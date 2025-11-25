·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¯¤ÆÍê¤ì¤ë°ìËç¡ªµ¡Ç½ÀÈ´·²¤ÎÃæÌÊ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î³¹¤â»³¤â¤³¤Î°ìÃå¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡ªËüÇ½ÃæÌÊ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¤³¤ÎÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢³¹¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¡£½ÅÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò»ý¤¿¤»¤¿Ãæ¤ï¤¿¤¬ÊÝ²¹À¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤¿¡¢Ùû¿å»Å¾å¤²¤È¡¢ÆâÂ¦¤ËÈ÷¤¨¤¿¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¤¬±«É÷¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î2¤Ä¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¶»¤ÎÆâÂ¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¸°¤Ê¤É¤Îµ®½ÅÉÊ¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£²¿¤ò¤¹¤ëÆü¤â¡¢²÷Å¬¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë²á¤´¤»¤ë°ìÃå¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò60%°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò60%°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÃæÌÊ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÝ²¹¤Ç¤¤ë¹âµ¡Ç½¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
PFCÉÔ»ÈÍÑ¤ÎÙû¿å²Ã¹©¤Ç±«¤äÉ÷¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£ÆâÂ¦¤Î¥«¥Õ¤¬Ì©Ãå¤·¡¢°Å·¸õ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤òÊÝ¤Ä¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶»¸µ¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÁõÈ÷¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¸°¤Ê¤Éµ®½ÅÉÊ¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ë¡¼¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç½Å¤ÍÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³¹Êâ¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Åß¤Î³¹¤â»³¤â¤³¤Î°ìÃå¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡ªËüÇ½ÃæÌÊ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¤³¤ÎÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢³¹¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¡£½ÅÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò»ý¤¿¤»¤¿Ãæ¤ï¤¿¤¬ÊÝ²¹À¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤¿¡¢Ùû¿å»Å¾å¤²¤È¡¢ÆâÂ¦¤ËÈ÷¤¨¤¿¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¤¬±«É÷¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î2¤Ä¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¶»¤ÎÆâÂ¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¸°¤Ê¤É¤Îµ®½ÅÉÊ¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£²¿¤ò¤¹¤ëÆü¤â¡¢²÷Å¬¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë²á¤´¤»¤ë°ìÃå¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò60%°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò60%°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÃæÌÊ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÝ²¹¤Ç¤¤ë¹âµ¡Ç½¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
PFCÉÔ»ÈÍÑ¤ÎÙû¿å²Ã¹©¤Ç±«¤äÉ÷¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£ÆâÂ¦¤Î¥«¥Õ¤¬Ì©Ãå¤·¡¢°Å·¸õ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤òÊÝ¤Ä¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶»¸µ¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÁõÈ÷¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¸°¤Ê¤Éµ®½ÅÉÊ¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ë¡¼¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç½Å¤ÍÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³¹Êâ¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£