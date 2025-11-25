»ÆÇ­¤¬¿Ì¤¨¤ÆÌÄ¤­Â³¤±¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä¡£¸ÀÍÕ¤¬ÏÃ¤»¤ë¡ØÌë²ö¤êÇ­¡Ù¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ­¤ÎËÜ²»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Ç­¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£

¸Æ¤ó¤Ç¤âÍè¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¶á´ó¤ë¤È¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¯¡£¤«¤È»×¤¨¤ÐÆÍÁ³¡¢É¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¥ß¥ã¥¢¡×¤È´Å¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡É¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¡¢¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

Ì¡²è¡ØÌë²ö¤êÇ­¡Ù¤Ïºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¼Ã«¤«¤Û¤ë¤µ¤ó¤¬2015Ç¯¡¢Twitter¡Ê¸½X¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ºîÉÊ¡£

¡Öµã¤¯»Ò¤Ï¤¤¤Í¤¬¡Á¡×¤ÈÒì¤­¤Ê¤¬¤é¡ÈÎÞ¤ÎÆ÷¤¤¡É¤òÃµ¤·¡¢Ìë¤Î³¹¤ò×Ç×Ó¤¦Ç­¡¦±óÆ£Ê¿Â¢¡£

ÓÌ¤®¤Ä¤±¤¿Àè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄË¤ß¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´ÖÆ°Êª¤¿¤Á¡Ê¤È¤­¤É¤­Í©Îî¡Ë¡£

¡ÈÎÞ¤ÎÆ÷¤¤¡É¤òÊú¤¨¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÏÃ¤·½Ð¤¹¤Þ¤ÇÂÔ¤ÄÊ¿Â¢¡£Ê¿Â¢¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Ê¿Â¢¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¡¢°ìåß¤ÎË¾¤ß¤òÊú¤­¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£

º£²ó¤Ï¡¢Ç­¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£

¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡ÖÇ­¤Î°¦¾ðÉ½¸½¡×

Ìë¤Î³¹¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Æñ¤·¤½¤¦¤ÊÏ·¿Í¤¬Ê¿Â¢¤òÉ¬»à¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿Â¢¤ò¸«¤Ä¤±¡¢É¬»à¤Î·ÁÁê¤ÇÏ·¿Í¤Ï¸À¤¦¡£

¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¡×

Ê¿Â¢¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤ÏÏ·¿Í¤Î¼«Âð¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»ÆÇ­¤¬¿ÈÂÎ¤ò¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤«ºÙ¤¤À¼¤ÇÌÄ¤­Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤é¤·¤¤¡£±Â¤â¿å¤â½½Ê¬¤ËÍ¿¤¨¡¢¥È¥¤¥ì¤âÀ°¤¨¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë°ì¸þ¤Ëµã¤­»ß¤àµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï·¿Í¤ÏÇ®¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£

Ê¿Â¢¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯»ÆÇ­¤ò¸«¤Ä¤á´Ñ»¡¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¼¡¼¡£

¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö

¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¸ÍÏÇ¤¦Ï·¿Í¤ËÊ¿Â¢¤Ï¤½¤Ã¤È¶µ¤¨¤ë¡£

¡Ö¡Ø¤¹¤­¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×

¤½¤·¤Æ»ÆÇ­¤ÏÏ·¿Í¤Î¤¢¤°¤é¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ê»Ï¤á¤¿¡£

Ï·¿Í¤Ï¶Ã¤­¡¢¤¢¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¤¡£

»ÆÇ­¤ÏÁ´¿È¤Ç¡Ö¹¥¤­¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£

¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»ÆÇ­¤ÈÏ·¿Í¤ÎËèÆü¡£¤É¤ì¤À¤±¤Î²¹¤«¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£

Æ°Êª¤ËÆÃ²½¤·¤¿°åÎÅ¤äÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤¬À¤³¦¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±²ñ¼Ò¸øÉ½¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÄ´ºº¤·¤¿¡Ö²ÈÄí¤É¤¦¤Ö¤ÄÇò½ñ2024¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÎÇ­¤Î¼÷Ì¿¤Ï14.5ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¿Í¤è¤ê¤â¼÷Ì¿¤ÎÃ»¤¤Ç­¤¿¤Á¡£¤½¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë°¦¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤­¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÅÁð¤Ë°¦¾ð¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Ç­¤È¤ÎÆü¡¹¤Çµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£Ç­¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

¿¼Ã«¤«¤Û¤ë

Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯10·î¡¢Twitter¤Ë¤Æ¡ØÌë²ö¤êÇ­¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£°Ê¸å¡¢ËèÌë¤Î¤è¤¦¤Ë¹¹¿·¤òÂ³¤±¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¡£2017Ç¯¡ÖÌë²ö¤êÇ­¡×¤ÇÂè21²ó¼ê筭¼£ÃîÊ¸²½¾ÞÃ»ÊÔ¾Þ¡¢Âè5²ó¥Ö¥¯¥í¥°Âç¾Þ¤ÎÌ¡²èÉôÌçÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£

Ì¡²è¡ØÌë²ö¤êÇ­¡Ù¤¬µã¤±¤ëÍýÍ³¡£Ç­¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÉÀ¸¤­¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤ÎÍ¥¤·¤µ