Âà¿¦¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡¢»Ò¤Ï2¿Í¢ª·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¤°Õ·ÑÂ³¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡Ú¼ÒÏ«»Î¤¬²òÀâ¡Û
Ç¯Ëö¤ËÂà¿¦¤·¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤ÎA¤µ¤ó¡Ê49ºÐ½÷À¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤éº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ä¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¡¢¸½¿¦¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤Îµ¯¶È¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤«¤ä¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼êÂ³¤¤¬¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¹ÔÎó¤Ç¸å¤«¤éÍè¤¿Í§¿Í¤¬¹çÎ®¡¡¡Ö³ä¤ê¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÜ¤¦¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Âà¿¦¸å¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¡¢¡ÖÇ¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¡ÊÇ¤°Õ·ÑÂ³¡Ë¡×¤¬Áª¤Ù¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝA¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÇ¤°Õ·ÑÂ³¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î¾®ÅçÊþ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤°Õ·ÑÂ³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬
¡¼Ç¤°Õ·ÑÂ³¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¼ÒÂà¿¦¸å¤âºÇÄ¹2Ç¯´Ö¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ñ³ÊÁÓ¼ºÆü¤«¤é¡Ö20Æü°ÊÆâ¡×¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ñ³ÊÁÓ¼ºÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ2¥«·î°Ê¾å¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼Ç¤°Õ·ÑÂ³¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡ÖÈïÉÞÍÜ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï²ÃÆþ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬Ç¤°Õ·ÑÂ³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç²ñ¼ÒÉéÃ´Ê¬¤À¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤âÇ¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬Ê§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½µëÍ¿¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Î2ÇÜ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¼Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ä½Ð»º¼êÅö¶â¤ÎµëÉÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤ò´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÍâÆü¤«¤éÇ¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î»ñ³Ê¤òÁÓ¼º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é²óÊÝ¸±ÎÁ¤òÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ñ³Ê¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¾®ÅçÊþ»Ò¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤È¤â¤³¡Ë
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¿¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê¥Û¥é¥¤¥º¥óÂåÉ½
ÀéÍÕ¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ç¤¹¡£¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÂåÍýÀÁµá¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤ÏÏ«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¤´ÁêÃÌ¡¢µëÍ¿·×»»¶ÈÌ³¤äµëÍ¿¥½¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ¡¦ÀßÄê³ÎÇ§¤ËÂÐ±þ¡£²ñ¼Ò¤È¿Í¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë