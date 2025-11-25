¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¤¢¡¢½¼ÅÅ´ïËº¤ì¤¿¡Ä¡×¤òÂ´¶È¡£Apple Watch¤ò¡È¼ê¼ó¤Ç½¼ÅÅ¡É¤¹¤ë¿·½¬´·
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤ÐApple Watch¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬»Ä¤ê¿ô¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÅÅ¸»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖÀìÍÑ¤Î´Ý¤¤½¼ÅÅ´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èºï¤¬¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¤¤ê¤´¤È¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¼ÅÅµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¡ÖNEXXT PERCENT Pro¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥×¥í¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤â²È¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÏÓ¤«¤é³°¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥ÉÀèÃ¼¤ÎType-CÃ¼»Ò¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëType-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤¹¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ï½¼ÅÅ´ï¤Ç¤â¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£ÀÜÂ³¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Apple Watch¤Î²èÌÌ¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¥Ý¥ó¥Ã¤È½Ð¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡Ä¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¤¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ½¼ÅÅ´ï¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£¥Ð¥ó¥ÉÆâÉô¤Ë¶ËÇö¤Î½¼ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¡ª
¥Ð¥ó¥ÉÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¶ËÇö¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËApple Watch¤ÎÇØÌÌ¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È½¼ÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡È¿·¤·¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤¢¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
ÁõÃåÊýË¡¤â¼Â¤Ë´ÊÃ±¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï«ÎÏ¤â¥³¥Ä¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Apple Watch¤Ï38¡Á49mm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤âºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤âOK
ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ö38¡Á42mm¥â¥Ç¥ë¡×¤È¡Ö44¡Á49mm¥â¥Ç¥ë¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¡£
Series 6¡Ê40mm¡Ë¤ä¡¢Series 9¤äUltra 2¡Ê49mm¡Ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¼ê¼ó¥µ¥¤¥º¤ÏM/L¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼§µ¤¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ÏÇ¤°Õ¤Î°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¼ê¼ó¤ÎÂÀ¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÙ¤«¤¤Ä´À°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
È©¿¨¤ê¤Î¤è¤µ¤È¥à¥ì¤Ë¤¯¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
¥Ð¥ó¥É¤ÎÁÇºà¤Ï±ÕÂÎ¥·¥ê¥³¥ó¥´¥à¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿¨´¶¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯È©¿¨¤ê¤Î¤è¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê±úÆÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢ÄÌµ¤À¤â¤è¤¯¤Æ¥à¥ì¤Å¤é¤¤¡£°ìÆü¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÉÔ²÷´¶¤ò¤Û¤Ü´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
IP68ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±¿Æ°Ãæ¤Î´À¤ä¿åÅ©ÄøÅÙ¤Ê¤éµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ë¤â¡¢ÉáÃÊÄÌ¤êÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£Apple Watch¤òÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖApple Watch¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤ëÁ°¤ÏUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤Çºî¶È¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·½¼ÅÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¡£
¡Ö½¼ÅÅ´ï¤É¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ã¤±¡Ä¡©¡×¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ëÃµ¤µ¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Î¤â¡¢Âç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£³°½ÐÀè¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢²ÙÊª¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡¢Î¹¹Ô¤¬Â¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Watch¤Î½¼ÅÅ¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
machi-ya¹ØÆþ¸ÂÄê¡£Åß»ÙÅÙ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª
ÇÛÉÛËç¿ô¡§ÀèÃå150Ëç¡Ê´ü´ÖÃæ1¿Í1²ó¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ´ü¸Â¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¥¯¡¼¥Ý¥ó¶â³Û¡§1,000±ßOFF¡Ê»Ù±ç¶â³Û7,000±ß°Ê¾å¡Ë
Å¬ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§machi-ya¤Î¤ß
¢¨Ê£¿ô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÆ±»þ»ÈÍÑNG
¢¨¾å¸ÂËç¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
