Snow Man º´µ×´ÖÂç²ð¡Ö½ã°¦Êª¸ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¶¯¤¯»×¤¨¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×
11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤òÇä¤ëÆó»ù¤ÎÊì¡¦²Æ´õ¤ò±é¤¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤¬²Æ´õ¤é¿Æ»Ò¤ò½õ¤±¤ë³ÊÆ®²È¡¦Â¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ¤¯¤Þ¤À¤é¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿±ð¤Î¤Ê¤¤È±¡¢¡Ö¿È¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤É¹½¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¬»à¤Î·ÁÁê¡£ÈþËÆ¤òÉõ°õ¤·¤¿ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤Ç¡¢½ª»Ï´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ëËÌÀî¤µ¤ó¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤È³ÊÆ®µ»¤ÎÆÃ·±¤ò½Å¤Í¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼«¿È¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡£¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥2¿Í¤Î¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤«¤éÀ¸¤¸¤ë²½³ØÈ¿±þ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤ÇSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿Ëà·Ã¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦³¤¡£ÌòÊÁ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÈSnow Man¤Î¥°¥ë¡¼¥×°¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1²ó¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿Âè2²ó¤ËÂ³¤¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÂ¿Ëà·Ã¤Ø¤Î¿¼¤¤»×¤¤¡¢º£²ó¤Î¶¦±é¼Ô¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¶È¤ÈÀ¼Í¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ
¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢³¤¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤Î´Ø·¸À¡£º£²ó³¤¤È¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤äÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½ã°¦¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£ËÍ¤ÏÀè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¶»¥¥å¥ó·Ï¤ä¥¥é¥¥é·Ï¡¢³Ø±à¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢½ã°¦Êª¸ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È´¶¾ðÅª¤Ë½ã°¦¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡¢¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡×
·àÃæ¡¢³¤¤¬´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¿Ëà·Ã¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤¤´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¾ÇÁç´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤¿É½¾ð¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£
¡ÖÂ¿Ëà·Ã¤Î¤³¤È¤¬¿´¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¤¤¯¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é½Ð¤¿¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡Ø¤Ï¤¡¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÃ¦ÎÏ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈà½÷¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¶¯¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¤È¤¤¤¦¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬¡ØÂç¤¤¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤«¤é»×¤¤¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶³Ð¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¡Ö°ìÈ¯ÌÜ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤³¤Î¼Á´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¡©¡×
ËÜºî¤Ë¤Ï¥É¥é¥Ã¥°Ì©Çä¤Î¸µÄù¤á¡¦¥µ¥È¥¦¤È¤·¤Æ¡¢SUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬±éµ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢É½¸½¤¹¤ë¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÌò¼Ô¤âÉ½¸½¼Ô¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¤ó¤À!?¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¼Çµï¤ò²ð¤·¤ÆÈ©´¶¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¼þ¤â¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ï¤º¤ÎÎÎ°è¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø°ìÈ¯ÌÜ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤³¤Î¼Á´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¡©¡¡¥¨¥°¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌòÅª¤Ë¤â¡Ø¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤³¤ÎÉÝ¤µ!?¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿¼¤ß¤¬¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ö¡¼¤ä¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ËÌÀî·Ê»Ò¤È¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î¡ÖÉ¿ÊÑ¤¹¤ë¼Çµï¡×¤Ë¶ÃØ³
À¸³è¤Ëº¤µç¤·¡¢·ÐºÑÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡£³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Ìë¤ÏÉ÷Â¯¾î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯½÷À¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¡£À¨¤ß¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë±éµ»¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¾¸°®¤¹¤ë2¿Í¤ò¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤ªåºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ç°ìÈÖåºÎï¤ÊÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤¤¤¶¼Çµï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡¢¤ä¤Ä¤ì¤¿Êì¿Æ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ÎËÌÀî·Ê»Ò!?¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤«¤»¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤«¤¹¤Ã¤ÆÁêÅöÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡ØËÌÀî·Ê»Ò¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¡Ù¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£³¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²Æ´õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿Ëà·Ã¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤è¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ØÈà½÷¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¬·ã¤·¤¤¿Í¡£¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¡¢¡ØÂ¿Ëà·Ã¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À!?¡Ù¤È¡£¤ª¼Çµï¤Ï¤½¤Î¿Í¤«¤é½Ð¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎÉý¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦¿¿µÕ¤Î¡¢Á´Á³°ã¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
Â¿Ëà·Ã¤Ã¤Æ¡¢¸ýÄ´¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¹¤®¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¿Ä¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁ°²ñ¤Ã¤¿ÁÇ¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÁ´Á³¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤©¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¿Í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤âÀ¼Í¥¤Î»Å»ö¤âº¬Äì¤Ï°ì½ï
À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¼¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤¤º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£ÇÐÍ¥¶È¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¾Êý¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±Ç²è¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤Î»£±Æ¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸»þ´ü¤Ç¡£Î¾Êý¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¼Çµï¤Î´¶³Ð¤È±Ç²è¤Î¼Çµï¤Î´¶³Ð¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë³è¤«¤»¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÎ¾Êý¤È¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯Á°¤À¤í¤¦¤¬±ÇÁü¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢·ë¶ÉÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥¯Á°¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Á´Á³°ã¤¦¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤âÀä»¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¡¢É½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ì½ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÁÐÊý¤Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢À¼Í¥¤Î»°ÌÚâÃ°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡ØÀ¼Í¥¤ÏÀ¼ÂÓ¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Ç¤Î±éµ»¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂß¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º¬Äì¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿ºÝ¡¢Â¿Ëà·Ã¤ÎÁÔÀä¤Ê»î¹ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¤¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²Æ´õ¤ÈÂ¿Ëà·Ã¡¢¤½¤·¤Æ³¤¤Ï¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²Ö¤Ïºé¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º´µ×´ÖÂç²ð¡Ê¤µ¤¯¤Þ¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2012Ç¯Snow Man·ëÀ®¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡Ê22/±ÑÊÙ´ÆÆÄ¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡Ê24/ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ê¡Ç20¡Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É will+Dress¡×¡Ê22¡Ë¡¢¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×(25)¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù
¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÊú¤¨¤ÆÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿²Æ´õ¤Ï¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤µ¤¨º¤¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¶öÁ³¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤â¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê²Æ´õ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë³ÊÆ®²È¡¦Â¿Ëà·Ã¡£Ìë¤Î³¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤²Æ´õ¤ò¸«¤«¤Í¡¢¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥ÉÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¤òÇä¤ê»«¤¤¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¶¸¤¤½Ð¤¹¡½¡½¡£11·î28ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£±¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÈSnow Man¤Ø¤Î»×¤¤¡×
