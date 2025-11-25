À¤³¦¤ËÄ©¤à¼ã¼ê¤ò»Ù±ç ¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤Î²Í¤±¶¶¡¡ UE¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦²ñÄ¹¤ÎÎëÌÚÂçÅÐ»á
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤¢¤ëUE¡¦¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤¿ÎëÌÚ»á¡á2025Ç¯6·î¡¢²ÃÆ£½¨ÉË»£±Æ
¥¹¥Ú¥¤¥ó4Éô¥ê¡¼¥°¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¡Ö¥¿¥¤¥«¡×¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÂçÅÐ»á¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Í»Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¿Í¤Ó¤È¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ»á¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾Ìç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎËÜµòÃÏ¥«¥ó¥×¥Î¥¦¤«¤éÅì¤ØÌó9¥¥í¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»ÔÃæ¿´Éô¤Î·öÓä¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó4Éô¥ê¡¼¥°¡¢UE¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦¤À¡£
¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¿¥¤¥«¡×¡£¼ÒÄ¹¤ÎÎëÌÚÂçÅÐ»á¡Ê46¡Ë¤Ï6·î¾å½Ü¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÅìµþ¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ë¤¬¡¢2¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òË¬¤ì¤ë¡£¤³¤Î½ÐÄ¥¤Ç¤Ï¡¢ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î·èÃÇ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
ÅþÃå¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢3µ¨È¾¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î2Æü¸å¤ËÂàÇ¤²ñ¸«¡¢¤µ¤é¤Ë2Æü¸å¤Ë¤Ï¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎëÌÚ»á¡£¡ÖÁ°´ÆÆÄ¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î4»î¹ç¤Ç1¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÁ°¤Ë»ä¾ð¤ÏÇÓ¤·¤¿¡£¡ÖÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤ÎÀÕÌ³¤À¤«¤é¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¹¤ó¤ÊÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô½Ð¿È¡£¼«¿È¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤Ç¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ç¤Ï¼«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£»°É©¾¦»ö¡¢³ÚÅ·¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÄÉã¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥«¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥«¡×¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¤Î·¤Äì¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥²¥ë¾õ¤Î¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥²¥ë¡×¤Î³«È¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2012Ç¯¤ËÉã¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î·ë²Ì¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥á¥¥·¥³¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¹æµã¤¹¤ëÅö»þ20ºÐ¤À¤Ã¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¸½¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¼ã¼Ô¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢µ×ÊÝ¤¬Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÏÈ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÃÎ¿Í¤â¥³¥Í¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼Ò°÷¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿¡£ÅÏ¹Ò¤¬Æñ¤·¤¤¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ò¾Ä¤Î¤ß¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥«¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤Ç¡¢¾å¾ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾å¾ì¤È¤ÏÊÌ¤Î·Á¤Ç¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢À½Â¤¹©¾ì¤òÃÖ¤¯¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¸½ÃÏ¤ÎÃæ³Ø¤È¹â¹»¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥³¡¼¥È¤ò´óÂ£¤·¤¿¡áÎëÌÚ»áÄó¶¡
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7²ó¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃæ³Ø¤È¹â¹»¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥³¡¼¥È¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯Áý¿Ê¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¸å¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç¿Ã¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿Éû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤ÎÈÈºá¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈó¹Ô¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Çµ¬Î§¤â³Ø¤Ù¤ë¡×
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Î½÷À¤¬¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤âÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¡ÖÂ»ÆÀ´ªÄê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬²÷Å¬¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢Âè2¡¢Âè3¤Î¡Êµ×ÊÝ¡Ë·ú±Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤¬³¤³°¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¼õ¤±»®¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î24Ç¯2·î¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î»Å»ö¤ÇÎëÌÚ»á¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î¥Ð¥ë¥È¥á¥¦¡¦¥Õ¥§¥é¥ó»á¤«¤é¡¢UE¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦¤ÎÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£1909Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°ú¼õÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥§¥é¥ó»á¤ÏUE¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈµìÃÎ¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö4Éô¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¤¬5000¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤À¤¬¡¢Çã¼ý¤·¤¿Åö½é¡¢¡Ö³°»ñ¡×¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¸½ÃÏ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Çã¼ý¤«¤é3Æü¸å¡¢Æ±¤¸¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»ÔÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼Àï¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢´ÑµÒÀÊ¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ò³Ö¤Æ¤ëÊÉ¤¬²õ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ÏµÞ¤¤çÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¤±¤¬¿Í¤ò³ÎÇ§¤·¤Ë¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚ»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹¥º¥¡¢¥¹¥º¥¡×¤È´¿·Þ¤Î¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤¿¡£°ìÊý¡¢°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤òÀ©»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÇã¼ý¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¹ñ¤Î´ë¶È¤¬¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡×
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢µÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Í»Ö¤ÈÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏËè²ó¡¢1»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¡Ö´ÇÈÄ¤ÎÊ¸»ú¤Ï¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¸ì¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÍÑ¤Î¥Ð¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥¹¤Î¼êÇÛ¤Ï¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌÌõ¤òÄÌ¤·¤ÆÎëÌÚ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏUE¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦¤ÎÉû²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥é¥ó»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬ÈãÈ½¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤ÇÎëÌÚ»á¤ò¸«¤«¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤òµá¤á¤Æ¹ÔÎó¤òºî¤ë¡£
²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£¤ÎµÄ°÷¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»Ô¤Î´´Éô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ó¡¼³èÆ°¡×¤À¡£
¾¡¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦
¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¸½ºß¡¢¿Í¹©¼Ç¤À¤¬¡¢3Éô¾º³Ê¤Ë¤ÏÅ·Á³¼Ç¤Ø¤Î²þ½¤¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤È¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÀìÍÑ¤Î¤â¤Î¤ò·úÀß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ÜÀßÀ°È÷¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï»Ù±ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤À¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢2¡Á3Ç¯¤À¤±¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤È¹ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
Self-rating sheet¡¡¼«¸ÊÉ¾²Á¥·¡¼¥È
ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¡£¤³¤Î²Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é4¿Í¤Î¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤¬Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ä³¤³°·Ð¸³¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ï¤½¤Î»þ¤È¾õ¶·¤Ç°ã¤¦ÌÌ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡£Á´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö3¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï2030Ç¯¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°1Éô¤Ø¤Î¾º³Ê¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¤Þ¤ÀÌÜ»Ø¤»¤ë¡£ËèÇ¯¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç·Ð±Ä¤·¤¿¤¤¡×
ÁÏ¶È²È¤Î3ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ØÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Ò°÷¤âËÜ¿´¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤ÏÀ½Â¤¶È¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁÏÂ¤¶È¡£¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ì´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º¤Æñ¤¬Â¿¤¤³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¤ËÄ©¤à°ÕµÁ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¦¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¡£¿Í¤È´¶¾ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤³¤½¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤ë»þ¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¤À¤«¤é¡×
1978¡¡ÀÅ²¬¸©À¶¿å»Ô¡Ê¸½ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
2001¡¡»°É©¾¦»öÆþ¼Ò
2004¡¡³ÚÅ·Æþ¼Ò
2006¡¡¥¿¥¤¥«Æþ¼Ò¡¢¼èÄùÌò½¢Ç¤
2012¡¡¥¿¥¤¥«ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹½¢Ç¤
2019¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç°û¿©¶È¤Ë¿Ê½Ð
2021¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÄù·ë
2024¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó4Éô¤ÎUE¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¦¤òÇã¼ý¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤