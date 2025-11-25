½÷»Ò¥´¥ë¥Õ²«¶âÀ¤Âå¡ÖÈþ¤·¤ËÙ»ÐËå¡×¤¬¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡Ä¿·³ÀÈæºÚ¡¢»°±ºÅí¹á¤é¤âº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ
ËÙ¿¿¼î¤µ¤ó¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¸¤ã²¿¤«µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¥´¥ë¥Õ»¨»ï¤Ë´üÂÔ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥«¥Ç¥«¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°²óµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡Ø¡Ö¥´¥ë¥Õ¹ñÂÎ¤ÎÂåÉ½¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤Ë¡×ËÙ¿¿¼î¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ô¶ìÌå¤ÎÆü¡¹¡Õ¡Ù
¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î³¤¤òÁ°¤Ëµ±¤¯¿¿¼î¡×
º£¡¢»ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ»¨»ï¤Ç°ìÈÖ¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¡Ø½µ´©¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù»ï¡Ê2013Ç¯1·î29Æü¹æ¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤Ï½÷»Ò¥´¥ë¥Õ²«¶âÀ¤ÂåÆ´¤ì¤ÎµÜÎ¤ÍõÁª¼ê¤ÈµÜÎ¤Èþ¹áÁª¼ê¡£¿·Ç¯Áá¡¹¤Î¹æ¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÈþ¾¯½÷¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Ã£¤¬¡¢7¥Ú¡¼¥¸¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤º¤Ð¤ê¡ÖÁ´¹ñÈþ¾¯½÷¥¸¥å¥Ë¥¢¿Þ´Õ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅö»þ¹â¹»3Ç¯¤Î¿¿¼î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î³¤¤òÁ°¤Ëµ±¤¯¿¿¼î¡×¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Á°¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤ó¡£¿¿¼î¤µ¤ó¤Ï²áµî¤ÎÅÐ¾ìµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤âÈà½÷¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÂÀ×¡¢¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¼î¤µ¤ó¤ÏÄ¹¤¤È±¤¬É÷¤ËÍÉ¤ì¡¢¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¼Â¤Ë²ÄÎù¡¢¶»¥¥å¥ó¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¥¹¥¤¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ÏÓ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ó¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤¯¥×¥í¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡¢Âþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Ë¤Ï¿¿¼î¤µ¤ó¤ÎËå¤µ¤ó¤´¤µ¤ó¤¬¡¢Åö»þÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¡Á¤ó»ÄÇ°¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼Ì¿¿¤Ï·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë»ÐËåÂ·¤Ã¤Æ¤ÎÃçÎÉ¤·¥é¥¦¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ»ÐËå¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¡¢ÌÇÃã¶ìÃã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤Î»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¤Ï¡¢¤³¤ÎÈþ¿Í»ÐËå¤¬¤¤¤Æ¤³¤½À®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤ò¤È¤¤á¤¯ï£¡¹¤¿¤ë¥×¥í¤¬¤º¤é¤ê
¤Á¤Ê¤ß¤Ë3¥Ú¡¼¥¸°Ê¹ß¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢Ã£¤Ï¸½ºßÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤º¤é¤ê¡£Îã¤¨¤Ð¿·³ÀÈæºÚ¡¢»°±ºÅí¹á¡¢±ÊÊöºé´õ¤Ê¤Éº£¤ò¤È¤¤á¤¯ï£¡¹¤¿¤ë¥×¥í¤¬¤ï¤ê¤È¾®¤µ¤á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê2013Ç¯Åö»þ¤Î½÷»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤Ï¡¢ËÙ»ÐËå¤¬¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¡¢AKB48¤äÇµÌÚºä46¤Ê¤é¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤éÂçÃ«¤È»³ËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤É¸½¼Â¤ÏËÙ¿¿¼î¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¤òºÇ¸å¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¼¤á¤Æ¡¢¶õÇò¤Î10Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£Ëå¤Î¤µ¤ó¤´¤µ¤ó¤â¡¢Âç¤¤Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥×¥í¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¶öÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹æ¤Î½µ´©¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»ä¤â¡Ö89¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¡²è²È¤ÎÊ¡ËÜ¿¹Ô¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤â¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê²æ¡¹¤Ï2013Ç¯¤Î1·î29Æü¹æ¤Î¡Ø½µ´©¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù»ï¾å¤Ç¡¢¥Ë¥¢¥ß¥¹ÅÐ¾ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤ª¸ß¤¤12Ç¯¸å¤ËÄ¾ÀÜ½Ð²ñ¤¦¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ë¤è¤·¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤Í¡£¤¢¤ì¤«¤éÅçÁÒÀéÂå»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡×¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ²«¶âÀ¤Âå¡×ÃÂÀ¸Á°Ìë
¤½¤ì¤Ç¤Ï2013Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òºÆÅÙÇÒÆÉ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ»ö¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢ËÙ¿¿¼î¡õ¤µ¤ó¤´»ÐËå¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½Â¬½ÐÍè¤½¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤³¤Î¹æ¤ÏµÜÎ¤ÍõÁª¼ê¤¬É½»æ¤Ç¡¢ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¾¯½÷Ã£¤Î°ìÉô¤Ï¸å¤Ë²«¶âÀ¤Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤Î²«¶âÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÜÎ¤ÍõÁª¼ê¤ÎÂç³èÌö¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¡¢¥á¥¥á¥Æ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤¿Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿»þÂå¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸·Ì©¤Ë¤Ï1998Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤¬½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¿·³ÀÈæºÚ¡¢Èª²¬Æàº»¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤Ê¤É10¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤¬²«¶âÀ¤Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëå¤Î¤µ¤ó¤´¤µ¤ó¤¬²«¶âÀ¤Âå¤Î¤Ò¤È¤Ä²¼¤Ç¡¢¤â¤í±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¡£»Ð¤Î¿¿¼î¤µ¤ó¤Ï²«¶âÀ¤Âå¤è¤ê2¤ÄÇ¯¾å¡¢¤½¤ÎÊ¬¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤é¿¿¼î¤µ¤ó¤¬¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º£¤ÏÀÐÀîÎËÁª¼ê¤äµÜÎ¤ÍõÁª¼ê¤Ê¤É¹â¹»À¸¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤¹¤ë¡¢Áá½Ï¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¿¿¼î¤µ¤ó¤¬¿Æ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¼¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¸Â³¦¤ò¤¦¤¹¤¦¤¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼¡²ó¤Ï»Ð¤Î°Õ»×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀËå¡¢¤µ¤ó¤´¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤¿ÏÃ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ø¥´¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦ËÙ¿¿¼î¤¬¡ÔÉã¿Æ¤Î»ÙÇÛ¡Õ¤«¤éÃ¦½Ð¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ö»ÐËå¤½¤í¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ»¤Ø¡×¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ù
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¥´¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦ËÙ¿¿¼î¤¬¡ÔÉã¿Æ¤Î»ÙÇÛ¡Õ¤«¤éÃ¦½Ð¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ö»ÐËå¤½¤í¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ»¤Ø¡×¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï