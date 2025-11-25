¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥°²á¤®¤ë¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡×Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ëµé¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÆ±Î½¡¢50mÄ¶¤ÎÄ¶Àä¥´¥é¥Ã¥½¤Ë»¿¼»ß¤Þ¤º¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥ª¥µ¥¹¥Ê1¡Ý3¥½¥·¥¨¥À¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¿¥¨¥ë¡¦¥µ¥À¡¼¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛGKÊòÁ³¡ª50mÄ¶¤ÎÄ¶Àä¥´¥é¥Ã¥½
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¡¢Éüµ¢Àï¤Ç50mÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÆ±Î½¤Ë¤è¤ëÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥Èµé¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ËÁê¼êGK¤ÏÊòÁ³¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Ç¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢32»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤Î82Ê¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡£Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤òÁß¤¤Àø¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Èþ¤·¤¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÎGK¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¨¥ì¡¼¥é¤¬¹²¤Æ¤ÆÌá¤ë¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àº°ìÇÕ¡£Áß¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£Àª¤¤¤è¤¯¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÁö¤ê½Ð¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦ÅÄÃæÈ»Ëá»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÎ¢¤ò¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥´¥é¥Ã¥½¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡£¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÈÀºÅÙ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°Á´¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¹¤²¤¨¡ª¤³¤ì¤ÏÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Î¸õÊä¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ¶Àä¥´¥é¥Ã¥½¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¥ä¥Ð¤¹¤®¥ä¥Ð¤¹¤®¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ä¤Ð¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥°²á¤®¤ë¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡×¡ÖºÇÍ¥½¨¥´¥é¥Ã¥½¥Ö¥Á¹þ¤ó¤À¡×¡Öº£Àá¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥´¡¼¥ë·è¤á¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¯°ì¤â¤Î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤À¡×¤È¶¸´îÍðÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë