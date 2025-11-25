Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÂÐÆüÀïÀþ³ÈÂç¡×¤È¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¡½¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¡Ý¡ÖÁí½ñµ4Áª¡×¤È¤¤¤¦·Ù²ü¥é¥¤¥ó
´õË¾¤Ï³°¤ì¡¢ÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ
¡ÖÆüÃæ¤¬¤¹¤ì°ã¤¦ÍýÍ³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¿·Ãø¤¬£³ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¡ÖÆüÃæÂÐÎ©¤òÍ½¸«¤·¤¿ËÜ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Ï¢ºÜÂè812²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÈãÈ½¡×¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÃæ¹ñÂ¦¤Î¿¿°Õ¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿¡£
¢¨
Àè½µ¤Î¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¡Ø10¤Î¤ª²È»ö¾ð¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ìó1Ëü5000»ú¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÈ¯¸À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿¿°Õ¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É·ã¹·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¿ä»¡¤·¤¿µ»ö¤À¡£
¤½¤Îµ»ö¤Î¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¡¢¤³¤¦µ¤·¤¿¡£
¡ã»ä¤Ïº£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ñ§¸ö¡Ê¤®¤ç¤¦¤³¤¦¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö½¤¤¤â¤Î¤Ë³¸¡Ê¤Õ¤¿¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂæÏÑÍ»öÏÀµÄ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
ÂçÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤â¡ÖÀµ¤·¤¯È÷¤¨¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡ÊµÕ¤Ë¹ñ²ñ¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤È¤¤¤¦¡Ö¿²¤¿»Ò¤òµ¯¤³¤¹¡×·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤¬¡Ë¡£¡ä
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÈ¯¤Ê¡ÖÂæÏÑÍ»öÏÀµÄ¡×¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤È´õË¾¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤¿¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÄÏÀ¤äÈ÷¤¨¤¬³èÈ¯¤À¡£¤À¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡Ö¥¿¥Ö¡¼»ë¡×¤µ¤ì¡¢½àÈ÷¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
µÕ¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤âÊú¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¿ÍÌ±²òÊü·³¡Ê¶¯¹ÅÇÉ¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿²¤¿»Ò¤òµ¯¤³¤¹¡×·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ËÜÅö¤Î´íµ¡¤ò¾·Íè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´í×ü¤Ç¤¢¤ë¡£
Àè½µ¤Îµ»ö¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤«¤é°ì½µ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢´õË¾¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢ÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ö¤ó¤à¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Íû¶¯¼óÁê
11·î22Æü¡¢23Æü¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢°ÛÎã¤Å¤¯¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£²Âç¹ñ¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·çÀÊ¡£¤â¤¦°ìÊý¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢Íû¶¯¼óÁê¤¬»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À»þ¤Ï¹³µÄ¤Î¡Ê¡©¡ËÂàÀÊ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬°§»¢¤ËÍè¤ë¤Î¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¡¢Æ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¶¦»ºÅÞ½øÎó¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ´´Éô¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö¿ÆÆüÇÉ¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍû¼óÁê¤µ¤¨¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤ä¡Öµ´¤Î·ÁÁê¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¡ÖÃæÆî³¤¡×¡ÊËÌµþ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤Î¿¦½»ÃÏ¡Ë¤Î¡ÖÈ¿Æü¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¡Ö²¾Àâ¡×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡ã½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤ÎÌÜ²¼¤ÎÌî¿´¤Ï¡¢¡ÖÁí½ñµ4Áª¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉðÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë>
¤³¤Î¡Ö²¾Àâ¡×¤¬¡¢¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¤È°ìÂÎ¤É¤¦´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´ü¤Ï¡¢À¾Îñ¤ÇËöÈø¤¬¡Ö2¡×¤È¡Ö7¡×¤ÎÇ¯¤Î½©¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢4Ç¯¤´¤È¤Ë³«¤«¤ì¤ëÂçÅýÎÎÁª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢14²¯¹ñÌ±¤òÊú¤¨¤ëÃæ¹ñ¤Î»ö¼Â¾å¤Î¥È¥Ã¥×¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ¡Ë¤ò·è¤á¤ëºÇ½ÅÍ×¤ÎÀ¯¼£¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¤À¤¬¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤Ï¡¢1²¯27Ëü¿Í¡ÊºòÇ¯Ëö»þÅÀ¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¾å¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â·ãÎõ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÆâ¤Î¡Ö¸¢ÎÏÆ®Áè¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¹¥Îã¤¬¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè20²óÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö2´ü10Ç¯¡×¤Ç¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄ¹Ï·¡×¡Ê°úÂà¤·¤¿¸µ¶¦»ºÅÞ´´Éô¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÂ³Åê¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢À¤³¦¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÂ³ÅêÈ¿ÂÐ¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¤Ã¤¿¸Õ¶ÓÞ¹Á°Áí½ñµ¤ò¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤ÎµÄ¾ì¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¡¢¸ÕÁ°Áí½ñµ¤é¤¬¡Ö¼¡¤ÎÁí½ñµ¡×¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¸Õ½Õ²ÚÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡Ê¥È¥Ã¥×25¡Ë¤ò¡¢¤½¤Î²¼¤ÎÃæ±û°Ñ°÷¡Ê¥È¥Ã¥×205¡Ë¤Ë½³Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½¬Áí½ñµ¤¬¡Ö°ÛÎã¤Î3´üÌÜ¡×¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÂçµÁÌ¾Ê¬¡×¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½¬Áí½ñµ¤Ï¡¢ÆâÉô¤Ç¤³¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤ÀÂæÏÑÅý°ì¤ÎÂç¶È¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÂç¶È´°À®¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤È5Ç¯¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÄ¹Ï·¡×¤ä´´Éô¤¿¤Á¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¡¢½¬Áí½ñµ¤Ï°ÛÎã¤Î¡Ö3´üÌÜÂ³Åê¡×¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡½¡½¡£
°Ê¾å¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É3Ç¯Á°¤Ë¡¢ËÌµþ¤ÎÀ¾Â¦³°¸ò´±¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤¿¡Ö±½ÏÃ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯²¿½½Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿¿Áê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÂæÏÑÅý°ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¸µ¶§¡×¤ÏÆüËÜ
¤È¤â¤¢¤ì¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÃæÂæ´Ø·¸¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
Âè°ì¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î20Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÇÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£ÍêÀ¶ÆÁ»á¤ÏÂæÏÑ»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÆÈÎ©»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤ÁíÅý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀïÆ®ÂÖÀª¥â¡¼¥É¡×¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂèÆó¤ÎÅ¾µ¡¤¬¡¢º£Ç¯11·î7Æü¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æü¤À¡£¤½¤ì¤«¤é2½µ´ÖÍ¾¤ê¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¡ÖÀïÆ®ÂÖÀª¥â¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ÆüÁý¤·¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÌäÂê¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñÂ¦¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¡ÖÌ·Àè¡×¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤À¡£¤À¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÂæÏÑÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂæÏÑ¤òÅý°ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¸µ¶§¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÆüÀ¶ÀïÁè¡Ê1894Ç¯¡Á1895Ç¯¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢ÌµÍý¤ä¤êÀ¶¹ñ¤«¤éÂæÏÑ¤ò³ä¾ù¤µ¤»¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ç14Ç¯¡Ê1931Ç¯¡Á1945Ç¯¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¯Î¬ÀïÁè¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¹ñ¶¦ÆâÀï¡Ê1946Ç¯¡Á1949Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦»ºÅÞ·³¤ÏÂæÏÑÅý°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆüËÜ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¤Î¡Ö¹â»ÔÈãÈ½¡×¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤½¤â¤½¤âÏÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯11·î¤ÎÂè18²óÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¿ÍÌ±Âç²ñÆ²2³¬¤Îµ¼ÔÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ö¤µ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¿·Áí½ñµ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î»þÂå¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡¢¤³¤¦Äê¤á¤¿¡£
¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤Ê¤ëÉü¶½¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¡×¡ÊÎ¬¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡×¡Ë
¤³¤Î¤³¤È¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢»ä¤ÏÅö»þ¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½¬¿·Áí½ñµ¤Ï¡¢¥¢¥Ø¥óÀïÁè¡Ê1840Ç¯¤ÎÃæ±ÑÀïÁè¤Ç¡¢ÇÔËÌ¤·¤¿À¶¹ñ¤Ï°Ê¸å¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤¿¡Ë¤ÈÆüÀ¶ÀïÁè¤ÎÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤³¤È¤ò¡ØÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤ÆÅú¤¨¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÅþÄìÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¦»ºÅÞ°÷¤¬Åú¤¨¤ë¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¿·»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¡×¤¬¡¢¤³¤Î13Ç¯´Ö¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê·³³ÈÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£º£·î5Æü¤Ë¤â½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡¢³¤ÆîÅç»°°¡¤Î·³¹Á¤ËÉë¤¡¢3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤Î¹ÃÈÄ¤Ë¡¢Ìó2000¿Í¤ÎÊ¼»Î¤é¤òÄ¾Î©ÉÔÆ°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢¸·¤«¤Ê½¢Ìò¼°Åµ¤òµó¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢CCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç¡¹Åª¤ËÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö21À¤µª¤ÎÆüÀ¶ÀïÁè¡×¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤«
°ì¤Ä¤Î¶½Ì£¿¼¤¤Èæ³Ó¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆüÀ¶ÀïÁèÁ°¤ÎÆüËÜ¤È¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¡×µÚ¤Ó¡ÖÆüÀ¶ÀïÁèÁ°¤ÎÃæ¹ñ¤È¸½ºß¤ÎÆüËÜ¡×¤Î¾õ¶·¤òÈæ¤Ù¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ãÆüÀ¶ÀïÁèÁ°¤ÎÆüËÜ¡ä
ÉÙ¹ñ¶¯Ê¼¡¢¿£»º¶½¶È¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢·³»öÎÏ¤È·ÐºÑÎÏ¤òÁý¶¯¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¿·¶½Âç¹ñ¤È¤·¤ÆÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢1882¡ÊÌÀ¼£15¡ËÇ¯¤Ë»³·ÁÍÊþ¼óÁê¤¬¡Ö·³´Ï48ÀÉ¡×¤òÄó¾§¤·¡¢1890¡ÊÌÀ¼£23¡ËÇ¯¤ÎÄë¹ñµÄ²ñÈ¯Â»þ¤Ë¡Ö¼ç¸¢Àþ¡×¡Ê¹ñ¶Àþ¡Ë¤Î¼é¸î¤È¡ÖÍø±×Àþ¡×¡Ê´Ë¾×ÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ëÄ«Á¯È¾Åç¤Ê¤É¡Ë¤ÎËÉ±Ò¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Â¾¤È¤ÎÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤ò²þÀµ¤·¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤Ë¤è¤ë¡Ö´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¡×¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1881¡ÊÌÀ¼£14¡ËÇ¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾ÊýÀµµÁÂçÂ¢¶ª¡ÊºâÌ³Áê¡Ë¤Ë¤è¤ë¶Û½ÌºâÀ¯À¯ºö¡Ê¾¾Êý¥Ç¥Õ¥ì¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢Êª²Á¤Î²¼Íî¤È¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶·¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀ¼£Å·¹Ä¤È°ËÆ£ÇîÊ¸¼óÁê¤Ï³«Àï¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·³¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ã¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¡ä
¶¯¹ñ¶¯·³¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢·³»öÎÏ¤È·ÐºÑÎÏ¤òÁý¶¯¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¿·¶½Âç¹ñ¤È¤·¤ÆÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢2012Ç¯¤Î½¬¶áÊ¿Áí½ñµ»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶õÊì¤ò3ÀÉ¿Ê¿å¤µ¤»¡¢¼ç¸¢¡¦ÎÎÅÚÊÝÁ´¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÍø±×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¡Ö´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¡×¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¤«¤é3Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î¡Ö¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Êª²Á¤Î²¼Íî¤È¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶·¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬³«Àï¤ËÀÑ¶ËÅª¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢·³¤¬Ë½Áö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÆüÀ¶ÀïÁèÁ°¤ÎÃæ¹ñ¡ÊÀ¶¹ñ¡Ë¡ä
ÆüËÜ¤Î·³³È¤ÈÄ©È¯¤¬¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢·³»öÈñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ·³´Ï¤ò²¤½£¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¤ê¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤ËÄ´Ää¤ä°Ò³Å¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾ÂÀ¹¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÌµþ¤ÎÄ«Äî¤â¡¢¹ñÌ±¤â¡¢Ê¿ÏÂ¥Ü¥±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Íû¹ã¾ÏÄ¾ÎìÁíÆÄ·óËÌÍÎÄÌ¾¦Âç¿Ã¤äÃúÆò¾»ÄóÆÄ¤é·³´´Éô¤¬¤¤¤¯¤é´íµ¡¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢Ä«Äî¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤òÌ¿¤¸¤ë¤Î¤ß¤ÇÂÐ½è¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£
¡ã¸½ºß¤ÎÆüËÜ¡ä
Ãæ¹ñ¤Î·³³È¤ÈÄ©È¯¤¬¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢ËÉ±ÒÈñ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÈ¿·âÇ½ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÆ±»Ö¹ñ¤Ê¤É¤Ë¶¦Æ±ËÉ±Ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬»àµî¤·¡¢À¯ÉÜ¤â¹ñÌ±¤âÊ¿ÏÂ¥Ü¥±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«±ÒÂâ¤ä³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬´íµ¡¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ê¿ÏÂÏ©Àþ¤òµá¤á¡¢ÂÐ½è¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆüÀ¶ÀïÁèÁ°¤ÎÆüËÜ¤È¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¡×¡¢µÚ¤Ó¡ÖÆüÀ¶ÀïÁèÁ°¤ÎÃæ¹ñ¤È¸½ºß¤ÎÆüËÜ¡×¤Î¾õ¶·¤¬¡¢¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÎò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¾õ¶·¤Ï¡Ö21À¤µª¤ÎÆüÀ¶ÀïÁè¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡Ö¹¶Àª¤ÎÉý¡×¤ò¹¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£11·î21Æü¤ÎÃæ¹ñ³°¸òÉôÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢20Ê¬¤Î²ñ¸«»þ´Ö¤ÇÌÓÇ«ÊóÆ»¶ÉÄ¹¤¬·×6¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Î3¤Ä¤¬ÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î2ÅÀ¤Ï¡¢¤Û¤Ü²áµî¤Î²óÅú¤Î½ÅÊ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÈÖÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
Ë±Ñà±Ò»ë¡Ê¹á¹Á¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹TV¡Ëµ¼Ô¡§¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏºÇ¶á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡×ËÉ±Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅ¾Çä¤·½ª¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬Éð´ïÍ¢½Ð¤ò¡Ö´ËÏÂ¡×¤·¤¿¸å¡¢½é¤á¤ÆÍ¢½Ð¤¹¤ë»¦½ýÉð´ï¤À¡£
Â¾¤Î¾ðÊó¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï°ÂÊÝ¾ò·ï¤Î3Ê¸½ñ¤ò²þÀµ¤¹¤ëÆ¤ÏÀ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤Î²þÀµ¤ä¡¢ËÉ±ÒÈñÁý²Ã¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤É¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤«¡©
ÌÓÇ«ÊóÆ»¶ÉÄ¹¡§¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡Íø¤Î¸å¡¢¡Ö¥«¥¤¥íÀë¸À¡×¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¸ø¹ð¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¹ßÉúÊ¸½ñ¡×¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅª¤ÊË¡Î§Ê¸½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎµÁÌ³¤òÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´°Á´¤ÊÉðÁõ²ò½ü¤äËÉ±Ò»º¶È¤òºÆµ¯¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ï¶áÇ¯Íè¡¢ÉÔÃÇ¤Ë¡Ö¼«¸Ê´ËÏÂ¡×¤·¡¢·³»öÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÉ±ÒÍ½»»¤Ï¡Ö13Ç¯Ï¢Â³Áý²Ã¡×¤Ç¡¢¿·°ÂÊÝË¡°Æ¤òÄÌ²á¤µ¤»¤Æ½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÉð´ïÍ¢½Ð»°¸¶Â§¡×¤â¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ°ÜÅ¾»°¸¶Â§¡×¤È²þ½¤¤·¡¢ÉÔÃÇ¤ËÉð´ïÍ¢½ÐÀ©¸Â¤ò²¡¤·¹¤²¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉð´ï¤Þ¤ÇÍ¢½Ð¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ö¶¼°Ò¤Î³È»¶¡×¤òÂçµó¤·¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ËÊ¼´ï¤Î¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤â²þÀµ¤·¡¢¡Ö³Ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤Ìõ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¤¤¢¤Þ¤Þ¤µ¤ËÀì¼éËÉ±Ò¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖºÆÉðÁõ¡×¤Ø¤ÎÆ»¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¿Í¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¤¼Á¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¤âÆüËÜ¤¬¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ»¤òºÆ¤Ó¿Ê¤ß¡¢Ê¿ÏÂÈ¯Å¸¤Î¾µÂú¤òÇË´þ¤·¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤Ï¤½¤ì¤ò¾µÂú¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÏµöÍÆ¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¤¿¤À¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤À¤±¤À¡£
°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜÈãÈ½¤ÎÉý¡×¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÌäÂê¡×¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÀµµÁ¡×¤òÀ¤³¦¤Ë³È»¶
Æ±¤¸¤¯21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤ÇÐüÁïÃó¹ñÏ¢Ãæ¹ñÂç»È¤¬¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÃæ¹ñ¤Ë´³¾Ä¤¹¤ëºø¸í¤Î¸À¹Ô¤Ø¤ÎïñÌÀ¡Ê¤»¤ó¤á¤¤¡Ë¤ÊÎ©¾ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ´Ê¤òÄó½Ð¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ñÏ¢¤ÎÁ´²ÃÌÁ¹ñ¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡ãÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¸øÁ³¤ÈÂæÏÑ¤Ë´³¾Ä¤¹¤ëÏª¹ü¤ÊÄ©È¯Åª¸ÀÏÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï1945Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬ÇÔÀï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½é¤á¤ÆÀµ¼°¤Ê¾ì¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤ò¿áÄ°¤·¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò´ØÏ¢¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿½é¤á¤Æ¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ËÉðÎÏ²ðÆþ¤ò»î¿Þ¤¹¤ëÌî¿´¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢½é¤á¤ÆÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉðÎÏ°Ò³Å¤òÈ¯½Ð¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤Ë¸øÁ³¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÀÏÀ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æºø¸íÅª¤Ç¡¢¤·¤´¤¯´í¸±¤Ç¡¢À¼Á¤È±Æ¶Á¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎô°¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï½Å¤Í¤Æ¡¢¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤È¶¯Îõ¤Ê¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Þ¤À²ù¤¤²þ¤á¤º¡¢ºø¸í¤Î¸ÀÏÀ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Ë¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤È¡¢·èÁ³¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¤Î´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÀÏÀ¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤È¹ñºÝ´Ø·¸¤Î´ðËÜ½àÂ§¤Ë¸·½Å¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¸·½Å¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤¿14²¯¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¤ËÁø¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤Î¿ÍÌ±¤Ø¤Î¸øÁ³¤¿¤ëÄ©È¯¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿ÀÀ»¤ÊÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë³°Éô¤Î´³¾Ä¤âÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤âÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¾ðÀª¤ËÉðÎÏ²ðÆþ¤·¡¢¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·èÁ³¤È¡¢¡Ö¹ñÏ¢·û¾Ï¡×µÚ¤Ó¹ñºÝË¡¤¬ÉÕÍ¿¤·¤¿¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢·èÁ³¤È¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚÊÝÁ´¤ò»à¼é¤¹¤ë¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÇÔÀï¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÎò»Ë¤ÎºáÀÕ¤ò¿¼¹ï¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿À¯¼£Åª¾µÂú¤ò×í¼é¤·¡¢Àþ¤ò±Û¤¨¤¿Ä©È¯¤òÄ¾¤Á¤ËÄä»ß¤·¡¢ºø¸í¤Î¸ÀÏÀ¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ä
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¤ò´ñ²ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÀµµÁ¡×¤òÀ¤³¦¤Ë³È»¶¤µ¤»¡¢¡ÖÂæÏÑÅý°ìÂç¶È¤Î¥Ð¥Í¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÂæÏÑ¤ÎÇÏ¸µÁíÅý¤Î¡È°ÕÌ£¿¼¡É¤ÊÀ¼ÌÀ
11·î15Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÇÏ±Ñ¶å¸µÁíÅý¤Ï¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÄ¹Ê¸¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¹â»ÔÁáÉÄ¤¬È¯É½¤·¤¿ÂæÏÑÌäÂê¤ËÉðÎÏ²ðÆþ¤ò°Å¼¨¤·¤¿¸ÀÏÀ¤Ï¡¢¡ÊÃæ¹ñ¡ËÂçÎ¦ÆâÉô¤Î´¶¾ð¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÁØ»É·ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸¤¯¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤À¡£¤Þ¤¿ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¿Í¤ÎÍø±×¤È¤â¤Ö¤Ä¤«¤ë¤â¤Î¤À¡ä
ÁíÅý¤ò°úÂà¸å¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬Ãæ¤·¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤ëÇÏ¸µÁíÅý¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö½ñ¤±¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¡Ö¿¼ÆÉ¤ß¡×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÉ®Ã×¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬Æ³²ÐÀþ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿¿¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¡½¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¡Ý¡ÖÁí½ñµ4Áª¡×¤È¤¤¤¦¡Ö°ìËÜ¤ÎÀþ¡×¤Ç»×¹Í¤·¤Æ¤¤¤¯»ëÅÀ¤¬Âç»ö¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
