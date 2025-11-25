¹ø¤ÎÀþ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡Ä¥½¥é¡¢¥â¥Î¥¥Ë»Ñ¤ÇÍÅ±ð¤ÊÈ©¸«¤»¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥ÉSHOT¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MAMAMOO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥é¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ËÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥é¡¢Æ©¤±¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
µî¤ë11·î22Æü¡¢¥½¥é¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤ËÊ£¿ôËç¤Î¶á¶·¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥½¥é¤Ï¡¢¹âÁØ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹õ¿§¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¤ÎÆü¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥é¤ÏÆ±Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSolar 3rd CONCERT¡ÎSolaris¡Ï¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÀþ¤¬ºÝÎ©¤Ä»ÑÀª¤«¤é¡¢¿åÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÏÓ¤ò¹¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¡¢¥µ¥ó¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÆüº¹¤·¤ò¼×¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£ÅÔ»Ô¤ÎÁ´·Ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¥×¡¼¥ë¤È¥½¥é¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¥Û¥Ã¥È¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥é¤ÏÍè¤ë11·î30Æü¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡ÎSolaris¡Ï¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤À¡£