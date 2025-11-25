BYD¡¢²óÅ¾¼°¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÇÑ»ß¤Ø¡¡¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°ºî¤ÎË¸¤²¤Ë¡¡¿··¿¤Ï¡Ö¸ÇÄê¼°¡×¤òºÎÍÑ
BYD¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥¢¥×¥ê¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºÎÍÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²óÅ¾¼°¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ã¥È3¤ÎÄïÊ¬¡ª ¾®·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼ÅÐ¾ì¡ÚBYD¥¢¥Ã¥È2¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´30Ëç
²óÅ¾¼°¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢BYD¤ÎÌÜ¶Ìµ¡Ç½¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®·¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ø¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥µ¡¼¥Õ¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡§¥·¡¼¥¬¥ë¡Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¥â¥Ç¥ë¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²óÅ¾¼°¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏBYD¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
BYD¤Ï¡¢²èÌÌ¤ò90ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ää¼Ö»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áö¹ÔÃæ¤ÎÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½Ä¸þ¤É½¼¨¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥É¤ÇÁ°Êý»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¡¢²£¸þ¤É½¼¨¤Ç¤ÏÄä¼ÖÃæ¤Ë²èÌÌÁ´ÂÎ¤òÁàºî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¡¢¸ÜµÒ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î²óÅ¾¼°¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎºÎÍÑ¤ò¤ä¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¿··¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ø¥¢¥Ã¥È2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BYD¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ12.4¥¤¥ó¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò²£¸þ¤¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â²óÅ¾µ¡Ç½¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Æ¥é¡¦¥ê¡¼Éû¼ÒÄ¹¤ÏAUTOCAR¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖBYD¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥È2¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥«¡¼¥×¥ì¥¤¤Ë½é¤á¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢²óÅ¾¼°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂèÆó¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²óÅ¾¼°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¼¡¤Ê¤ë¾ÇÅÀ¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈÆÍÑÀ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£¥°¡¼¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×