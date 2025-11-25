ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¡Ö½ªÀï¹©ºî¡×¤ò¤·¤¿¤Î¤«
（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）
¤½¤Î¤³¤í²¤½£¤Ç¤Ï
B-29¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¶õ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¾¼ÏÂ19¡Ê1944¡ËÇ¯6·î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ¤«¤é¤Î¶õ½±¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î´Ø·¸¤ÇÉ¸Åª¤Ï¶å½£¤äÂæÏÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ò´ðÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¾·Â2700¥¥í¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò½ü¤¯ÆüËÜËÜÅÚÁ´°è¤Ø¤Î¶õ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Î11·î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²¤½£¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤È¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó1000¥¥í¤Ç¡¢Âçºå¡Ý»¥ËÚ¡ÊÌó1100¥¥í¡Ë¤è¤ê¤âÃ»¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤áÀï¶·¤¬¥É¥¤¥Ä¤ËÍÍø¤Ç¤¢¤Ã¤¿1940Ç¯¤Ç¤â¡¢±Ñ¶õ·³¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ä¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ê¤É¤Ø¶õ½±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤¬1944Ç¯3·î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÆÎ¦·³¹Ò¶õ·³¡ÊÅö»þ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¶õ·³¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÃëÌë¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯¥É¥¤¥ÄÁ´ÅÚ¤Ïå°ÝßÇú·â¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ²¤½£ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿õ¼´¹ñ¤ÎÇÔËÌ¡×¤Ï¼Â´¶¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÇÔËÌ¤¬»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤ë1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃæÎ©¹ñ¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥¹¥¤¥¹¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÏÂÊ¿¹©ºî¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ19Ç¯9·îÈ¾¤Ð¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¾ïÌ³¤ÎÎëÌÚÊ¸»ËÏ¯¤¬¡¢µìÃÎ¤ÎÃóÆü¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ø»È¥¦¥¤¥À¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥²¤Ë¡¢ÃæÎ©¹ñ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬ÂÐ±Ñ½ªÀï¸ò¾Ä¤ÎÃç²ð¤ò¤Ç¤¤ë¤«ÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥²¹©ºî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢½Å¸÷°ª³°Áê¡Ê¾®°ëÆâ³Õ¡Ë¡¦Åì¶¿ÌÐÆÁ³°Áê¡ÊÎëÌÚÆâ³Õ¡Ë¤Î»Ù»ý¤â¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥²¸ø»È¤¬ÍâÇ¯4·î²¼½Ü¤Ë¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»·ÐÍ³¤Çµ¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó²¦¼¼¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬»î¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¹ñ²¦¥°¥¹¥¿¥Õ5À¤¤¬Èæ³ÓÅª¿ÆÆüÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¹ñ²¦¼¼¤È±ïÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·5·îÈ¾¤Ð¤Ë¡¢Åì¶¿³°Áê¤«¤é¥Ð¥Ã¥²¹©ºîÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Ãó¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó²¬ËÜµ¨Àµ¸ø»È¤ËÆþ¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉºÇ¹âÀïÁè»ØÆ³²ñµÄ¤¬¡¢¡Ö¥½Ï¢¤Ë¤è¤ëÏÂÊ¿Ãç²ð¡×¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¤â¤¦1¤Ä¤Î½ªÀï¹©ºî¤Ï¡¢Ãó¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÎ¦·³Éð´±¤Î¾®Ìî»û¿®¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Ìî»û¤Ï¥°¥¹¥¿¥Õ5À¤¤Î±ù¥«¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥É¥Ã¥Æ¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ÉÀÐÌý¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÁíÂåÍýÅ¹»ÙÇÛ¿Í¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê±Ñ¹ñ²¦¼¼¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÀþ¤Ï¾¼ÏÂ20Ç¯3·îº¢¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤ÏÊÆ¹ñÀïÎ¬¾ðÊó¶É¡ÊOSS¡¢¸½ºß¤ÎÃæ±û¾ðÊó¶É¡§CIA¡Ë¤ÎÈëÌ©ÄµÊó°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ìî»û¤â·Ù²ü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤â¡¢6·î¤ËÇßÄÅÈþ¼£Ïº¡¦»²ËÅÁíÄ¹¤«¤é¡ÖÏÂÊ¿¹©ºî¤Ï¡¢É¬¾¡¤Î¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤ÆÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÅÅÊó¤¬ÆÏ¤Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥½Ï¢¤Ë¤è¤ëÏÂÊ¿Ãç²ð¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ãó¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ø»È¤À¤Ã¤¿²¬ËÜ¤ÎË¸³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡Ê²¬Éô¿¡Ø¡ÖÄµÊó¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ë¡£
¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¹ª¤¯Ï¢·È¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢³°Ì³¾Ê¤È·³Éô¤ÎÁê¸ßÉÔ¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë³°Ì³¾Ê¤Ï¾¼ÏÂ6Ç¯9·î¤ÎËþ½§»öÊÑËÖÈ¯°ÊÍè¡¢Î¦·³¤Î²£Ë½¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·³Éô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®°Ê¾å¤Î·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÌë¶õ½±¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾Êý¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºß¥¹¥¤¥¹³¤·³Ãóºß°÷¡¦Æ£Â¼µÁÏ¯Ãæº´¤ÈOSS¥¹¥¤¥¹»Ù¶ÉÄ¹¥¢¥ì¥ó¡¦¥À¥ì¥¹¡Ê¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ï¡¼À¯¸¢¤Ç¤Î¥À¥ì¥¹¹ñÌ³Ä¹´±¤ÎÄï¡Ë¤ò·ë¤ÖÏÂÊ¿¹©ºîÏ©Àþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î³¤·³¾Ê¤¬¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢1945Ç¯5·î¤ËÆ£Â¼¤Ï³¤·³¾Ê·³Ì³¶ÉÄ¹¤«¤é¡ÖÊÆ¹ñÂ¦¤ÎËÅÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅÅ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÈà¤ÏËÜ¹ñ°¸¤ËÀâÆÀ¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
