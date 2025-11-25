¥Î¡¼¥Ò¥ó¥È¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢´°Á´¤ËÍ¥½¨¤À¤è¤Í¡£¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡Û
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤âÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©
¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢µª°ËÈ¾Åç¤ÎÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆîËÌ¤ËÄ¹¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡ÖÏÂ²Î»³¸©¡×♡
ÏÂ²Î»³¸©¤ÎËÌÉô¤Ï¹ß¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆîÉô¤Ï£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤¸õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¢ö
ÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÏÂ²Î»³¾ë¡ª
Â¾¤Ë¤â¡¢¿¿¸À½¡¤ÎÁíËÜ»³¤¬¤¢¤ë¹âÌî»³¤ÎÄº¾åÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È100°Ê¾å¤Î»û±¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£