21À¤µª¤Î¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¡Ä¡Ä¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ö¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡×¤ÎÈ¾À¸¤ÈÌîË¾¤ËÇ÷¤ë
¿·»þÂå¤ÎÃþ»ù¡¢¶â½¸¤á¤ÎÅ·ºÍ¡¢¸¢ÎÏÍß¤Î²½¿È¡¢AI¶µ¤Î¶µÁÄ¡Ä¡Ä¡£ChatGPT¤ÇÀ¤³¦¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊAI¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿Ææ¤ÎÃË¤Î¼ÂÁü¤È¤Ï¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤òÄ¶¤¨¤¿ÃË¡£ChatGPT¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ö¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡×¤Î¼ÂÁü¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¿Í¿©¤¤¿Í¼ï¤Ç°ìÇÕ¤ÎÅç¡×¤Ç¤â²¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ÂÎÏ
Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ò·èÄêÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢IT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖY¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥¿¡×¼ÒÄ¹¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¡£
Y¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥¿¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢Airbnb¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë´ë¶È¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¥Æ¥Ã¥¯³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¡£¥°¥ì¥¢¥à¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥×¥È¤ò¼êÊü¤·¤¿¸å¡¢Y¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥¿¤Î¼ÒÄ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£
Åö½é¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅê»ñ·×²è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¼ÒÆâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤æ¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¡£
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ò¥°¥ì¥¢¥à¤Ï¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö¿Í¿©¤¤¿Í¼ï¤Ç°ìÇÕ¤ÎÅç¤Ë¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢5Ç¯¸å¤ËÌá¤Ã¤¿¤é²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ó
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ï¡¢Y¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥¿»þÂå¤Ë3000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥Í¤ò²Ô¤¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ëÌîË¾¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¸¶»ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢°ìÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê°Ê¾å¤Î¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ç¡¢Ìò¤ËÎ©¤Á¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤À¡×¡Ó
¥Æ¥¹¥é¼Ò¤¬¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ë
Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢AI³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ½ê¤ò¹½ÁÛ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£OpenAI¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ºÀÜ¿¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Æ¥¹¥éCEO¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥Ã¥¯¶È³¦¤òÄ¹Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓ²í°ì»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ë¡¢¡ØAGI¡ÊÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¶½Ì£¤¢¤ë¡©¡Ù¤ÈÆÍÁ³¥á¡¼¥ë¤Ç¿Ò¤Í¡¢¥Þ¥¹¥¯¤¬¡Ø¥¤¥¨¥¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¡£'15Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤Ï½áÂô¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ç¡¢¼ã¼êAI¸¦µæ¼Ô¤ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏOpenAI¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Åö»þAI¶È³¦¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤ÎÆÈÁö¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥°¡¼¥°¥ë¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìAI¤Ï¿ÍÎà¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿ÂÎ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ï´íµ¡´¶¤òÊú¤¡¢Åö»þ¤Þ¤À20Âå¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥°¡¼¥°¥ë½êÂ°¤ÎÅ·ºÍAI¸¦µæ¼Ô¥¤¥ê¥¢¡¦¥µ¥Ä¥¥ô¥¡¡¼¤é¤ò°ú¤È´¤¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆOpenAI¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤È¤Î¶¦Æ®¤È·èÎö
¤À¤¬¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ï¤½¤Î¥Þ¥¹¥¯¤È¤â¡¢'18Ç¯¤ËêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
AI³«È¯¤Ë¤ÏÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ÏOpenAI¤È¥Æ¥¹¥é¤Î¹çÊ»¤òÄó°Æ¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤é¤¬¤½¤ì¤òµñ¤à¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡Ò¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë·¯¤¿¤Á¤ËÌµÎÁ¤Çµ¯¶È»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ëÇÏ¼¯¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ó¤È·ãÅÜ¤·¡¢¥Æ¥¹¥éÆâ¤ÇAI³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ÏOpenAI¤«¤é½Ð¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ò¡ÊÃí¡§¶ÛµÞ¤ÎÁ´¼Ò²ñµÄ¤Ç¡Ë¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ç¤ÎAI³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×ÁêÈ¿¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¯¡¢¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¿ô½½¿Í¤Î¼Ò°÷¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤È¤¦¤È¤¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥¥ì¤Æ¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¼ã¤¤¸¦µæ¼Ô¤ò¡Ö¥Ü¥±¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢°ìÆ±¤ò啞Á³¤È¤µ¤»¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤ÏÌÔÁ³¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆóÅÙ¤È¥ª¡¼¥×¥óAI¼Ò°÷¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó
¼ÒÆâ¥¯¡¼¥Ç¥¿¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤â¸¢ÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¼«¿È¤â¡¢'23Ç¯¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¤òµ¯¤³¤µ¤ì¡¢CEO¤ò°ìÅÙ²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Á°½Ð¤Î¾®ÎÓ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤Ç¼ã¤¯¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÈà¤Î¤½¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò¡¢ÂÐÎ©¤òÀú¤Ã¤Æ¿Í¿´¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenAI´´Éô¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬ÍÎÏ¤ÊÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¼«¤é¤ò²òÇ¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÀªÎÏ¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿ÍÌ®¤È»ñËÜÎÏ¤òÆâ³°¤Ë¼¨¤·¡¢¸¢ÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÎÓ»á¡Ë
¥°¡¼¥°¥ë¤òÈ´¤µî¤êAI¶È³¦¤Ç²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ï¡¢OpenAI¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¡¢¿ÍÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄAI¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤ÏÃæÅì¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤³¤ÎÃË¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤ÎÎò»Ë¤ò¼¨¤¹°ì³Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀÐ´ï»þÂå¤Î¼êÉà¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ò¿¿¶õ´É¡¢±§Ãè¤«¤é»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î½é´ü¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óAIÀ½¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¤Ê¤É¡Ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÉÊ¡¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¼«¤é¤¬ºî¤Ã¤¿AI¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¤Ç³ËÊ¼´ï³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Ë¼«¤é¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡Ø2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï´°Á´¼«Æ°AI¸¦µæ¼Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ù¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®ÎÓ»á¡Ë
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤È¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸4·î22Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£AI¤Ï³Ë¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¼¡£
「週刊現代」2025年11月24日号より
