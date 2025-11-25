ÃæÂ¼Ê¸Â§»á¡ØÈà¤Îº¸¼ê¤Ï¼Ø¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öº£¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤À¤±¤¬Àµ¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¼ü¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Á°ºî¡ØÎó¡Ù¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¡×¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ä¿Í´Ö¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤·¡¢»äÃ£¤ËµÒ´Ñ»ë¤µ¤»¤ëÁõÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇ¿·ºî¡ØÈà¤Îº¸¼ê¤Ï¼Ø¡Ù¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¼Ø¡×¡£´ñ¤·¤¯¤âËÜ½ñ¤òÌ¦Ç¯¤Ë¾å°´¤·¤¿Ì¦Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃæÂ¼Ê¸Â§»á¤Ï¡¢¸å½ñ¤¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤«¤¿¤Ï¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËËÍ¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¾»É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ó¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤á¡¢½÷¤ÈÊÌ¤ì¡¢Ä®¤È¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Î²áÁÂÃÏ¤Ë3¤«·îÁ°¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ò»ä¡Ó¡£1½µ´ÖÁ°¡¢¶á½ê¤ÇÆÇ¼Ø¤¬Æ¨¤²¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÒÀÎ¡¢»ä¤Îº¸¼ê¤Ë¤¤¤¿¼Ø¤¬¡¢»ä¤òÄÉ¤¤¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡Ó¡Òµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê´¶³Ð¡Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÄÖ¤ëÈà¤Î¼êµ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤½¤Î¡Ò¼Ø¿®¶Ä¡Ó¤¬»Ä¤ëÄ®¤Çµ¯¤¤¿°ìÏ¢¤Î´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¬¡¢¡Ò¤³¤Î¼êµ¤Ï»ä¤Îµò¤ê½ê¤À¤Ã¤¿¡£¼Ø¤¬»Þ¤Ë´¬¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¼êµ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀµ¾ï¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ÏÈà¤ÎÇ¾Æâ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤È¤â¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÐ¼°Å¤¤¾×Æ°¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤ÏÇËÌÇ¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸÷¤«¡£
¡ÖËÜ¤¬º£Ç¯½Ð¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¡¹¿ÀÏÃ¤äÀâÏÃ¤Ç¼Ø¤¬¤Ê¤¼°¤äÀÅª¤Ê¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÎò»Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ê©¶µ¤È¤«¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¤«¡¢º£Â¿¿ôÇÉ¤Î½¡¶µ¤¬¹¤¬¤ëÁ°¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¼Ø¿®¶Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆìÊ¸´ü¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤ì¤¬ÌïÀ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤È¤«¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Î½¡¶µ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°Ìò¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¾¯¿ôÇÉ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÂêºà¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ìÅÙ¤Ï¶îÃà¤µ¤ì¤¿¼Ø¿®¶Ä¤ÎÉü³è¤òÌ´¸«¤ëÃË¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¸ì¤¬¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÍÞ°µÅª¤ÇÀ¸¤¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤À¤±¤Ë¡¢¼«Á³¿®¶Ä¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤ÊÀº¿À¤Ï½ÅÍ×¤À¤È¡£
¡¡º£¡¢ÉÔÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼Â¤ÏÆâÌÌ¤Ë¶ì¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÎÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÊÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤ÇÆÃ¤Ë¥Ú¥¹¥È¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÍ¤ò¤È¤ë¼Ø¤ò±ó¤¶¤±¡¢¼Ù°°·¤¤¤·¤¿ÊÀ³²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç»×¤Ã¤¿¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ï·è¤·¤Æº£¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¬Àµ¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¼ü¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡ÒËº¤ì¤é¤ì¡¢Éõ¤¸¤é¤ì¤¿¿À¡Ó¤Ë¤Ê¤¼¼ç¿Í¸ø¤¬Ì¥Æþ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÆÉ¼Ô¤ÏÈà¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤ò¤Þ¤º¤ÏÁÌ¤ë·Á¤ÇÊ¹¤¡¢¡Òº£½µ¤ÎÅÚÍË¡¢¡ÖÄ®¡×¤ÇÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¼Ø¼í¤ê¤¬¤¢¤ë¡Ó¡ÒÆ¨¤²¤¿ÆÇ¼Ø¤Ï°ìÉ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Á´¤Æ»ä¤¬½¸¤á¤¿¤¤¡Ó¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï´û¤Ë¡¢Èà¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸¶»º¤Î¡Ò¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥¿¥¤¥Ñ¥ó¡Ó¤Î»ó¤ÈÁø¶ø¤·¡¢²È¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¼Ø¤¬¹¥¤ß¤½¤¦¤ÊÄì¤Î¿¼¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆÇ¼Ø¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¼«Âð¤ÎÍáÁå¤Ç±£¤·»ô¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ï¤Î¼Ø¼í¤ê¤Ç¡¢Æ¨¤²¤¿¼Ø¤Î»ºÃÏ¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÏË¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¬ÌÔÆÇ¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤ÄÈþ¤·¤¤¤½¤Î¼ØÃ£¤Î½êÍ¼Ô¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÒQ»³¡Ó¤ÎÏ¼¤ÎÇò¼Ø¤òã«¤ë¿À¼Ò¤Î¡ÒµÜ»Ê¡Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½»¿Í¤é¤¬µ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¼í¤ê¤Îµ¢¤êÆ»¡¢Èà¤Ï¡Ò¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ó¡Ò¼Ø¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ó¤È»²²Ã¼Ô¤Î½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¸«¤ë¤È¤½¤Î¤¹¤°ÇØ¸å¤Ë¤ÏÂÎÄ¹2¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¡Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ð¡Ó¤¬¨¡¨¡¡£
¡¡¼êµ¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤ÎÉ®¤Ï²áµî¤Îµ²±¤ä¡¢¼Ø¤È¿Í¤ò¤á¤°¤ë°Ú·É¤ÈÇÓÀÍ¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ø¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¼Ø¤òÆ¿¤¦¼Ô¤¬ÍáÁå¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤«¡¢Á¬Åò¤Î¶á¤¯¤òÄ¥¤ê¹þ¤à¡ÒQ½ð¤Î·º»ö¡Ó¤ä¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÎÈà¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ò»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡Ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÒÈà¤Îº¸¼ê¤Ï¼Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ó¡Ò¤½¤Î¼Ø¤Ï¤ä¤¬¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ó¤ÈÊÝ°é±à¤Îº¢¤ËÆ±µéÀ¸¤ò²¥¤Ã¤¿Èà¤Î¾×Æ°¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÒÀº¿À²Ê°å¡Ó¤ä¡¢Èà¤ÎÄÌÌõ»þÂå¤Î¸µ¸Û¤¤¼ç¤Ç¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¼Â¶È²È¡Ò¥í¡¼¡¦K¡Ó¤ÎÍèÆü¤Þ¤Ç¡¢¡Ò¤³¤ì¤Ï¥Æ¥í¤Î½ñ¤À¡£Ã¯¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤ÊÈà¤Î¹ðÇò¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î±¿Ì¿¤ÈÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Êª¸ì¤Ë¹þ¤á¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎ¢¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö¼Ø¿®¶Ä¤½¤Î¤â¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ÷³²¡¢ÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Íê¤ì¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ï¡¢ÁÛÁü¾å¤ÎÍ§¿Í¤òºî¤ë¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¹¬¤¤ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¿À¸ÍÏ¢Â³»ùÆ¸»¦½ý»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿À¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë»×½Õ´ü¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È»þ¤Ë´í¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤â¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¤¬¼Â¤Ï¼Ø¤Ç¡¢¤ªÁ°¤Ï14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ò½÷¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ²±¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤éÂÌÌÜ¤À¤±¤É¡¢¿§¤ó¤ÊÀ¾×Æ°¼«ÂÎ¤Ï¼«Á³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÀÅª¤ÊÏÃ¤òÈò¤±¤¬¤Á¤ÇÀ¡á°¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¤Ëºá°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢ÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡ÊÀ¾ÍÎ¤Î¿ÀÏÃ¤Ç»à¤Ì¡Ë¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÀ¸¤¡¢À²Ã³²Â¦¤¬»à¤Ì¤è¤¦¤Ë¿ÀÏÃ¤È¤ÏµÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢ÃËÀ¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢Î¾Êý¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÒÀ¤³¦¤Ïº£¡¢ñá¤ê¤ÎÊ¸ÌÀ¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÞ°µ¤ÈÉÔÊ¿Åù¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡Ò¤³¤Î¼º¤ï¤ì¤¿½¡¶µ¤ò¡¢Éü³è¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡Ó¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼Ø¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤Ï»þ¤Ë´í¤¦¤¯¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î°ì¸«É÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÊª¸ì¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÃæÂ¼»á¤Ï»×¤ï¤ºµã¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®Àâ¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¢½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¼êµ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø½Æ¡Ù¤Î·ý½Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼Ø¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤Ç¥¹¥µ¥Î¥ª¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿Âç¼Ø¥ä¥Þ¥¿¥Î¥ª¥í¥Á¤¬²¾¤ËÉü³è¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤ÎÍÞ°µ¼Ô¤Ë»õ¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ç¤âÅ·¹Ä¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò¹ªÌ¯¤ËÁà¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹þ¤á¤¿Êª¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¯¼£Åª¤ËÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦·¹²½¤¬ÀïÁè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ï¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¤Ç¡¢ËÍ¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î±ü¹Ô¤¤ËÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤â¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿»þ¡¢»äÃ£¤Ï¤³¤Îñá¤ì¤ëÀ¤³¦¤ÎË½Áö¤ò¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÃæÂ¼Ê¸Â§¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Õ¤ß¤Î¤ê¡Ë¡¿1977Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡Ø½Æ¡Ù¤Ç¿·Ä¬¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯¡Ø¼×¸÷¡Ù¤ÇÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¡¢2005Ç¯¡ØÅÚ¤ÎÃæ¤Î»Ò¶¡¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¡¢2010Ç¯¡ØÙÛÌÎ¡Ù¤ÇÂç¹¾·ò»°Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2012Ç¯¡ØÙÛÌÎ¡Ù¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤¬ÊÆ»æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È10¾®Àâ¤ËÁª½Ð¡£2014Ç¯David L.Goodis¾Þ¡¢2016Ç¯¡Ø»ä¤Î¾ÃÌÇ¡Ù¤Ç¥É¥¥¥Þ¥´Ê¸³Ø¾Þ¡¢2020Ç¯ÃæÆüÊ¸²½¾Þ¡¢2024Ç¯¡ØÎó¡Ù¤ÇÌî´ÖÊ¸·Ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ«Ýµ¤À¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤Æ¡£Áö¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¹½À®¡¿¶¶ËÜµª»Ò
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯11·î28Æü¡¦12·î5Æü¹æ