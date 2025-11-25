¤¢¤Î¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡¡ÎëÌÚÊ¡¤ÈW¼ç±é¤ÇÅÁÀâÅªÌ¡²è¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½
¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù
¡û¤¢¤Î¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò´Þ¤áÁ´À¤³¦Îß·×325ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢²¡¸«½¤Â¤»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÅÁÀâÅªÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÎëÌÚ¤¬¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Ïº£²ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ûÎëÌÚÊ¡ ¥³¥á¥ó¥È
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëŽ¢Ø¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¤¢¤Î ¥³¥á¥ó¥È
²¿¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²¿¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é´öÅÙ¤â¤ªÁ¦¤á¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤Î¾×·â¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤½¤·¤Æ¿ôÇ¯±Û¤·¤Ë¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û²¡¸«½¤Â¤»á ¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é½½Í¾Ç¯¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ©Í¤ÊÍ¤êÆñ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î±éµ»¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃçÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤µ¤ÈÈ¿µÕÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô ¼¿´Ö¹¨°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¡ÖÊÑÂÖ¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡¦¡¦¡¦¤Ê¤¤¡×¸¶ºî¤ÎÉ½»æ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×½Õ´ü¤äÀ¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¾×Æ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²¡¸«½¤Â¤ÀèÀ¸¤ÎÂç¿Íµ¤ºî¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¹¡£ÆÍÈô¤ÊÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯»×½Õ´ü¤Î´¶¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¤¯¤ó¤È¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÎÊ£»¨¤Ê¼ç½¾´Ø·¸¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¿¼ÌëºîÉÊ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹! (4·î¥¯¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÁá¤á¤Ë²ò¶Ø¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£)Â³Êó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!
¡ûC&I¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È Í°ÅÄ½¨¹¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¡¢·É°¦¤¹¤ëºî²È¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤Ï½ÕÆü¹âÃË¤ÈÃçÂ¼º´ÏÂ¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÑÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³ëÆ£¤ÈµñÀä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÏÃ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1998Ç¯(¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï)¡£Îñ¤¬2000Ç¯¤ËÊÑÁ«¤¹¤ë»þÂå¤Ë»ä¤Ï¡¢·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë»×½Õ´ü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤ËÂ³¤¯5²óÌÜ¤ÎÈà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÉñÂæ¤Ï·²ÇÏ¸©¡¦¤Ò¤«¤ê»Ô¡£»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½ÕÆü¹âÃË¤Ï¡¢ËèÆüÊÄºÉ´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î»í½¸¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¡£¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢½ÕÆü¤¬Ëº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¶µ¼¼¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¤ÎÂÎÁàÃå¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤·¤¿µó¶ç¤Ë½ÕÆü¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎÁàÃå¤ò¾×Æ°Åª¤ËÅð¤à¤È¤¤¤¦²á¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ¼¼¤ÏÌµ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô»Ï½ª¤ò¥¯¥é¥¹¤ÎÌäÂê»ù¡¦ÃçÂ¼º´ÏÂ¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍâÆü¡¢ÈëÌ©¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÃçÂ¼¤«¤é¤¢¤ë¡È·ÀÌó¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£ÃçÂ¼¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÕÆü¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÊÑÂÖÅª¤ÊÍ×µá¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËÀäË¾¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÊø²õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤éº´Çì¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÕÆü¤ÏÎø¿´¤ÈÇØÆÁ¤Î¼«¸ÊÌ·½â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£
ÃçÂ¼¤Èº´Çì¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë½ÕÆü¡£½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¤ªº×¤ê¤ÇÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¢¤Î¡£2024Ç¯10·î22Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤È¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤ò°ì½Ö¤Ç³Ð¤¨¤ë¡È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥á¥â¥ê¡¼¡É¤Ë¶á¤¤³Ð¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥¦¥¤¥«¤â¡ÖÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿!¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
