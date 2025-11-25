¡Ö³¤³°IT¿Íºà¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤âÆüËÜ¤ËÎ®¤ì¤º¡×¤Î¸«Êý¡ÄÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡Ö¡Ö³Ú´ÑÏÀ¡×¤ï¤º¤«1³ä
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤Î¸·³Ê²½¤Ç¤â³¤³°¤ÎIT¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡½¡½¡£³¤³°¿Íºà¤Î¾Ò²ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëZenken¤¬9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç³¤³°IT¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï1³ä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹°ú¤¯±ß°Â¤äÀè¿Ê¹ñ¤Ë¤è¤ëÍÇ½¤Ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï³¤³°¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤â¡ÖIT¿Íºà³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡×4³äÄ¶
Ä´ºº¤ÏZenken¤¬ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯9·î5¡Á7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢200·ï¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£ÂÐ¾Ý¶È¼ï¡¦ÃÏ°è¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢·úÀß¡¢ÉÔÆ°»º¡¢À½Â¤¡¢¶âÍ»¡¢²·Çä¡¦¾®Çä¤ê¡¢°û¿©¡¦½ÉÇñ¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íµ»½Ñ¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡Ë¡ÖH-1B¡×¤Î¿½ÀÁ´ð½à¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Í¥½¨¤ÊIT¿Íºà¤¬¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¤Î½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¤ÎÍ¥½¨¤ÊIT¿Íºà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¹¥µ¡¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤¬³¤³°¤ÎÍÇ½¤ÊIT¿Íºà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤Ï3.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤äÁý¤¨¤ë¡×¤â9.5¡ó¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â13¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬°ÜÌ±À¯ºö¤ò¸·³Ê²½¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³¤³°¤ÎIT¿Íºà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Ï22.5¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡ÖÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¤â21¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×¤Ç4³äÄ¶¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï43.5¡ó¤Ç¡¢¥×¥é¥¹ÌÌ¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬Î¾Êý¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬Ä¹°ú¤¡¢³¤³°¿Íºà¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯ºÝ¤Î³°²ß¥Ù¡¼¥¹¤Î¼ýÆþ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÌÜGDP¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î½êÆÀ¤â³¤³°½ô¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤¬ÍÍø¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³¤³°¿Íºà¤Î½¢¿¦¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤Ê¤·¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬È¾¿ô¶á¤¯
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³¤³°IT¿Íºà¤Î½¢¿¦¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï10¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¿¾¯±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï18.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×¤Ç¤Ï3³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³¤³°IT¿Íºà¤Î½¢¿¦¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï48¡ó¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡Ö±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤Î23.5¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È7³äÄ¶¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É³¤³°¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¤Î½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Î¸«Êý¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤¬É¬¤º¤·¤â³¤³°¤ÎÍÇ½¤Ê¿Íºà¤ÎÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î½¢¿¦¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£