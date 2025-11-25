¡Ö¤Þ¤¹¤ª¤«¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ä¡× ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤Î¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡É¤¬¸ø³« ¡ÖÂç¥¹¥Ù¥ê¤ä¡ª¡×
¡¡Ã¦½Ð¥²¡¼¥àÃæ¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿È³¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤Î¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡É¤¬¸ø³«¡£¡ÖÂç¥¹¥Ù¥ê¤ä¡ª¡×¤È¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤Î¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡É¼Ì¿¿
¡¡11·î24Æü¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤´¤Ã¤³¡ÁÃÏ¹ö¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á #4¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¾¥ó¥Ó¤¬¤¦¤´¤á¤¯ÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Î²á¹ó¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï60Ê¬¡¢¥¾¥ó¥Ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤éÃ¦Íî¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¡ÊÁí³Û100Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤é6¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥²¡¼¥àÃæÈ×¡¢MC¤Î¡È¥¾¥ó¥Ó¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¥¢¥ó ¥ß¥«¤Î°ìÀ¼¤Ç¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1F¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÊõÈ¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÂçÎÌ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢¸«¤»¾ì¤â¤Ê¤¯Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¿Ø¤Î¸µ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ë¥ë¡¼¥ëÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡Ä¡£ÃÊº¹¤ò³è¤«¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤òµÞ¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÈèÊÀ¤·¤¿´é¤ÇÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯È³¥²¡¼¥à¤Î¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¿¤ä²Ö¤òÁ´¿È¤ËÍí¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Å·°æ¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê»þÂå¤Î°ìËç¡£¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡ØÂç¥¹¥Ù¥ê¤Î½Ö´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Æ¥í¥Ã¥×°ìÀ¸½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤Ê¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
¡¡Åö¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂç¥¹¥Ù¥ê¤ä¡ª¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¾õ¶·¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ù¤ê¤¹¤®¤Æ¤¢¤ó¤Þ³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ê¤ä¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ä¤È»×¤¦¡£¾å»Ø¤µ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£É½¾ð¤â¤Á¤ç¤¦¤É¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤´¤Ã¤³¡ÁÃÏ¹ö¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë