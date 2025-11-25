ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç¡Ö¥½Ï¢¤Ë¤è¤ëÏÂÊ¿Ãç²ð¡×¤Ë´üÂÔ¤·Â³¤±¤¿ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¡×
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
Ì¤Á½Í¤ÎÀïÁè¤Î¡ÖÉñÂæÎ¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¡Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ë¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®Ìî·½»Ê¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
½ÅÂç¤Ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÇ§¤á¤º
¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥½Ï¢¤Ë¤è¤ëÏÂÊ¿Ãç²ð¤Ë´üÂÔ¤·Â³¤±¤¿¡£
¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Ï¡¢Ï¢¹ç¹ñ·³¤Ë¤è¤ëÊÝ¾ãÀêÎÎ¡Ê¹ÖÏÂ¾òÌó¤Î¼Â¹Ô¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀêÎÎ¡Ë¡¢·³¤ÎÉðÁõ²ò½ü¡¢ÀïÁèÈÈºá¿Í¤Î½èÈ³¡¢ÎÎÅÚ¤Î½Ì¾®¤Ê¤É¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·³Éô¤ò½ü¤¤¤Æ¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¹¥¾ò·ï¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åì¶¿³°Áê¤ÏºÇ¹âÀïÁè»ØÆ³²ñµÄ¹½À®°÷¡Ê¼óÁê¡¢³°Áê¡¢Î¦Áê¡¢³¤Áê¡¢»²ËÅÁíÄ¹¡¢·³ÎáÉôÁíÄ¹¡Ë¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤ÏÍ¾ò·ï¹ÖÏÂ¤Î¿½¤·½Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¤È½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÐ¥½¸ò¾Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥½Ï¢¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤ÇÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Î·ëÏÀ¤Ï¤½¤ÎÊý¸þ¤Ç¸Ç¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·Î¦·³Ãæ¿õ¤Ç¤Ï¡¢¾¯ÁÔ¤ÎÃæ·ø¾¹»¤¬¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤ò¼õÂú¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÂÎ¤Î¸î»ý¤ÏË¾¤á¤º·³¤â¼ý½¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°¤ÆîÎ¦Áê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Î¦·³¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤ÏÀ¤Î¶¯¹Å°Õ¸«¤¬¡Ö¤«¤«¤ëÀë¸À¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¤Ï¡¢µÕ¤ËÅ°ÄìÅªÈ¿È¯¤ò²Ã¤¨¡¢Àï°Õ¹·ÍÈ¤Ë»ñ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÎëÌÚ°ìÊÔ¡ØÎëÌÚ´ÓÂÀÏº¼«ÅÁ¡Ù¡Ë¡£
À¯ÉÜ¤Ï¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸ÀÈ¯É½¤ÎÍâÆü¡Ê7·î27Æü¡Ë¤Ë¡¢Àë¸À¤ÎÂ¸ºß¤òÏÀÉ¾È´¤¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7·î28Æü¡¢ÎëÌÚ¼óÁê¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï½ÅÂç¤Ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÇ§¤á¤ºÌÛ»¦¤·¡¢ÃÇ¸ÇÀïÁè´°¿ë¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤¬³°¹ñÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Ï¢¹ç¹ñ¤¬¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¼õÂú¤Î°Õ»×¤Ê¤·¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÁÇÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¼«¿È¤¬¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î°ì¸À¤Ï¸å¡¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í¾¤ÎÀ¿¤Ë°ä´¸¤È»×¤¦ÅÀ¡×¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¼óÁê¤Ë¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡ÖÅö»þ¤Î·³Éô¤Î¶ËÃ¼¤Ê¤È¤³¤í¤Î¹³Àï°Õ¼±¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÎäÀÅ¤Ê¤ëÈ½ÃÇ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬È½¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¡£Í½È÷Ìò¤Ê¤¬¤é³¤·³Âç¾¤Ç¡¢Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¤ä³¤·³·³Îá¤ÎºÇ¹â°Ì¡¦³¤·³·³ÎáÉôÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿ÎëÌÚ´ÓÂÀÏº¤ÎÌÜ¤Ë¤â¡¢ÀïÁè·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿·³Éô¤Î°Õ»×¤È¹ÔÆ°¤Ï°ÛÍÍ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤Î½ðÌ¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÈëÌ©Î»²ò¤¬ÊÆ±ÑÃæ¥½¤Î4¥õ¹ñ´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ç¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼è¤ê´º¤¨¤º¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤È¥â¥í¥È¥Õ³°Áê¤¬¡¢8·î5Æü¤Ë¥Ý¥Ä¥À¥à¤«¤é¥â¥¹¥¯¥ï¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥½Ï¢¤«¤é¤ÎÏÂÊ¿Ãç²ð¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×