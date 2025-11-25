ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡È¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¡É¤ÊÎ¥¤ì¶È ¡È¸å¤í¸þ¤¡É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½³¤ê¾å¤²¤ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¥«¥ë¥Á¥ç¤Î¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä¡×
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º 0¡¼3 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê11·î22Æü¡¦ÃË»ÒÂè5Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¶Ã¤¤Î¡È¸å¤í¸þ¤¡É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥ì¥·¡¼¥Ö
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Î¥¤ì¶È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥³¡¼¥È¸åÊý¤ËÍî²¼¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÌ£Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£¾ìÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡11·î22Æü¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè5Àá¡¢ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¤ÏÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½øÈ×¤Ë¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¡ÈÂ¡É¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È11¡½16¤Î¾ìÌÌ¡¢ÆüÅ´ºæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¤ò½¦¤ï¤ì¡¢ÂçºåB¤Î»³Æâ¾½Âç¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥ê¥Ù¥í¡¦¿¹°¦¼ù¤¬È¿±þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ï¥³¡¼¥È¸åÊý¤ËÉâ¤¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ëü»öµÙ¤¹¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¥È¥ó¥Þ¡¼¥¾¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹200cm¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¿¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤¿¤áÁ°·¹¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¸å¤í¸þ¤¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Íî²¼¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£ÂÀè¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹ª¤ß¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥³¡¼¥ÈÃæ±û¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËèñÝï¾´¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÁê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿èñ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ1Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éµÕ¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥ì¥·¡¼¥Ö¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤µ¤¹¤¬¥«¥ë¥Á¥ç¤Î¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä¡×¡ÖÎÉ¤¯ÂÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ó¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç15ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤â¡¢·èÄêÎ¨¤Ï25ËÜÃæ15ËÜ¤Ç¶Ã°Û¤Î60%Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¡£¤³¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂçºåB¤òÁê¼ê¤Ë0¡½3¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë