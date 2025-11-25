¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¤µ¤ó¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¸ÀÍÕ¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öº£¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤ÎÊý¸þ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¤µ¤ó¡¿¡Ø¸ÀÍÕ¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿1650±ß
¡ÚËÜ¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡¡2023Ç¯6·î¤«¤é2025Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿24ÊÔ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£¡Ö¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¼ºÇÔ¡×¤ÇÃø¼Ô¤Ï¤³¤¦ÄÖ¤ë¡£¡Ô¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òËèÇ¯·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸ÞÇ¯Á°¡¢½½Ç¯Á°¤ÎÌÜÉ¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ËØ¤ó¤Éµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤È¤¤Ë¤Ï»×¤¦¡£¤³¤ì¤Û¤ÉËèÇ¯¤Î·×²è¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÕ¤Ë¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¡£Âç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤Ë¼ø¶È¤ò¤·¡¢Î¹¤ò¤·¤Æ¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¡Ä¡ÄÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤òÃ¼Àµ¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡¢È¯¸«¤È¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£
¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢½ñ¤¯¤È¤¤Î»ÑÀª¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¡Ö³«º¦ÃÏ¡×¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¬³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¤µ¤ó¡£¡Ø¸ÀÍÕ¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡Ö¾è¤ê·Ñ¤®¡×¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¡×¤Î¤³¤È¡£ÂèÆó¸À¸ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¸ì¤ÈÊì¸ì¤Î±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·²ÁüWeb¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÊª¸ì¤òÃµ¤·¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¡ÖÊª¸ì¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÊª¸ì¡×²½¤Ë¹³¤¤¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃåÃÏ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Ë½ñ¤¤¤¿Î¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤ÇÏ¢ºÜ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ØÊª¸ì¡Ù¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ç¡¢½ñ¤Êý¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ñ¤¼ê¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¾®Àâ¤ÏµÕ¤Ë¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ò·è¤á¤Æ½ñ¤¯¤È¤¹¤´¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î²¿¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤òÆÉ¼Ô¤È¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤¬¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¼¹É®¤Ç¤â¡¢½ñ¤¯¤È¤¤Î»ÑÀª¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤òÊì¸ì¤È¤·¤Ê¤¤½ñ¤¼ê¤¬¡¢³°¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤ò½ñ¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ë¹½¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¤¤¦½ñ¤Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¤¾è¤ê·Ñ¤®¤ò´Þ¤àÎ¹Äø¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡Ê¡Ö¾è¤ê·Ñ¤®¡×¡Ë¤ä¡¢»¨¤ÊÊ¸²½ÏÀ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¡Ö¼ÙËâ¤¹¤ëÊ¸²½ÏÀ¡×¡Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÊì¹»¤Î¥¢¥á¥Õ¥È¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Î¹¤Îµ²±¤ä°ÛÊ¸²½¤Î¼õÍÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿Âêºà¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤³¤¦¡¢¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍðË½¤ÊÊ¸²½ÏÀ¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤À¤½¤¦¡£ÆüËÜÊ¸³Ø¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¸¦µæ¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸²½ÏÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ä¡ÄÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤ÎÍý²ò¤Î¤·¤«¤¿¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÎ¹¤·¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ê¡Ö¥À¥Ê¥ó¤ÎÎ¹¡×¡Ë¤¬¤³¤ÎËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤âÎò»Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢²¿¤È¤«Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¾×Æ°¼«ÂÎ¤ÏÃ¯¤·¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾×Æ°¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÏÀ¤ËÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢¤½¤Îæ«¤ËÍî¤Á¤º¤Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¾»ë¤·¤è¤¦¡¢´Ñ»¡¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¤¥é¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÊì¸ì¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ã¸ì¤À¤½¤¦¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¸ò´¹Î±³Ø¤ÇÊ¡°æ¸©¤Ë1Ç¯ÂÚºß¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¤ÏÆüËÜÊ¸³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç½ñ¤¯¤Û¤¦¤¬µÕ¤ËÂçÃÀ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¡¡¾®Àâ¤â¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¡¢ÊÊ¤Î¤Ê¤¤¡¢Ã¼Àµ¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤òÊì¸ì¤È¤·¤Ê¤¤½ñ¤¼ê¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊì¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÂçÃÀ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÊì¸ìÏÃ¼Ô¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤É½¸½¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í×µá¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½µÕ¤Ë·Þ¹ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç½ñ¤¯¤Û¤¦¤¬µÕ¤ËÂçÃÀ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ü¤¯¤Ï¥Ê¥Ü¥³¥Õ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ê¥Ü¥³¥Õ¤Ï¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÊì¸ìÏÃ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤¤È¤¤«¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë³ê¤é¤«¤Ê±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊì¸ìÏÃ¼Ô¤ÎÆÉ¼Ô¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Î¤°¤é¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¥Ê¥Ü¥³¥Õ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀìÌç¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÃ«ºê½á°ìÏº¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆÉ¤à¤ÈÌÌÇò¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤¦ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃ«ºê¤Î½é´üºîÉÊ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¡¢Ê¸¾Ï¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Êª»ö¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¯¤êÊÖ¤·¤¯¤êÊÖ¤·½ñ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£Ã«ºê¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÌÇò¤¯½ñ¤±¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡Ê¿°×¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÊ£»¨¤µ¤òÊ£»¨¤Ê¤Þ¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤ÎÊý¸þ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤³¤à¾õ¶·¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¡¤À¤«¤éÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤ò³ØÀ¸¤¬É¾²Á¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡Ø¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬³ØÉôÀ¸¤Î¤È¤¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ç¶µ¼¼¤ËÆþ¤ëÁ°¤è¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¼ø¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±À¤³¦¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¼ø¶È¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯¤ÏÊÌ¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¿·¤·¤¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤½¤¦¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡¢ÂèÆó¸À¸ìÏÃ¼Ô¤Î»×¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÎ¥¤ì¤Æ½ñ¤¯Í½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¡¿1984Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¥¯¥ì¥à¥½¥óÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£2017Ç¯¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¹ñÊ¸³ØÀì¹¶Çî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£¸½ºß¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µÍÜ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£2021Ç¯¡Ö³ûÀî¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ÇµþÅÔÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢¼õ¾Þºî¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ø³ûÀî¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¤ò´©¹Ô¡£2023Ç¯¡Ö³«º¦ÃÏ¡×¤Ç³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¡£Æ±Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÄÚÆâíöô£Âç¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡¿º´µ×´ÖÊ¸»Ò
