¡Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Û³ô¤ÇÌÙ¤±¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¶¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ø¼°¡×¤È¤Ï¡©
³ô²ÁÊÑÆ°¤ÎÍýÍ³¤¬¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¸ø¼°¡É¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤Ã¤¿
Âç³Ø»þÂå¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤äÀ¼Í¥¤¬¹¥¤¤Ê¡ÈÅµ·¿Åª¤Ê¥â¥Æ¤Ê¤¤¥ª¥¿¥¯¤ÎÍý·ÏÃË»Ò¡É¤¬¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÃù¤á¤¿300Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸µ¼ê300Ëü±ß¤ò2Ç¯¤Ç10ÇÜ¤Î3000Ëü±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î3000Ëü±ß¤ò1Ç¯¤Ç5000Ëü±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ï¤º¤«5Ç¯¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é»ñ»º1²¯±ß¤òÆÍÇË¡ª ¤½¤Î´Ö¡¢·î¡¹¤ÎµëÎÁ¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¡¢À¼Í¥¤Î¿ä¤·³è¤Ë»È¤¤¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ø¤Î»ñ¶âÄÉ²Ã¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥¼¥í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ñ»º3²¯±ßÄ¶¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»ñ»º¤ò³ÈÂçÃæ¤À¡£¥º¥Ö¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¤â°ì¤Ä¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èæ³ÓÅªÃ»´ü´Ö¤Ç¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÅê»ñË¡¤ò½é¤ÎÃø½ñ¡Ø5Ç¯¤Ç1²¯Ãù¤á¤ë³ô¼°Åê»ñ¡¡µëÎÁ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ºÇúÂ®¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹4¤Ä¤ÎÅê»ñË¡¡Ù¤ÇÅ°Äì»ØÆî¡ª
¡Ö³ô²Á¡áPER¡ßEPS¡×¤È¤¤¤¦
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ø¼°
³ô²Á¤òÉ½¤¹ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ø¼°¤Ï¡¢¡Ö³ô²Á¡áPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¡ßEPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤ê½ãÍø±×¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤òÆ°¤«¤¹Æó¤Ä¤ÎÎÏ
¡ÖÍø±×¡ÊEPS¡Ë¡×¤È¡Ö¿Íµ¤¡ÊPER¡Ë¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢Íø±×¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈEPS¤Ï¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
PER¤Ï¡¢¡ÖÅö´ü½ãÍø±×¤Î²¿ÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö³ä°Â¡×¡Ö³ä¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿Íµ¤²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Î»ØÉ¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎPER¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤19ÇÜ¡Ê2025Ç¯11·î7Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç¤¹¡£À®Ä¹À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤ÐPER¤¬30ÇÜ¡¢40ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9861¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡¢À®Ä¹³ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢PER40ÇÜ°Ê¾å¤ÇÉ¾²Á¡Ê2025Ç¯11·î7Æü»þÅÀ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤¬¡Ö¾å¤¬¤ë¡×¤â¡Ö²¼¤¬¤ë¡×¤âÍýÍ³¤ÏÆ±¤¸
¡Ö³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢PER¤«EPS¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
PER¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿Íµ¤²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Î»ØÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÌÀ¤ë¤±¤ì¤ÐPER¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿Íµ¤Í¥ÂÔ¤Ê¤É¤Ç¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
EPS¤Ï¶ÈÀÓ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
µÕ¤â¤·¤«¤ê¤Ç¤¹¡£PER¤«EPS¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¶ÈÀÓ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤¬½Ð¤ì¤ÐEPS¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¾å¾º¤¬¡Ö¿Íµ¤¡ÊPER¡Ë¡×¤òÎä¤ä¤¹¥ï¥±
¤Þ¤¿°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈPER¤Ï²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Íø¾å¤²¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÀ®Ä¹³ô¤Û¤É¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊEPS¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âPER¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë2021¡Á2023Ç¯¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥¹³ô¤ÎPER¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
