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëº´ÏÂ»³¤Ø¤ÎÄÌÏ©¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡ÒÆÁÀî²È¹¯¤ËÈÀ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ä¡ÖÈ¿²È¹¯¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤ÏÃ¯¤¬·×²è¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¾·³¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÆÁÀî²È¹¯¤ËÈÀ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ä¡ÖÈ¿²È¹¯¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤ÏÃ¯¤¬·×²è¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤«
