「演技の上手い女優」ランキングを大公開…アラフォーの宮あおいが上位につけた「納得の理由」とは

近頃は作品の数が溢れかえり、本当に演技力のある女優が見つかりにくい。プロのドラマ通に「本物」を選んでもらった。

いま求められる演技力とは

インターネットの映像配信サービスで映画やドラマを観ることが当たり前になった。

その結果、視聴者が作品に求める要素が変わってきているという。日本テレビの編成部に在籍しながら、現在は大和大学社会学部教授を務める岡田五知信氏はこう語る。

「クオリティの高い海外ドラマは、字幕を見なくても登場人物の感情が伝わってきます。それほど役者のレベルが高い。ネット配信の作品を観て目の肥えた日本の視聴者は、日本の役者にも『演技力』を求めるようになったと感じられます」

そもそも演技力の上手下手はどのように判断するのだろうか。映画ライターの北村有氏は、こう解説する。

「時代によって、その基準は変わると思います。いまは自然で違和感のないリアルな表現が求められています。役者の名前が目立つよりも、役の存在感を表現できるほうがいい。その上で、普通の日常を生きているように表現ができ、視聴者の共感を生む役者が『上手い』とされているのではないでしょうか」

なかでも、特に演技力を求められるようになっているのが、女優だという。昭和の時代は美人女優が「清純なヒロイン」を演じるケースが多かったが、近ごろはシングルマザーや風俗嬢など、複雑な役どころが増えてきたからだ。

では、いまの基準に照らし合わせて演技が上手いのは誰か。ドラマの見巧者たち10人とドラマ関係者10人に、第一線で活躍している女優の中から10名を挙げてもらい、上から10点〜1点の点数をつけてランキング化した。

第４位はあの女優

トップとして名前を挙げる人は少なかったものの、多くの識者から高評価だったのが、現在放送中のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレ朝系、火曜21時〜）に出演している宮粼あおい（39歳）だ。本作は、大泉洋演じる冴えないサラリーマンが「超能力」を手に入れて、世界を救うことになるSFラブロマンス。主人公と一緒に住むことになった謎の女性・四季役を宮𥔎が務める。

民放連ドラ出演は13年ぶりということで話題だったが、復帰早々で4位につけた。

「彼女はある種の天才です。過度に表情を作ったり台詞を話したりせずとも、視聴者が感情移入できるような雰囲気づくりをやってのける。

四季には秘密があるようで、そのミステリアスゆえに主人公が惹かれてしまう演技が一級品なんです。主人公に甘える仕草や拗ねる様子が、とても自然体な演技で、作品全体の完成度を高めています。これは普通の役者にできることではありません」（ライターの木俣冬氏）

