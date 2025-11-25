1600¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ë¤â²Ð»³³¥¤¬¡Ä¡ªÆüËÜ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö°¤ÁÉ»³ÇË¶ÉÊ®²Ð¡×¤Î¾×·â
ÎóÅçÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÃÏ¿Ì¡¦Ê®²Ð¡¦ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Î¶¼°Ò¤ËÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºÒ³²Âç¹ñ¡¦ÆüËÜ¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµðÂçºÒ³²¤¬¡¢ÆüËÜ»Ë¾å¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡ÖÄç´Ñ¤ÎÂçÄÅÇÈ¡×¡¢¶áÀ¤¤Ç¤Ï¡ÖÊõ±Ê¤ÎÉÙ»Î»³Ê®²Ð¡×¤ä¡Ö°ÂÀ¯Æî³¤ÃÏ¿Ì¡×¡¢¶á¸½Âå¤Ç¤Ï¡Ö´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡×¤ä¡Öºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¡Ä¡Ä¡£Îò»Ë¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ï¤Ê¤¼È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÖÎò»Ë¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡½¡½ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÆüËÜ»Ë¤òÂª¤¨¤Ê¤ª¤¹¿·Ï¢ºÜ¡ª
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ»Ë¤òÃÏ³Ø¤«¤éÆÉ¤ß¤Ê¤ª¤¹¡Ù(³ùÅÄ¹Àµ£¡¦Ãø)¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°¤ÁÉ²Ð»³¤ÎÊ®²Ð»Ë
°¤ÁÉ»³¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ³ØÅª¤Ë¤Ï°¤ÁÉ»³¤È¤¤¤¦Ã±ÂÎ¤Î²Ð»³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅìÀ¾18¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÆîËÌ25¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼þ°Ï100¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç´ÙË×¡Ö¥«¥ë¥Ç¥é¡×¤ÎÃæ¤Ë¹â³Ù¡¢Ãæ³Ù¡¢±¨Ë¹»Ò³Ù¡¢µÏÅç³Ù¡¢º¬»Ò³Ù¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö°¤ÁÉ¸Þ³Ù¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÃæ±û²Ð¸ýµÖ·²¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¸Þ³Ù¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡Ö°¤ÁÉ»³¡×¤È¤è¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÁÉ»³¤ÎÍ»Ë°Ê¹ß¤ÎÊ®²Ð¤ÏÃæ³Ù¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â¸Å¤¤µÏ¿¤¬553Ç¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ²¼¤Î¥Þ¥°¥Þ¤À¤Þ¤ê¤¬¶õÆ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏÈ×¤¬´ÙË×¤·¤¿·ë²Ì¡¢°¤ÁÉ¥«¥ë¥Ç¥é¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥«¥ë¥Ç¥é¤ÎÆâÂ¦¤Ç5Ëü¿Í¤¬³è²Ð»³¤È¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶å½£¤Ë¤Ï°¤ÁÉ¥«¥ë¥Ç¥é¤«¤éÊ®½Ð¤·¤¿²ÐºÕÎ®¤ÎÂÏÀÑÊª¤¬¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÄã¤¤¤È¤³¤í¤òËä¤á¤ÆÊ¿¤é¤ÊÃÏ·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ö°¤ÁÉ£´²ÐºÕÎ®¤¬ºî¤Ã¤¿·§ËÜ¸©°¤ÁÉ·´»º»³Â¼¤ÎÂæÃÏÃÏ·Á¡×¡Ë¡£4¤Ä¤Î²ÐºÕÎ®¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÈÖ¹æ¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö°¤ÁÉ4²ÐºÕÎ®¡×¤ÏºÇ¤â±óÊý¤Ç¤Ï¥«¥ë¥Ç¥é¤«¤é170¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»³¸ý¸©¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤Þ¤¿ºÇ¤â¸ü¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÇÉ´¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤âÂÏÀÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÁÉ4²ÐºÕÎ®¤¬ÍÌÀ³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÅç¸¶È¾Åç¤ËÅÏ¤ê¡¢¤Þ¤¿»³¸ý¸©¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¹â²¹¤Î²ÐºÕÎ®¤¬¿å¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¹âÂ®¤Ç¿Ê¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿å¾å¤Ç¤Ï¾ã³²Êª¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±óÊý¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÐºÕÎ®¤«¤é´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î²Ð»³³¥¤Ï¡¢¾å¶õ30¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÎ©¤Á¾º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1600¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÉô¤ËºÇÂç15¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤â¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
°¤ÁÉ4²ÐºÕÎ®¤Î¡ÖÇË¶ÉÊ®²Ð¡×
¤³¤¦¤·¤¿°¤ÁÉ4Ê®²Ð¤Ï¡¢²áµî10ËüÇ¯¤ÎÆüËÜÎóÅç¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤â7Ëü4000Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥È¥Ð²Ð»³Ê®²Ð¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ÎµðÂçÊ®²Ð¤Ç¤¹¡£Ê®½ÐÎÌ¤Ï²Ð»³ÇúÈ¯»Ø¿ô¡ÊVEI¡§Volcanic Explosivity Index¡Ë¤Ç¤ÏºÇÂç¤Î¡Ö8¡×¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÎÁ´°è¤ò²Ð»³³¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ°¿¢Êª¤ÎÀ®°é¤òÂç¤¤¯Ë¸¤²¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢VEI¤Ï°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ë¤ÈÊ®½ÐÊª¤ÎÎÌ¤Ï10ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢VEI6°Ê¾å¤Ç¥«¥ë¥Ç¥é¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢VEI7°Ê¾å¤ÎÊ®²Ð¤ÏÃÏµåµ¬ÌÏ¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÊ®²Ð¤Ï¡ÖÇË¶ÉÊ®²Ð¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï2024Ç¯¡¢°¤ÁÉ4²ÐºÕÎ®¤ÎÎ®²¼¤·¤¿ÈÏ°Ï¤ò¡Ö²ÐºÕÎ®ÂÏÀÑÊªÊ¬ÉÛ¿Þ¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÉÛ¿Þ¤äGIS¡ÊÃÏÍý¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°¤ÁÉ»³¤Ï»ä¤¬20Âå¤Ç²Ð»³¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿»³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÀÛÃø¡Ø²Ð»³¤Ï¤¹¤´¤¤¡ÙPHPÊ¸¸Ë¤ò»²¾È¡Ë¡£¤¼¤ÒÄ¾ÀÜË¬¤ì¤Æ¡¢Ãæ³Ù¤ÎÈþ¤·¤¤Åò¤À¤Þ¤ê¤«¤éµðÂç¥«¥ë¥Ç¥éÊ®²Ð¤Þ¤Ç¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå²Ê³Ø¼Ô¤¬100ËüÇ¯¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·ãÆ°¤ÎÆüËÜÎóÅç¤òÉÁ¤¡¢Îò»Ë¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¶µ·±¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
