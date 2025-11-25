ÃËÀ¤¬ÃËÍ§Ã£¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Îø°¦¤òÀ®½¢¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÃËÍ§Ã£¤Î¶¨ÎÏ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¿´¶¯¤¯¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Îø°¦¤È¤¤¤¦¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â´³¾Ä¤·¤Å¤é¤¤°ìÌÌ¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥´¥ì¥óÃËÀÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÃËÀ¤¬ÃËÍ§Ã£¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¼«Ê¬¤ËºÇ¶áÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤À¤È¡¢¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÍ§¿Í¤ÎÎø°¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤³¤½¡¢Îø°¦ÁêÃÌ¤Ë¸þ¤¤¤¿Áê¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡ÛÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤É¤Î¡Ö²¸¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤
¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤ÈÈà½÷¤ÏÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¸¤òÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ½÷Í§Ã£¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î²¸¤¬¤¢¤ëÍ§¿Í¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û²áµî¤ÎÎø°¦¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¬¡¢¿·¤·¤¤Îø¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤
¡Ö¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤Îø¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿Í§¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤À¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢½÷Í§Ã£¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿ÆÍ§¡Ù¤È¸Æ¤Ù¤ëÁê¼ê¤À¤±¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿ÆÍ§¤À¤±¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÍ§¿Í¤¬¾ã³²¤ÎÂ¿¤¤Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Û¤É¡¢ÂÇ¤ÁÇË¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ã³²¤¬Â¿¤¤Îø°¦ÏÃ¤Û¤É¡¢Â¾¿Í¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤Îø¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¿¿·õ¤ÊÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤À¤±¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ù¤ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÅ¸¤â´Þ¤á¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤À¤«¤éÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë½õ¸À¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û°ì¿Í¤Î½÷À¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ë°ìÅÓ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö£´Ç¯°Ê¾å¤âÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÅÓ¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤ÊÒ»×¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö½ã°¦¡×¤ÏÍ§¿Í¤Î½õÎÏ¤òÆÀ¤ë°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎø¤ò¤·¤¿¤È¤
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÎø¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÎø°¦ÏÃ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ÅÇÉ¤ÊÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃËÍ§Ã£¤â¡Ö¿¿·õ¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÍ§¿Í¤¬Îø¤ËÂÐ¤·¤Æ±ü¼ê¤¹¤®¤ë¤È¤
¡Ö¡Ø°ìÅÙ¤âÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë³«¤¤¤¿¹ç¥³¥ó¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¹ç¥³¥ó¤Î´´»ö¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ü¼ê¤ÊÍ§¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì¸«¥â¥Æ¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤Û¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤éº¬¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÃËÍ§Ã£¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸âÂöËá¡Ë
¡Ú£±¡Û¼«Ê¬¤ËºÇ¶áÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤À¤È¡¢¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÍ§¿Í¤ÎÎø°¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤³¤½¡¢Îø°¦ÁêÃÌ¤Ë¸þ¤¤¤¿Áê¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤ÈÈà½÷¤ÏÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¸¤òÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ½÷Í§Ã£¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î²¸¤¬¤¢¤ëÍ§¿Í¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û²áµî¤ÎÎø°¦¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¬¡¢¿·¤·¤¤Îø¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤
¡Ö¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤Îø¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿Í§¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤À¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢½÷Í§Ã£¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿ÆÍ§¡Ù¤È¸Æ¤Ù¤ëÁê¼ê¤À¤±¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿ÆÍ§¤À¤±¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÍ§¿Í¤¬¾ã³²¤ÎÂ¿¤¤Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Û¤É¡¢ÂÇ¤ÁÇË¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ã³²¤¬Â¿¤¤Îø°¦ÏÃ¤Û¤É¡¢Â¾¿Í¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤Îø¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¿¿·õ¤ÊÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤À¤±¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ù¤ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÅ¸¤â´Þ¤á¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤À¤«¤éÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë½õ¸À¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û°ì¿Í¤Î½÷À¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ë°ìÅÓ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö£´Ç¯°Ê¾å¤âÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÅÓ¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤ÊÒ»×¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö½ã°¦¡×¤ÏÍ§¿Í¤Î½õÎÏ¤òÆÀ¤ë°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎø¤ò¤·¤¿¤È¤
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÎø¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÎø°¦ÏÃ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ÅÇÉ¤ÊÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃËÍ§Ã£¤â¡Ö¿¿·õ¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÍ§¿Í¤¬Îø¤ËÂÐ¤·¤Æ±ü¼ê¤¹¤®¤ë¤È¤
¡Ö¡Ø°ìÅÙ¤âÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë³«¤¤¤¿¹ç¥³¥ó¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¹ç¥³¥ó¤Î´´»ö¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ü¼ê¤ÊÍ§¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì¸«¥â¥Æ¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É±ü¼ê¤ÊÃËÀ¤Û¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤éº¬¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÃËÍ§Ã£¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¸âÂöËá¡Ë