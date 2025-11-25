¹¥Ä´Áª¼ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·âÇË¡ªÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥é¥¹µÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤Ç¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î6¾¡ÌÜ ¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡ª¡×¤È¾Î»¿¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤Þ¤À¹²¤Æ¤ë»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ç¼ó°Ì¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢2°Ì¤ÎKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¸Ä¿Í6¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡ªÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢¥ª¡¼¥é¥¹µÕÅ¾¾¡Íø¤Î½Ö´Ö
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÀÐ°æ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢±Ê°æ¡¢ÂìÂô¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£ÀÐ°æ¤ÏÅì1¶É¡¢ÂìÂô¤Î¥ê¡¼¥Á¤ÈÀõ¸«¤Î»Å³Ý¤±¤ò¤«¤ï¤¹2000ÅÀ¤ÇÀèÀ©¡£Áê¼ê¤Î¥í¥óÇ×¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ê¡¼¥Á¤Ç²¡¤·ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦²ñ¿´¤Î¥¢¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢µ¡ÉÒ¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¶î»È¤·¡¢Åì2¶É1ËÜ¾ì¤ÈÅì3¶É¤Ë¤âÂ³¤±¤Æ2000ÅÀ¤òÆþ¼ê¡£¾®¾ì¤Ê¤¬¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£Åì4¶É¡¢Æî1¶É¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÀõ¸«¤¬Ëþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤ê¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ä¡£¤µ¤é¤ËÆî3¶É1ËÜ¾ì¡¢¥é¥¹ÌÜ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿±Ê°æ¤Ë¿ÆËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÍðÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî4¶É4ËÜ¾ì¡¢ÀÐ°æ¤Ï2Ëü7500ÅÀ»ý¤Á¤Î2ÃåÌÜ¤«¤é¡¢3800ÅÀº¹¤ÎÀõ¸«¤òÄÉ¤¦¾õ¶·¡£¤³¤³¤ÇÀÐ°æ¤ÏÀÖ2Ëç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ8Åû¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¥Ý¥ó¡×¡£¥«¥ó6º÷¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÁÈ¤à¤È¡¢¤¹¤°¤ËÀõ¸«¤«¤é½Ð¤Æ¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ2¤Î3900ÅÀ¡Ê¡Ü1200ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÇÏÁ°É¾È½ÄÌ¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡Ö¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡ª¡×¤È¼¡¡¹¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î±Ê°æ¤µ¤ó¤ÈÂìÂô¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¡Ê¸Ä¿Í¡Ë6¾¡¡£¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤ÐÊÂ¤Ö¤ÈÆüµÈ¤µ¤ó¤«¤éÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢»î¹çÁ°¤Î¼Â¶·¡¦ÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¤ÎÃÌÏÃ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¡×¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Öº£½µ¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£½µ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÃå½ç¤ò¾å¤²¤Æ¡Ê¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¾ò·ï¤Î¡Ë6°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÎäÀÅ¤½¤Î¤â¤Î¡£Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì¤Ä¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü2600ÅÀ¡¿¡Ü52.6
2Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü1300ÅÀ¡¿¡Ü11.3
3Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü400ÅÀ¡¿¢¥19.6
4Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü5700ÅÀ¡¿¢¥44.3
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
