¡ÚÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦¥ì¡¼¥¹¥á¥â¡Û¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤Î¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡¢½Å¾Þ¤Ïµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡Ë¤ËÂ³¤¯º£Ç¯£±£±¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»£±£·£°¾¡ÌÜ
¢¡Âè£³£°²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡Âè£³£°²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¤Ï£²£´Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤¬ÃæÃÄÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç±Ô¤¯È´¤±½Ð¤·½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡££²£±Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ê£´£¶¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤ÈÌÚÂ¼Å¯ÌéÄ´¶µ»Õ¡Ê£µ£³¡Ë¡áÈþ±º¡á¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¡¢À¤Âå¤Î¼çÌò¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¢¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡¡£²£±Ç¯¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹°ÊÍè¤Î£²¾¡ÌÜ¡£½Å¾Þ¤Ïµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡Ë¤ËÂ³¤¯º£Ç¯£±£±¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»£±£·£°¾¡ÌÜ¡£
¡¡¢¡ÌÚÂ¼Å¯ÌéÄ´¶µ»Õ¡¡£²£±Ç¯¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹°ÊÍè¤Î£²¾¡ÌÜ¡£½Å¾Þ¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡Ë¤ËÂ³¤¯º£Ç¯£·¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»£³£¸¾¡ÌÜ¡£
¡¡¢¡¥¥º¥Ê»º¶ð¡¡º£Ç¯¤Î£²Æ¬¤ò´Þ¤à»º¶ð±ä¤Ù£¸Æ¬¤Î½ÐÁö¤Ç½é¾¡Íø¡£½Å¾Þ¤Ï¤ß¤ä¤³£Ó¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡Ë¤ËÂ³¤¯º£Ç¯£±£±¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»£´£¸¾¡ÌÜ¡£¡ÊµÏ¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£Ê£Ò£Á¡Ë